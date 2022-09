Os lançamentos da semana (19 a 25 de setembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos de 19 a 25 de setembro de 2022 na plataforma de streaming e há muitas novidades para todos os gostos.

Os destaques são Só Se For Por Amor, nova série brasileira, e Dahmer: Um Canibal Americano, sobre o sinistro serial killer.

Outras obras que chegam nesta semana são: A Vida dos Sonhos de Georgie Stone, a oitava temporada de Brooklyn Nine-Nine e mais.

Confira a lista de lançamentos de 19 a 25 de setembro de 2022 na Netflix:

As Aventuras de Agamenon, o Repórter – 19 de setembro

Em busca de fama e furos jornalísticos, o atrapalhado repórter Agamenon viaja ao redor do mundo para acompanhar grandes eventos históricos.

Vai, Cachorro. Vai! – Temporada 3 – 19 de setembro

Uma nova família chega à Cachorrolândia! Tag, Scoochi e seus amigos mostram a cidade toda para eles e vivem aventuras inesquecíveis!

Patton Oswalt: Todo Mundo É Assim – 20 de setembro

Neste especial de stand-up, Patton fala sobre os perigos de envelhecer, planos fracassados e o dia em que a esposa se transformou em uma Valquíria.

Brooklyn Nine-Nine: Temporada 8 – 20 de setembro

Na última temporada da série, Jake, Amy e o resto do esquadrão equilibram desafios pessoais e profissionais com as confusões de sempre.

Só Se For Por Amor – 21 de setembro

A banda de Deusa e Tadeu começa a fazer sucesso, mas nem tudo são rosas. Já Eva só quer ficar famosa. Os destinos desses três logo vão se cruzar.

A Artista da Enganação – 21 de setembro

Esta série documental retrata a trajetória de Wanna Marchi, da origem humilde ao estrelato e posterior declínio.

Reformas de Luxo em Miami – 21 de setembro

Para Ray e Eilyn Jimenez, casamento e negócios andam juntos: os dois comandam empresas de design de interiores focadas na elite de Miami.

A Luta de Barbara e Alan – 21 de setembro

Dois artistas se apaixonam e começam uma campanha pelos direitos das pessoas com deficiência no Reino Unido. Baseado em uma história real.

Dahmer: Um Canibal Americano – 21 de setembro

Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?

Moranguinho na Cidade Grande: Temporada 2 – 21 de setembro

Moranguinho quer ser a melhor confeiteira da cidade grande, e de quebra viver aventuras flan-tásticas com novas amizades!

Bling Ring: A História por Trás dos Roubos – 21 de setembro

Em 2009, a prisão de um grupo de jovens que assaltava casas de celebridades em Los Angeles agitou a mídia e até virou filme. Agora, dois deles querem contar a história.

Iron Chef México – 21 de setembro

Novos talentos enfrentam três dos melhores chefs do México em uma competição pela vitória e pela catana mítica.

O Perfumista – 21 de setembro

Uma detetive decidida a recuperar o olfato e o namorado cruza o caminho de um perfumista que usa métodos letais em sua busca pelo aroma perfeito.

A Vida dos Sonhos de Georgie Stone – 22 de setembro

A luta histórica da jovem Georgie Stone pelos direitos de pessoas trans é retratada neste documentário, que acompanha a vida da ativista desde a infância.

Dinheiro Fácil: A Série: Temporada 2 – 22 de setembro

Uma empresária ambiciosa, um criminoso cheio de charme e um adolescente problemático entram em rota de colisão. É uma corrida desesperada — e sinistra — por dinheiro.

O Mundo de Karma: Temporada 4 – 22 de setembro

Karma é uma menina talentosa que concilia o sonho de fazer rap com as rimas perfeitas e usa sua ambição e coragem para resolver qualquer problema.

O Resgate na Caverna Tailandesa – 23 de setembro

Um time de futebol juvenil fica preso em uma caverna na Tailândia, levando a uma operação de resgate internacional. Inspirada em uma história real.

ATHENA – 23 de setembro

A morte trágica de um garoto dá início a um embate violento no Conjunto Habitacional Athena. No centro do caos, estão os irmãos mais velhos da vítima.

O Homem do Jazz – 23 de setembro

De Tyler Perry, este filme retrata amores proibidos, dramas familiares e 40 anos de segredos e mentiras. Tudo ao som de muito blues.

Pokémon: As Crônicas de Arceus – 23 de setembro

Ao investigarem a lenda do mítico Pokémon Arceus, Ash, Goh e Dawn descobrem uma conspiração da Equipe Galáctica que ameaça o mundo.

Jamtara – Você é o próximo: Temporada 2 – 23 de setembro

Numa cidadezinha na Índia, jovens mantêm um lucrativo esquema de golpes até surgir um político querendo participar, e uma policial disposta a acabar com a operação.

Lou – 23 de setembro

Uma aposentada tentando levar uma vida tranquila precisa enfrentar os fantasmas do passado depois que a filha da vizinha é sequestrada. Com Jurnee Smollett e Allison Janney.

As Garotas do Fundão – 23 de setembro

Nesta comédia comovente, cinco amigas saem de férias juntas para realizar uma série de últimos desejos malucos depois que uma delas descobre que tem câncer.

Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final – 24 de setembro

Acompanhe a última missão da jornada épica dos irmãos Elric: enfrentar uma ameaça de outro mundo, com o potencial de arruinar países inteiros.

Dinastia: Temporada 5 – 24 de setembro

Jogos de poder, rivalidade entre irmãos e sabotagem sem escrúpulos: não há trégua entre os Colbys e os Carringtons nesta temporada.

A Netflix pode alterar as datas dos lançamentos.

