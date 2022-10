Os lançamentos da semana (24 a 30 de outubro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 24 a 30 de outubro de 2022 e são dias lotados de conteúdo de destaque.

Para os fãs de terror, há boas pedidas, como O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro e O Monastério.

Continua depois da publicidade

Nada de Novo no Front também é um que merece ser conferido, baseado no clássico livro de Erich Maria Remarque.

Há também documentários e programação infantil. Confira a lista de lançamentos da Netflix de 24 a 30 de outubro, abaixo.

Jaula – 24 de outubro

Um casal encontra uma criança traumatizada. Mas, para descobrir quem ela é e desvendar seu passado obscuro, será necessário decifrar seu comportamento estranho.

Little Angel – 24 de outubro

Venha junto nessa aventura! Vamos cantar canções infantis clássicas e músicas cativantes que ajudam os pequenos a aprender mais sobre o mundo.

Xingu – 24 de outubro

Em 1943, três irmãos se aproximam de povos do Xingu, no seio da floresta amazônica. Quando uma tragédia se abate sobre a comunidade, eles saem em defesa dos indígenas.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro – 25 de outubro

As histórias macabras desta coleção de terror são selecionadas pelo aclamado diretor Guillermo del Toro, vencedor do Oscar por “A Forma da Água”.

Fortune Feimster: Boa Sorte – 25 de outubro

O noivado, uma maravilhosa massagem inusitada e muito mais: neste especial de stand-up, Fortune Feimster conta histórias sobre situações hilárias de sua vida.

Clemência – 25 de outubro

Uma guarda de prisão tenta manter a vida e a sanidade sob controle depois que começa a simpatizar com um jovem no corredor da morte.

Barbie Epic Road Trip – 25 de outubro

Nesta aventura interativa, Barbie pega a estrada com seus amigos, vive experiências incríveis e toma grandes decisões sobre o futuro. Qual sonho ela vai escolher?

O Monastério – 26 de outubro

Na Polônia de 1987, um policial investigando desaparecimentos misteriosos se infiltra em um mosteiro remoto – e descobre uma verdade sombria sobre seu clero.

Roubando Mussolini – 26 de outubro

No final da 2ª Guerra, combatentes da resistência planejam um roubo impossível: o tesouro de Mussolini que está no quartel-general dos fascistas em Milão.

Inside Man – 26 de outubro

Condenado à pena de morte, um americano com talento para resolver mistérios ajuda uma jovem jornalista britânica a encontrar uma amiga desaparecida.

O Enfermeiro da Noite – 26 de outubro

Uma enfermeira sobrecarregada faz amizade com um novo colega no trabalho. Até que uma morte inesperada a faz enxergá-lo de outra forma.

Capitães – 26 de outubro

Decepção, glória e muito mais: esta série documental acompanha seis capitães e seus times na briga por uma vaga na Copa do Mundo FIFA de 2022.

CEO em Fuga: A História de Carlos Ghosn – 26 de outubro

De executivo renomado a alvo da mídia internacional, este documentário sobre crimes verdadeiros examina a bizarra história de Carlos Ghosn.

Terra Tempestuosa – 27 de outubro

Caçadores de tempestades, sobreviventes e profissionais de resgate contam suas experiências eletrizantes com vulcões, tornados, furacões e terremotos.

Quatro Gerações – 27 de outubro

Trinta anos após uma perda trágica, uma família volta à sua cidade natal, onde grandes emoções e segredos vêm à tona.

Depois do Universo – 27 de outubro

Nina (Giulia Be) é uma jovem e talentosa pianista que vê seus sonhos se perderem entre sessões de hemodiálise e a espera por um transplante de rim. Mas o romance com o jovem médico Gabriel (Henrique Zaga) a ajuda a superar suas inseguranças e lutar por seu objetivo de tocar nos palcos junto à Orquestra Sinfônica de São Paulo.

Reunião de Família: Parte 5 – 27 de outubro

Problemas inesperados testam a força dos McKellans. Mas não importa o que aconteça, a família sempre vem em primeiro lugar.

A Família Cemara 2 – 27 de outubro

Três filhas enfrentam seus próprios problemas cotidianos enquanto os pais lutam para ganhar o pão de cada dia.

Daniel, o Caçador de Magia – 27 de outubro

Um jovem segue os passos do pai falecido para revelar uma conspiração no mundo mágico nesta empolgante aventura sobrenatural.

Dubai Ostentação – 27 de outubro

Prepare-se para a ostentação da alta sociedade de Dubai, com suas festas luxuosas, vistas deslumbrantes e roupas de cair o queixo. O jatinho está prestes a pousar.

Romantic Killer – 27 de outubro

Curtindo a solteirice, Anzu nem pensa em namoro. Até que um serzinho mágico transforma a vida dela em uma verdadeira comédia romântica.

Big Mouth: Temporada 6 – 28 de outubro

Esta série de animação para adultos vencedora do Emmy está de volta em uma nova temporada.

Que Festa! Histórias sobre Gabriel García Márquez – 28 de outubro

A cinegrafista Eszter Vörös visita a costa caribenha da Colômbia para conhecer as pessoas, os locais e as músicas que inspiraram o romancista vencedor do Nobel.

O Filho Bastardo do Diabo – 28 de outubro

Jay Lycurgo (Titãs) e Nadia Parkes (Doctor Who) estrelam esta série arrebatadora que combina violência e fantasia. Baseada nos livros “Half Bad” de Sally Green.

Wendell & Wild – 28 de outubro

Keegan-Michael Key e Jordan Peele fazem as vozes em inglês dos dois demônios irmãos que protagonizam esta aventura de animação.

Meu Encontro com o Mal – 28 de outubro

Vítimas relatam suas experiências com possessão demoníaca nesta série documental que conta com reconstituições e depoimentos.

Se Eu Soubesse – 28 de outubro

Emma não se sente capaz de lidar com um casamento decepcionante que já dura dez anos. Até que recebe uma oportunidade incrível de reviver toda a última década.

Vento Selvagem – 28 de outubro

Dois policiais corruptos investigam o brutal assassinato de uma jovem, e as tensões chegam a um ponto crítico na pequena cidade marcada pela segregação racial.

Drink Masters – 28 de outubro

Grandes nomes da mixologia mundial exibem seus talentos para criar drinks incríveis na disputa por um prêmio de US$ 100 mil e o título de mestre absoluto dos drinks.

Nada de Novo no Front – 28 de outubro

O premiado Edward Berger dirige este drama tenso baseado no best-seller de Erich Maria Remarque.

Eu Sou Stalker – 28 de outubro

Dos produtores de Sou um Assassino, esta série documental sobre crimes reais é contada a partir da perspectiva de stalkers e sobreviventes.

Assassinos Indianos: Morte no Tribunal – 28 de outubro

Em 2004, um predador cruel foi linchado no tribunal. Esta é a história da comunidade que ele aterrorizou, e da vingança dessas pessoas.

Identidade Fragmentada – 28 de outubro

Ao acordar de um coma, uma mulher bem-sucedida se vê em uma realidade alternativa, onde precisa revisitar um terrível trauma de infância.

Deadwind: Temporada 3 – 29 de outubro

Depois da reconciliação, Karppi e Nurmi investigam um caso envolvendo um símbolo misterioso, promessas farmacêuticas e uma pessoa muito perturbada.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.