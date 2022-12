Os lançamentos da semana (26 de dezembro a 1 de janeiro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 26 de dezembro a 1 de janeiro na plataforma de streaming e há muitas novidades.

Nesta semana, as principais estreias são Traição, nova série com Charlie Cox, bem como a segunda temporada de Ascensão: Império Otomano e Olhar Indiscreto.

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix na semana de 26 de dezembro a 1 de janeiro.

Charlie Cox vai estrelar nova série

Traição (26/12/2022)

O futuro brilhante de um agente britânico toma um rumo inesperado depois que um encontro com uma espiã russa o faz questionar todas as suas escolhas.

Vir Das: Pelo Mundo (26/12/2022)

Em seu quarto especial de stand-up na Netflix, Vir Das fala sobre a infância na Índia, os riscos da indignação, e como encontrou seu lugar no mundo.

Chelsea Handler: Revolução (27/12/2022)

Chelsea Handler abre o jogo sobre decisões de vida, cães resgatados, frustrações amorosas e explica os motivos pelos quais a sociedade deve desculpas às mulheres.

7 Mulheres e Um Mistério (28/12/2022)

O patriarca da família foi esfaqueado. Sete mulheres, todas com motivos para cometer o crime, ficam presas em uma mansão para tentar desvendar o assassinato.

Feliz Ano Nosso (28/12/2022)

A caminho de uma festa de Ano-Novo, dois estranhos ficam presos em um elevador e acabam criando uma conexão inesperada.

Uma Noite no Jardim de Infância (28/12/2022)

Um homem invade uma atividade escolar com a missão de impedir que as professoras e um grupo excêntrico de pais acabem expulsando o filho de sua namorada.

Casamento às Cegas: Brasil – Temporada 2 (28/12/2022)

Na nova temporada brasileira, os participantes seguem em busca de amor, e não de aparência. Prepare-se para mais romance e mais drama do que nunca!

The Circle: EUA – Temporada 5 (28/12/2022)

Na temporada 5 de The Circle, oito novos jogadores criam perfis de solteiros para encontrar impostores, fazer amizades e aproveitar as segundas chances.

Ascensão: Império Otomano – Temporada 2 (29/12/2022)

Anos após conquistar Constantinopla, Maomé II consolida seu poder, mas um governante implacável dos valáquios ameaça derrubar seu império.

Brown e Sua Turma (29/12/2022)

Um grupo de adoráveis amigos se reúne em uma cafeteria aconchegante para aprontar mil aventuras por seu bairro.

Ruído Branco (30/12/2022)

Uma família tenta lidar com os conflitos da vida em meio a questões filosóficas e universais como amor, morte e felicidade em um mundo de incertezas.

A Rainha do Tráfico: Temporada 3 (30/12/2022)

Depois de quatro anos na prisão, Teresa foge graças a Epifanio, que quer mandá-la para a Bolívia. Mas Sofía, já adolescente, também precisa da mãe.

Histórias de Verão: Temporada 2 (30/12/2022)

Steffi, Luz, suas famílias e amigos lutam pelo futuro do Cielo Grande após novos donos tomarem conta do resort em um jogo de poder.

Histórias de Verão (30/12/2022)

Um hotel na Argentina reabre uma competição de wakeboard com a participação da atleta mexicana Steffi, que está determinada a desvendar um segredo de família.

Machos Alfa (30/12/2022)

Em Madri, quatro amigas de 40 e poucos anos buscam se adaptar à nova masculinidade entre problemas de trabalho, relacionamentos abertos, casamentos sem sexo e divórcios.

HIT e Força com Tara (30/12/2022)

A animada instrutora Tara vai motivar qualquer pessoa com seus exercícios intensos, projetados para fortalecer o corpo e desenvolver resistência.

A Lição (30/12/2022)

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.

O Ultimato, França: Ou Casa ou Vaza (30/12/2022)

O amor de seis casais é posto à prova com um ultimato: ou casa ou vaza. Mas antes de decidirem, eles trocarão de parceiro por três semanas. Será que vai ter final feliz?

A Tia é Top: Parte 2 (30/12/2022)

Com talento para evitar a vida adulta, a idolatrada Diane gosta de festa, confusão – e especialmente do sobrinho introspectivo.

Uma História de Vingança (31/12/2022)

Quatro criminosos são inocentados de um ataque brutal contra uma mulher. Revoltado, um policial resolve fazer justiça com as próprias mãos.

O Melhor do Stand-Up 2022 (31/12/2022)

Confira os hilários especiais de stand-up de 2022 da Netflix, com grandes nomes como Bill Burr, Ali Wong, Gabriel Iglesias, Trevor Noah, Taylor Tomlinson e Jo Koy.

Líderes que Inspiram (31/12/2022)

Nesta série com produção executiva do Príncipe Harry e de Meghan Markle, líderes que desejam fazer a diferença no mundo contam suas histórias de vida e luta por mudanças.

Olhar Indiscreto (1/01/2023)

A hacker Miranda adora espiar a prostituta Cléo, sua vizinha. Mas quando os caminhos delas se cruzam, um assassinato muda o destino de Miranda para sempre.

Jumanji: Próxima Fase (1/1/2023)

Depois que Spencer desaparece, Martha, Bethany e Fridge precisam voltar a Jumanji para encontrá-lo. Mas essa missão não será nada fácil.

Ad Astra: Rumo às Estrelas (1/1/2023)

A jornada de um astronauta rumo a Marte se transforma em uma árdua missão no espaço em busca de respostas e do pai desaparecido.

Inuyasha: Temporada 4 (1/1/2023)

Na busca pelos fragmentos da joia sagrada, Kagome e Inuyasha precisam enfrentar inimigos cada vez mais poderosos.

Gokushufudou: Tatsu Imortal – Temporada 2 (1/1/2023)

O ex-yakuza favorito do público voltou! Rei das pechinchas e refeições econômicas, ele mostra que leva muito a sério o trabalho de dono de casa.

Caleidoscópio (1/1/2023)

Um ladrão magistral e sua equipe querem roubar 7 bilhões de dólares. Mas, para o plano dar certo, eles terão que lidar com traições, ganâncias e muitas outras ameaças.

Legado Explosivo (1/1/2023)

Apesar de ser um ladrão de bancos habilidoso e bem-sucedido, Tom Carter também tem seus princípios. Até que ele comete o grande erro de se entregar.

A Escala: Amizade Em Segundo Lugar (1/1/2023)

Durante uma escala prolongada em St. Louis, duas amigas acabam ficando mais tempo na cidade e disputando a atenção de um atraente companheiro de viagem.

Crescidinhos: Temporada 2 (1/1/2023)

Este adorado reality show japonês acompanha crianças saindo sozinhas pela primeira vez para fazer tarefas de adultos.

Power Rangers: Dino Fúria: Temporada 2 (1/1/2023)

Com a força pré-histórica dos dinossauros, uma nova equipe de Power Rangers precisa lidar com criaturas alienígenas que estão atacando a Terra.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.