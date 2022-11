Os lançamentos da semana (28 de novembro a 4 de dezembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 28 de novembro a 4 de dezembro na plataforma de streaming e há muitas novidades.

O Amante de Lady Chatterley, a trilogia O Poderoso Chefão, incluindo a nova versão de O Poderoso Chefão 3, junto de A Rede Social são os grandes destaques.

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix de 28 de novembro a 4 de dezembro.

Cena do Crime – O Campo da Morte do Texas (29/11/2022)

Os campos desolados perto de uma rodovia movimentada serviram de cenário para assassinatos terríveis que aconteceram ao longo de décadas.

Romesh Ranganathan: O Cínico (29/11/2022)

Voltando para a cidade inglesa onde nasceu, Romesh Ranganathan fala de veganismo e dos filhos, além de mostrar os bastidores do seu especial de comédia.

Snack VS. Chef (30/11/2022)

Doze chefs tentam reproduzir petiscos clássicos e criar receitas originais em busca do prêmio de 50 mil dólares.

Um Natal Cheio de Graça (30/11/2022)

Após descobrir a traição da namorada, Carlinhos conhece Graça, que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família tradicional.

Um Homem de Ação (30/11/2022)

Neste drama inspirado na vida de Lucio Urtubia, um anarquista coloca em prática uma ambiciosa operação de falsificação que tem como alvo um dos maiores bancos do mundo.

Meu Nome é Vingança (30/11/2022)

Após antigos inimigos matarem sua esposa e seu cunhado, um ex-mafioso e a filha vão a Milão para planejar sua vingança.

Fúria em Alto Mar (30/11/2022)

Quando o presidente russo é sequestrado, um capitão de submarino dos EUA lidera uma missão de resgate na tentativa de evitar uma guerra.

Take Your Pills: Xanax (30/11/2022)

Para algumas pessoas, a cura. Para outras, uma maldição. Neste documentário revelador, os ansiolíticos são avaliados por pacientes e especialistas.

Archer: Temporada 13 (1/12/2022)

Um novo chefe traiçoeiro assume o comando da agência, forçando Archer e a equipe a participar de competições perigosas e cometer crimes.

Estrada sem Saída (1/12/2022)

Um grupo viajando de carona troca de carro com um ladrão de bancos por engano, e o criminoso vai atrás deles para recuperar o dinheiro roubado que ficou no porta-malas.

Dois é Bom, Três é Demais (1/12/2022)

Dois recém-casados decidem ajudar um amigo que está sem lugar para morar, mas coisas complicam quando o excêntrico hóspede parece não querer ir embora.

A Rede Social (1/12/2022)

O drama biográfico do diretor David Fincher relata a ascensão meteórica do criador do Facebook Mark Zuckerberg, que se tornou astro da Internet no segundo ano de Harvard.

Os Caça-Fantasmas (1/12/2022)

Quando a universidade reduz o departamento de parapsicologia, os doutores Venkman, Stantz e Spengler passam a ser os Caça-Fantasmas, exterminadores de pestes paranormais.

Tudo o que Tínhamos (1/12/2022)

Depois de alguns percalços no caminho para Boston, uma mulher e sua filha adolescente decidem tentar construir uma vida nova em uma pequena cidade.

A Entrevista (1/12/2022)

Dave Skylark e seu produtor Aaron Rapaport dirigem o programa de celebridades “Skylark Tonight”. Quando conseguem uma entrevista com um fã surpresa, o ditador norte-coreano Kim Jong-un, são recrutados pela CIA para assassiná-lo.

Um Milagre de Natal para Daisy (1/12/2022)

A designer de interiores Whitney é surpreendida quando descobre que seus novos clientes são um ex e a filha dele, que deseja ganhar uma mamãe de presente de Natal.

Fração de Segundos (1/12/2022)

Um ladrão experiente acorda com amnésia após um assalto a banco malsucedido. Enquanto tenta se manter vivo, ele precisa descobrir quem roubou o dinheiro.

Então é Natal (1/12/2022)

Romance, imóveis e relações familiares complicam a vida de uma corretora. Ela se apaixona pelo cliente que deseja comprar a pequena pousada de seu pai.

Difícil de Matar (1/12/2022)

Um bilionário contrata um grupo de mercenários para proteger uma tecnologia inovadora, mas acaba colocando a vida de sua filha em perigo.

O Poderoso Chefão (1/12/2022)

Herói de guerra e filho caçula de um poderoso chefe do crime de Nova York, Michael Corleone se envolve nos negócios da família depois que tentam assassinar seu pai.

