Os lançamentos da semana (25 a 31 de julho) na Netflix

A Netflix divulgou as estreias da última semana de julho, do dia 25 a 31. Há filmes e séries para fãs de todos os gêneros.

Os destaques vão para Uncoupled, nova série com Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), para a segunda temporada de Rebelde e Homem-Aranha: Longe de Casa, da Marvel.

Outras séries, filmes, desenhos, animes e documentários também estreiam nesta semana no streaming.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix logo abaixo:

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 5 – 25 de julho

Esta série ambientada em uma casa de bonecas cheia de minimundos incríveis e habitada por gatinhos fofinhos está de volta para uma nova temporada.

Street Food: EUA – 26 de julho

Esta temporada de Street Food destaca cozinheiros, churrasqueiros, taqueros, loncheros e heróis da culinária nos Estados Unidos.

Shania Twain: Not Just a Girl – 26 de julho

De recém-chegada a Nashville a ícone internacional, a cantora Shania Twain transcende fronteiras e gêneros musicais em meio a sucessos e derrotas nesse documentário.

D1ÁR10S – 26 de julho

Crushes, primeiros beijos, amizades e rivalidades… Nessa escola, todo dia é dia de surpresas!

Midas do Ferro Velho: Temporada 4 – 27 de julho

Em busca de uma raridade que possa valer uma nota no mercado, a equipe da Gotham Garage transforma e negocia uma eclética coleção de veículos.

O Homem Mais Odiado da Internet – 27 de julho

Nova série documental sobre a luta de uma mulher contra o inescrupuloso dono de um site pornográfico.

Rebelde: Temporada 2 – 27 de julho

Esta série para jovens adultos está de volta com uma nova temporada.

Retorno – 27 de julho

Anos após se mudar para o interior, a ex-policial Pipa acaba envolvida em um caso de assassinato e precisa encarar o mundo sombrio de seu passado.

Da Decoração ao Makeover: Temporada 3 – 27 de julho

Com ajuda dos McGee e reformas que cabem no bolso, famílias transformam a casa no lugar perfeito para seu estilo de vida.

Uma Nova Mulher – 28 de julho

Três amigas partem em busca de uma nova conexão espiritual, mas terão que enfrentar traumas familiares do passado.

Oggy e as Baratas Tontas: E Piya! – 28 de julho

Acompanhe as aventuras do descolado gato Oggy e da alegre elefanta Piya com um trio de baratas prontas para acabar com toda a diversão!

Barba, Cabelo e Bigode – 28 de julho

Na tentativa de salvar o salão da mãe da falência, um filho dedicado descobre que tem muito talento para ser barbeiro e atrai clientes de toda a periferia carioca.

Respire! – 28 de julho

Uma jovem sobrevive à queda de um avião no meio da selva canadense. Para se manter viva, ela precisa aprender a lidar com a natureza e com seus próprios demônios.

Uncoupled – 29 de julho

Abandonado depois de 17 anos de namoro, um corretor de imóveis encara a vida de solteiro, gay e quarentão em Nova York. Estrelado por Neil Patrick Harris.

The Beauty Queen of Jerusalem: Temporada 2 – 29 de julho

O ataque a Rosa em 1929 afeta seu casamento e o futuro de seu irmão. Em 1939, Luna sofre por amor, mas reencontra a felicidade com um homem proibido.

Continência ao Amor – 29 de julho

Apesar das diferenças e contra todas as probabilidades, uma cantora (Sofia Carson) e um militar (Nicholas Galitzine) se apaixonam perdidamente.

Detetive Conan: O Dia a Dia de Zero – 29 de julho

Um detetive que também é policial e criminoso tenta equilibrar as três identidades neste spin-off de Detetive Conan.

Masaba Masaba: Temporada 2 – 29 de julho

Neena e Masaba Gupta, mãe e filha na vida real, estrelam esta divertida série fictícia sobre a vida no mundo da moda e do cinema.

Herança Surpresa – 29 de julho

Belinda descobre que o pai, com quem não tem muita relação, é um magnata da hotelaria. Então, mergulha de cabeça em uma vida de luxo com a ajuda de um advogado charmoso.

Ninguém Mandou se Meter com a Gente: Temporada 1 – 29 de julho

Três líderes de torcida de uma escola de elite se unem para lutar contra as injustiças e combater o bullying nesta série de suspense adolescente.

Fanático – 29 de julho

Quando um cantor famoso morre, seu maior fã tenta escapar da mediocridade assumindo o lugar dele. Mas descobre que ser um superastro não é tão fácil quanto parece.

Que a Justiça Seja Feita – 29 de julho

Durante o julgamento de um policial branco que atirou em um homem negro, um grupo invade o tribunal e faz reféns, em uma situação transmitida para o país inteiro.

Homem-Aranha: Longe de Casa – 30 de julho

Super-heróis também precisam de férias! Mas uma nova ameaça faz Peter Parker entrar em ação durante uma excursão na Europa. Com Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya e Jake Gyllenhaal.

Extraordinário – 31 de julho

Um menino que estudou em casa a vida inteira vai para uma escola tradicional, onde precisa fazer amizade com colegas que o atormentam por ter um rosto diferente. Com Jacob Tremblay, Owen Wilson e Julia Roberts.

A Netflix pode mudar as datas de estreias.

