Os lançamentos da semana (22 a 28 de agosto) na Netflix

A Netflix revelou os lançamentos da semana de 22 a 28 de agosto de 2022 na plataforma de streaming e há muitos destaques nessa semana.

Dentre eles está Queer Eye Brasil, versão brasileira do popular reality, De Férias da Família, com Kevin Hart e mais.

Há obras para fãs de diversos gêneros e para adultos, jovens e crianças. Confira, abaixo, os lançamentos de 22 a 28 de agosto na Netflix.

Ridley Jones: A Guardiã do Museu – Temporada 4 – 22 de agosto

A corajosa e curiosa Ridley conta com a ajuda dos amigos para proteger os tesouros do museu e seu segredo mágico: à noite, tudo cria vida!

Luccas Neto em: A Gincana na Netoland – 22 de agosto

Luccas viaja para curtir as férias, mas é capturado por um vilão com um plano mirabolante. Para salvá-lo, seus amigos terão que enfrentar uma gincana dentro da Netoland.

Untold: Ascensão e Queda da AND1 – 23 de agosto

Inspirada nas quadras de basquete de rua de Nova York, a famosa marca AND1 transformou lendas locais em ícones internacionais. Mas o que será que deu errado?

Chad and JT Go Deep – 23 de agosto

Nesta série de comédia absurda, os melhores amigos Chad e JT decidem espalhar positividade por meio do ativismo.

Black Rose – 23 de agosto

Uma jovem honesta, criada pela mãe em uma família humilde, conhece o homem dos seus sonhos, mas não demora a descobrir que ele esconde segredos.

Queer Eye: Brasil – 24 de agosto

A série alto-astral que todo mundo adora chega ao Brasil, com cinco novos fabulosos e muitas jornadas de transformação emocionantes.

Mo – 24 de agosto

Entre três idiomas, duas culturas e o pedido de asilo que não sai, Mo, imigrante palestino no Texas, faz de tudo para sustentar a família.

John McAfee: Gênio, Polêmico e Fugitivo – 24 de agosto

Com imagens reveladoras e entrevistas com o gênio da tecnologia John McAfee, este documentário traz novas perspectivas sobre esse fugitivo da justiça.

Orange County à Venda – 24 de agosto

O Grupo Oppenheim chega a Orange County, onde uma nova equipe de corretores imobiliários mostra propriedades luxuosas à beira-mar.

Ollie, o Coelhinho Perdido – 24 de agosto

Um brinquedo perdido sai em busca do dono nesta série para toda a família, inspirada no livro de William Joyce.

Dupla Explosiva – 24 de agosto

Neste reboot do clássico dos anos 1970 com Bud Spencer e Terence Hill, dois irmãos que passaram 25 anos afastados se reúnem para recuperar o amado bugue do pai.

Na Mira do Fogo – 24 de agosto

No Quartel East Bank, uma equipe de bombeiros muito unida precisa lidar com o trabalho estressante e perigoso em meio a outros desafios pessoais e profissionais.

O Sistema K.E.OP/S – 24 de agosto

Um roteirista está sendo perseguido por um grupo sinistro, então decide se unir a um velho amigo em busca da verdade. Mas essa jornada só vai trazer caos e violência.

That’s Amor – 25 de agosto

Após ficar desempregada e solteira no mesmo dia, Sofia começa do zero e conhece um chef espanhol encantador que pode ser o ingrediente que faltava.

Rilakkuma no Parque de Diversões – 25 de agosto

Rilakkuma e seus companheiros tentam se divertir ao máximo em Nakasugi Land, pois hoje é o último dia antes do parque fechar para sempre!

Angry Birds: Loucuras de Verão – Temporada 3 – 25 de agosto

Os jovens pássaros Red, Chuck, Bomba e Stella chegam à Colônia Lasca de Árvore com outros amigos de penas para um verão de altas aventuras!

História: Direto ao Assunto – Temporada 2 – 25 de agosto

As aulas de história estão de volta! Desta vez, os episódios curtos investigam drogas psicodélicas, armas a laser e até água engarrafada.

Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos – 25 de agosto

Um jovem escritor descobre que a esposa tem um caso com outra mulher. Então ele decide ficar com as duas.

Nada é o que Parece: O Caso Cassez-Vallarta – 25 de agosto

Será que Florence Cassez era líder de uma rede de sequestros? Ou uma vítima da corrupção? Este documentário analisa um dos casos mais controversos do México.

O Caso Figo: A Transferência que Mudou o Futebol – 25 de agosto

Este documentário mostra uma das negociações mais controversas da história do futebol e o incrível jogador no centro de tudo: Luís Figo.

Seul em Alta Velocidade – 26 de agosto

Às vésperas das Olimpíadas de Seul de 1988, um improvável grupo de pilotos e mecânicos tenta desmantelar uma quadrilha de lavagem de dinheiro.

Ludik – 26 de agosto

Para salvar um parente sequestrado, um magnata do ramo de móveis precisa usar sua operação de contrabando de diamantes para transportar armas.

Um Marido Fiel – 26 de agosto

A linha tênue entre amor e ódio é colocada à prova quando uma mulher descobre a traição do marido e os dois tomam medidas extremas para conseguir o que querem.

De Férias da Família – 26 de agosto

Quando a família toda viaja, um pai dono de casa aproveita para festejar com um velho amigo. Com Mark Wahlberg e Kevin Hart.

Hierarquia – 26 de agosto

Ingrid Yun quer ser promovida a sócia de um prestigioso escritório de advocacia sem abrir mão dos próprios princípios e equilibrando o amor, a família e os amigos.

Crimes em Déli: Temporada 2 – 26 de agosto

Nesta série inspirada em eventos reais e fictícios, a força policial investiga crimes chocantes na Índia.

Mecânica em Família – 26 de agosto

Acompanhe a rotina de uma família louca por carros, especializada em construir motores e realizar façanhas atrás do volante.

Mighty Express: Temporada 7 – 29 de agosto

Nate, Flicker e os demais trens voltam aos trilhos com novas entregas empolgantes, missões especiais e lições de vida.

Sou um Assassino: Temporada 3 – 30 de agosto

Na cadeia, assassinos refletem sobre os crimes que cometeram e as vidas que destruíram.

Untold: Corrupção no Basquete – 30 de agosto

Anos após cumprir pena por apostar em jogos nos quais atuou, o árbitro da NBA Tim Donaghy conta sobre o esquema de apostas que abalou a liga.

Passei por Aqui – 31 de agosto

Um grafiteiro que picha as casas dos ricos descobre um segredo sombrio que coloca várias vidas em risco.

