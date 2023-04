Os lançamentos da semana (24 a 30 de abril) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos de 24 a 30 de abril na plataforma de streaming. Há muitas novidades chegando ao catálogo do serviço.

Entre os destaques, está a segunda temporada de Sweet Tooth, série de sucesso baseada nos quadrinhos da DC Comics.

Continua depois da publicidade

Além disso, temos a segunda parte da segunda temporada de Amigas Para Sempre, documentários e stand-ups.

Confira os lançamentos de 24 a 30 de abril da Netflix, abaixo.

Segunda-feira, 24 de abril

Sem lançamentos divulgados.

Terça-feira, 25 de abril

John Mulaney: Baby J

John Mulaney, ator, roteirista e comediante vencedor do Emmy®, está de volta à Netflix com seu novo especial, John Mulaney: Baby J, que estreia em 25 de abril.

Nossa Luz Interior: Michelle Obama e Oprah Winfrey

Na última parada da turnê do best-seller Nossa luz interior: Superação em tempos incertos, de 2022, Michelle Obama revela seus segredos. Em uma conversa aberta com a amiga Oprah Winfrey, a ex-primeira dama fala sobre a infância com a família e as experiências na Casa Branca, compartilha as lições que aprendeu sobre autoconfiança, medo e envelhecimento, e dá conselhos práticos para viver nos tempos modernos, incluindo o poder da amizade. Abordando todos os assuntos, desde a menopausa até questões sociais e romance, Obama e Winfrey têm uma conversa sincera, emocionante, engraçada e muito real sobre o momento em que vivemos. Nossa Luz Interior: Michelle Obama e Oprah Winfrey é um especial Netflix em associação com a Higher Ground Productions e a Jesse Collins Entertainment.

Só para Adultos: Japão— Temporada 1

Em Só Para Adultos: Japão, aquelas curiosidades picantes que todos tem no fundo são exploradas intimamente. Guiados pelo comediante Shin Dong-yup e o cantor Sung Si-kyung, somos apresentados ao peculiar e instigante mundo do entretenimento adulto japonês.

Quarta-feira, 26 de abril

Amor e Música: Fito Paez— Temporada 1

Esta série bibliográfica retrata a vida e a carreira do famoso astro argentino Fito Páez e mostra sua jornada musical ao lado de lendas do rock como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto e outros.

Tudo pela Noiva

Um homem que se acha capaz de conquistar qualquer mulher escolhe seu próximo alvo: a noiva do filho de um político.

Supermães — Temporada 7

A licença maternidade acabou. Com a volta ao trabalho, quatro mães precisam conciliar filhos, chefes, amor e a agitada vida em Toronto.

Quinta-feira, 27 de abril

Sweet Tooth — Temporada 2

Gus e os outros híbridos são mantidos em cativeiro pelos Últimos Homens, que planejam encontrar uma cura para o Flagelo. Para salvar os amigos, Gus vai precisar encontrar forças para descobrir as origens do Grande Esfacelamento.

The Matchmaker

Impressionado com a beleza da estagiária do escritório, um técnico de TI a segue até um misterioso hotel no deserto que é dominado por forças bizarras.

Amigas Para Sempre — Temporada 2, Parte 2

Em Amigas para Sempre, Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke) são duas amigas que se conheceram em 1974, quando ainda eram pré-adolescentes. O relacionamento improvável entre a menina introvertida e a garota mais legal do colégio se firmou até os dias de hoje. No entanto, uma séria traição vai acabar gerando uma tragédia na vida de ambas, ameaçando separá-las para sempre. Tully se tornou apresentadora de um popular programa de auditório conhecido como The Girlfriend Hour, enquanto Kate se dedicou a vida de dona de casa, mas após seu tumultuado divórcio, ela decide voltar ao mercado de trabalho. Mas esse retorno não será tão fácil quanto ela pensava. Tully tentar dar apoio a Kate durante o divórcio, mas uma revelação do passado das duas acabam trazendo turbulência para essa longa amizade. As duas precisaram repensar suas vidas e seu relacionamento para tentar encontrar uma forma de não encerrar a conexão entre as duas.

Enfermeira

Recém-chegada ao hospital, uma enfermeira desconfia que o desejo da colega por atenção pode estar ligado a várias mortes de pacientes. Baseada em uma história real.

Tubacão — Temporada 3

Tubacão é metade tubarão, metade cachorro e 100% aventura! E a melhor parte? Ele forma uma dupla incrível com seu dono e melhor amigo Max.

Sexta-feira, 28 de abril

Agente Infiltrado

Neste suspense de ação, um agente especial se infiltra em um grupo criminoso, mas a situação se complica quando o filho do chefão, um garoto de oito anos, entra na jogada.

Coleções que Valem Ouro — Temporada 1

Ken Goldin e sua equipe comandam esta série sobre o funcionamento de uma casa de leilões dedicada a artigos raros.

Ondas de Poder — Temporada 1

As eleições presidenciais estão chegando, e a equipe de campanha vai ter que fazer escolhas difíceis em meio a um cenário político implacável.

Sábado, 29 de abril

Sem lançamentos divulgados

Domingo, 30 de abril

Sem lançamentos divulgados

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.