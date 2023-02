Os lançamentos da semana (20 a 26 de fevereiro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 20 a 26 de fevereiro de 2023 e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming.

Entre os destaques, estão a 11ª temporada de The Walking Dead, Bad Boys 3 e a 3ª temporada de Outer Banks

Continua depois da publicidade

Também há o filme Adoráveis Mulheres e a parte 2 de Jornadas Supremas Pokémon.

Confira os lançamentos de 20 a 26 de fevereiro na Netflix:

#image_title

Vingança Solitária (21/2/2023)

Brenner Baker, uma militar da Divisão de Patrulheiros do Exército Americano, e seu marido Dillon decidem acampar numa floresta do Alabama. Durante uma caminhada, eles encontram um esconderijo de um cartel do narcotráfico no meio do nada.

The Walking Dead: Temporada 11 (22/2/2023)

The Walking Dead é uma série de televisão baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman. Ela conta a história de um grupo de sobreviventes em um mundo pós-apocalíptico cheio de zumbis. O líder do grupo é Rick Grimes, um ex-xerife que acorda de um coma e sai em busca de sua família. A série mostra as dificuldades e os perigos que eles enfrentam para sobreviver nesse cenário caótico.

Três Vidas (22/2/2023)

Após descobrir que tem duas irmãs gêmeas idênticas a ela, uma detetive inicia uma perigosa jornada para saber a verdade sobre seu passado.

Excluídos (22/2/2023)

Uma mulher conseguiu construir meticulosamente uma vida de privilégios. Mas a chegada de dois estranhos à cidade ameaça derrubar esse castelo de cartas.

Escândalos e Assassinatos na Família Murdaugh (22/2/2023)

Tragédias chocam uma pequena comunidade da Carolina do Sul e expõem os segredos arrepiantes de uma poderosa família local.

Outer Banks

Outer Banks: Temporada 3 (23/2/2023)

Os Pogues seguem para o Caribe e novos territórios em busca de aventuras, mas acabam se envolvendo na perigosa busca pela lenda de uma cidade perdida.

Meu Nome é Chihiro (23/2/2023)

Uma ex-acompanhante irreverente começa a trabalhar no restaurante de uma cidadezinha do litoral e alegra quem cruza o seu caminho.

F1: Dirigir para Viver – Temporada 5 (24/2/2023)

Em cada temporada implacável de Fórmula 1, pilotos, gestores e donos de equipes vivem grandes emoções nas pistas e fora delas.

De Quem Estamos Fugindo? (24/2/2023)

Atormentadas por um passado doloroso, mãe e filha vivem como fugitivas, suspeitando de todos que cruzam seu caminho.

O Curioso Mundo de James (24/2/2023)

Para James, um menino em forma de bolha, coisas intrigantes merecem perguntas e reflexões. O resultado? Uma vida de aventuras fantásticas com seus dois melhores amigos.

Jornadas Supremas Pokémon: Parte 2 (24/2/2023)

Os desafios estão maiores do que nunca para Ash, Goh e Cloe conforme eles avançam em direção a seus objetivos! À medida que o Campeonato da Coroação Mundial de Pokémon esquenta, um treinamento intensivo está reservado para Ash, Pikachu e seus amigos Pokémon. Enquanto isso, Goh embarca em uma série de missões de admissão desafiadoras para se tornar membro do Projeto Mew. E enquanto Cloe e Eevee aprendem sobre as diferentes Evoluções que Eevee pode escolher, será que elas serão capazes de tomar uma decisão sobre seu futuro? Prepare-se para ação ininterrupta, carinhas bastante familiares de jornadas passadas e ainda mais Pokémon para serem descobertos!

Fantasma e CIA (24/2/2023)

A família de Kevin viraliza ao descobrir que um fantasma chamado Ernest assombra sua nova casa. Mas, quando Kevin ajuda Ernest a investigar o passado, todos viram alvos da CIA.

Bad Boys Para Sempre

Bad Boys Para Sempre (25/2/2023)

Chegou a vez de Marcus desfrutar de sua merecida aposentadoria da Polícia de Miami. Antes, ele só precisa livrar seu parceiro Mike de um perigoso cartel.

Adoráveis Mulheres (25/2/2023)

Determinada a ser independente na década de 1860, uma escritora relembra os altos e baixos da época que passou ao lado das irmãs e de uma amiga.

Clerks III (25/2/2023)

Após um ataque cardíaco fulminante, Randal convoca seus amigos e colegas funcionários Dante, Elias, Jay e Silent Bob para fazer um filme imortalizando sua vida na loja de conveniência que começou tudo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.