Os lançamentos da semana (29 de agosto a 4 de setembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos de 29 de agosto a 4 de setembro na plataforma de streaming e há filmes e séries para todos os gostos.

Dentre os lançamentos está Vizinhos, comédia estrelada por Leandro Hassum, Amor em Verona e O Diabo em Ohio.

Há também muito conteúdo infantil e para jovens, além de alguns documentários e novas temporadas de séries de sucesso.

Confira a lista de lançamentos de 29 de agosto a 4 de setembro na Netflix.

Mighty Express: Temporada 7 – 29 de agosto

Nate, Flicker e os demais trens voltam aos trilhos com novas entregas empolgantes, missões especiais e lições de vida.

Sou um Assassino: Temporada 3 – 30 de agosto

Na cadeia, assassinos refletem sobre os crimes que cometeram e as vidas que destruíram.

Untold: Corrupção no Basquete – 30 de agosto

Anos após cumprir pena por apostar em jogos nos quais atuou, o árbitro da NBA Tim Donaghy conta sobre o esquema de apostas que abalou a liga.

Passei por Aqui – 31 de agosto

Um grafiteiro que picha as casas dos ricos descobre um segredo sombrio que coloca várias vidas em risco.

A Gestora – 31 de agosto

Uma jovem ambiciosa faz um acordo inusitado com a chefe. Mas quando começam a surgir dúvidas, pode ser tarde demais para voltar atrás.

Revelações de Família – 31 de agosto

Um casal de noivos descobre uma teia de segredos e mentiras que une suas famílias, e o dia do casamento tem tudo para virar um dia de desastre.

Club América vs. Club América – 31 de agosto

Esta série documental mergulha no passado, presente e futuro do América, o clube mais polêmico e vitorioso do México.

Vizinhos – 1 de setembro

Depois de um colapso nervoso, Walter (Leandro Hassum) troca a cidade grande pelo campo. Mas os vizinhos barulhentos acabam com seu sonho de paz e tranquilidade.

Detox – 1 de setembro

Depois de perceber que têm uma relação tóxica com a internet, as amigas Léa e Manon tomam uma decisão difícil: abolir todos os aparelhos por 30 dias.

Morphle, Bichinho Mágico e os Doces de Halloween – 1 de setembro

Mila e seu pet mágico, Morphle, vão partir em uma misteriosa aventura de Halloween. Vem curtir com essa duplinha as fantasias, os doces e as transformações.

As Crônicas de Usagi: O Coelho Samurai – 1 de setembro

Um coelho adolescente que deseja ser um verdadeiro samurai se une a novos amigos guerreiros para proteger a cidade de monstros Yokai, ninjas e alienígenas cruéis.

A Escolha Perfeita – 1 de setembro

Um mulherengo aceita o desafio do amigo: namorar a mesma mulher por um mês sem se apaixonar: Coitado dele, achando que a vitória já está no papo.

Um Gladiador em Apuros – 1 de setembro

Timo, um aluno da academia de gladiadores em Roma, não tinha qualquer interesse em entrar na arena, até decidir impressionar a encantadora Lucilla.

A Rainha do Sul: Temporada 5 – 1 de setembro

Forçada a trabalhar para o cartel que acaba de matar seu namorado, Teresa recorre à esperteza, uma amiga leal e um caderno misterioso para sobreviver.

Monster High: Assombrada – 1 de setembro

Depois de ouvir boatos de que sua antiga escola é assombrada, Spectra Vondergeist e suas amigas voltam à Monster High para desvendar esse mistério assustador.

L.O.L. – Casa de Surpresas – 1 de setembro

Royal Bee surpreende as amigas e compra o restaurante preferido delas para transformá-lo em um lugar divertido. Esse projeto vai ter muitas reviravoltas!

Amor em Verona – 1 de setembro

Julie realiza o sonho de viajar para Verona, onde descobre que tem que dividir a casa que alugou com um desconhecido que é bem gato (Tom Hopper).

Ivy e Bean: O Fantasma do Banheiro – 2 de setembro

Uma névoa fria, canos barulhentos e uma voz assustadora que vem do ralo: será que o banheiro da escola é assombrado? Esse é um caso para Ivy e Bean!

Ivy e Bean – 2 de setembro

Bean descobre que a vizinha Ivy tem um talento especial para a magia. Coitada da irmã mais velha de Bean, que agora vai dançar para sempre!

Ivy e Bean Entram na Dança – 2 de setembro

Ivy e Bean resolvem fazer balé e ficam sabendo que vão precisar dançar diante de uma plateia enorme. É hora de dar o fora!

O Diabo em Ohio – 2 de setembro

Uma psiquiatra abriga uma jovem que fugiu de um culto misterioso, sem saber que está colocando a própria vida e a família em risco.

Mulheres Incríveis de Bollywood: Temporada 2 – 2 de setembro

Em uma temporada de recomeços, as protagonistas redefinem seus relacionamentos, carreiras e metas pessoais, sempre mantendo o bom o humor e a amizade.

Você não é especial – 2 de setembro

A vida na cidade para onde Amaia se mudou fica bem mais interessante quando surge um boato na escola, dizendo que ela herdou o talento da avó para a magia.

As Falsificadoras – 2 de setembro

Zoe e Becca decidem construir um império só com a fabricação de identidades falsas. Quando a empreitada começa a dar certo, elas descobrem que o crime não compensa.

Dated and Related – 2 de setembro

Em uma mansão luxuosa, duplas de irmãos e irmãs ajudam um ao outro na tentativa de encontrar o amor e, de quebra, ganhar 100 mil dólares.

O Festival dos Trovadores – 2 de setembro

Um reencontro inesperado entre um músico itinerante e seu filho vai acabar abrindo feridas do passado.

Quem Vai Comprar Minha Casa? – 2 de setembro

Pessoas de todos os cantos dos Estados Unidos tentam vender suas casas para quatro investidores imobiliários de renome. O objetivo? Fechar ali mesmo um bom acordo.

Dois Mundos em Colisão – 2 de setembro

Um policial passa a aceitar subornos para tentar pagar as contas. Mas sua vida muda completamente quando um músico jovem e rico aparece.

A Netflix pode alterar as datas dos lançamentos.

