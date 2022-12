Os lançamentos da semana (19 a 25 de dezembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 19 a 25 de dezembro na plataforma de streaming e há muitas novidades.

Nesta semana, as principais estreias são Emily em Paris com sua terceira temporada, bem como The Witcher: A Origem e Glass Onion: Um Mistério Knives Out.

Continua depois da publicidade

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix na semana de 19 a 25 de dezembro.

The Seven Deadly Sins: Fúria de Edimburgo – Parte 1(20/12/2022)

Após forças do mal ameaçarem a paz, um jovem príncipe embarca em uma jornada perigosa para salvar seus entes queridos e descobrir seus poderes.

Natal Outra Vez? (20/12/2022)

Amaldiçoado por uma fada, o rabugento Chuy acorda e descobre que está condenado a viver o ano todo, mas se lembrar apenas do Natal… para sempre.

Três Cristos (20/12/2022)

No fim dos anos 1950, um ambicioso psicólogo trata de três pacientes que acreditam ser Jesus Cristo e explora os limites da mente humana.

Sou um Assassino: Temporada 4 (21/12/2022)

Atos premeditados, acidentes trágicos ou legítima defesa? Assassinos condenados e no corredor da morte relatam os crimes horripilantes que cometeram.

Emily em Paris: Temporada 3 (21/12/2022)

Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro.

A Batida Perfeita (21/12/2022)

Uma famosa cantora precisa tomar uma decisão que pode mudar sua carreira. Enquanto isso, sua assistente tenta tirar os próprios sonhos do papel.

Sou um Assassino: Temporada 4 (21/12/2022)

Assassinos condenados e no corredor da morte falam em primeira pessoa sobre seus crimes nesta série documental.

Alice in Borderland: Temporada 2 (22/12/2022)

Os jogos estão mais letais e Tóquio se tornou ainda mais cruel. Arisu pode até conseguir voltar para o mundo real, mas será que vai valer a pena?

Hereditário (22/12/2022)

Após a morte da mãe, Annie e sua família descobrem o terrível legado que ela deixou e precisam enfrentar forças malignas.

The Fabulous (23/12/2022)

Quatro jovens profissionais do competitivo mundo da moda lidam com empregos exigentes, dilemas amorosos e as delícias da vida noturna coreana.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (23/12/2022)

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos.

Mestres da Pinhata (23/12/2022)

Nesta disputa inusitada, sete equipes criam pinhatas coloridas e criativas para impressionar um júri rigoroso: um grupo de crianças.

The Witcher: A Origem (25/12/2022)

Mais de mil anos antes do mundo de The Witcher, sete párias do mundo dos elfos se unem numa missão sangrenta contra um poder imbatível.

Matilda: O Musical (25/12/2022)

Uma garotinha de mente afiada e imaginação fértil toma uma atitude para mudar sua história de uma vez por todas, e o resultado é fantástico. Essa é Matilda!

Cangaceiro do Futuro (25/12/2022)

Depois de uma pancada na cabeça, um homem acorda em 1927 e descobre que é a cara de um famoso fora da lei. Agora, só resta tirar vantagem disso.

Mãe Só Tem Duas (25/12/2022)

Depois de descobrirem que suas bebês foram trocadas na maternidade, duas mulheres acham uma saída inusitada: formar uma família.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.