O Poderoso Chefão: Parte II (1/12/2022)

Com flashbacks que revelam como o pai foi de órfão na Sicília a chefe da máfia em Nova York, o implacável Michael Corleone expande o império do crime da família.

O Poderoso Chefão – Desfecho: A Morte de Michael Corleone (1/12/2022)

No épico final da saga “O Poderoso Chefão”, Michael Corleone tenta tirar a família da máfia e legitimar seu império.

Love Destiny: O Filme (1/12/2022)

Bhop sonha com uma mulher em outra vida e tem certeza de que vai encontrá-la de novo. Mas um misterioso viajante no tempo vai atrapalhar seus planos.

O Troll da Montanha (1/12/2022)

Uma explosão nas montanhas desperta um troll enfurecido. Para lidar com a destruição e o caos, as autoridades convocam uma destemida paleontologista.

Qala (1/12/2022)

Assombrada pelo passado, uma talentosa cantora enfrenta a pressão do sucesso, a indiferença da mãe e as próprias inseguranças.

LEGO Friends: Especial de Natal (1/12/2022)

Cinco amigas precisam superar alguns desentendimentos num dia frio de neve. Tomadas pelo espírito natalino, elas lembram que a amizade é o que mais importa.

Barbie & The Diamond Castle (1/12/2022)

Barbie e Teresa contam a incrível história de Liana e Alexa, duas amigas que embarcam em uma missão para libertar uma garota presa no espelho.

O impostor mascarado (1/12/2022)

Por meio de entrevistas com cúmplices e vítimas, este documentário explora como um golpista extorquiu a elite da França e roubou milhões de euros.

Tá Chovendo Hambúrguer (1/12/2022)

O inventor Flint Lockwood cria uma máquina que faz chover comida. Mas sua deliciosa invenção está prestes a provocar uma gigantesca indigestão.

Um Natal Cheio de Amor (1/12/2022)

Jamie enfrenta a melancolia natalina ajudando sua cidadezinha em segredo, mas um charmoso repórter não descansará até descobrir quem é a bondosa benfeitora anônima.

Feitiço (1/12/2022)

Depois de um acidente aéreo, um advogado acorda ferido e sozinho, no sótão de uma mulher misteriosa, praticante de magia das trevas. Agora, ele precisa se libertar.

Barbie in Princess Power (1/12/2022)

Após receber o beijo de uma borboleta, uma princesa com uma vida muito previsível se transforma em uma super-heroína dedicada a combater o crime.

Anjo de Natal (1/12/2022)

Uma médica que trabalha demais decide provar para o seu ex que tem o espírito natalino. A sorte é que ela conta com um barista angelical para cumprir sua lista de tarefas de Natal.

Barbie & Her Sisters in a Pony Tale (1/12/2022)

Barbie e suas irmãs embarcam em uma aventura nos alpes suíços, onde estão animadas para passar o verão em uma divertida academia de equitação!

Amigas para Sempre: Temporada 2 (2/12/2022)

Desde a adolescência, nenhum problema foi capaz de separar Kate e Tully. Mas talvez um único erro possa pôr em risco essa amizade de tantos anos.

Scrooge: Um Conto de Natal (2/12/2022)

O pão-duro Ebenezer Scrooge tem uma última chance de aprender com o passado e mudar o futuro antes que a noite de Natal acabe.

O Amante de Lady Chatterley (2/12/2022)

Infeliz com seu casamento, a aristocrata Lady Chatterley vive um romance ardente e acaba se apaixonando por um funcionário de seu marido.

Exército do Amanhã (2/12/2022)

No mundo pós-apocalíptico, um meteorito infectado com uma planta mortal atinge o planeta e um esquadrão suicida tem algumas horas para salvar sua cidade do colapso total.

Cabeça Quente (2/12/2022)

Nesta realidade distópica, uma epidemia se dissemina pela comunicação verbal, mas um linguista é imune à doença. E ele vai ser caçado por isso.

Robert Downey Sr. (02/12/2022)

Robert Downey Jr. faz uma homenagem a seu falecido pai neste documentário que relembra a vida e a carreira do cineasta Robert Downey Sr.

Supermodel Me: Revolution (02/12/2022)

Doze modelos asiáticas entram em uma disputa acirrada por prêmios que podem consolidar suas carreiras.

Minha Vida Nada Ortodoxa: Temporada 2 (2/12/2022)

O divórcio de Julia se torna ainda mais complicado. Batsheva e Miriam tomam decisões amorosas e profissionais. Aron resiste à secularização.

