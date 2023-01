Os lançamentos da semana (30 de janeiro a 5 de fevereiro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 30 de janeiro a 5 de fevereiro na plataforma de streaming e há muitas novidades.

Há muitas novidades na semana, e as principais estreias são os filmes Bloodshot e Volta ao Mundo em 80 Dias – Uma Aposta Muito Louca, e as séries Freeridge e Classes.

Continua depois da publicidade

Confira abaixo tudo que chega à Netflix na semana de 30 de janeiro a 5 de fevereiro.

Poder de Princesa (30/1/2023)

As princesas aventureiras de quatro Fruti-reinos entram em ação para ajudar os fruti-cidadãos e melhorar suas comunidades.

Pamela Anderson – Uma História de Amor (31/1/2023)

Mostrando vídeos e diários pessoais, Pamela Anderson fala sobre a ascensão à fama, os romances turbulentos e o escândalo da sex tape.

O Mundo por Philomena Cunk (31/1/2023)

Neste espirituoso documentário fictício sobre a história da civilização, Philomena Cunk mostra os altos e baixos da humanidade.

No Olho do Furacão (31/1/2023)

A passagem de um furacão catastrófico é a chance perfeita para um roubo de 600 milhões de dólares no Tesouro dos EUA.

Meus Dezoito Anos (31/1/2023)

Ao mudar de escola, um garoto solitário e incompreendido precisa superar sua timidez para encarar novos desafios, inclusive o primeiro amor.

Copenhagen Cowboy: Confissões de Nicolas Winding Refn (31/1/2023)

Com a ajuda de sua equipe, o criador da série Nicolas Winding Refn conta como deu vida à estoica heroína e à narrativa sombria que acontece no submundo de Copenhague.

Os Casamenteiros de Joseon (31/1/2023)

Um camponês é coroado rei e precisa recorrer aos melhores casamenteiros de Joseon para transformar a amada em uma mulher de nobreza e poder se casar com ela.

O Vento Sopra (31/1/2023)

Diagnosticado com Alzheimer, um homem resolve guardar segredo e se divorciar do amor de sua vida. Anos depois, os destinos deles se cruzam mais uma vez.

Bem-vindos a Waikiki 2 (31/1/2023)

Para financiar o próprio filme, três jovens aspirantes a diretor, ator e roteirista administram uma pousada em Seul e se envolvem em trapalhadas e romance.

Radiante (31/1/2023)

Usando um relógio misterioso, uma jovem aprende a manipular o tempo, mas logo percebe que seus atos podem acabar custando caro demais.

O Drama da Minha Vida (31/1/2023)

Três amigas chegam aos 30 e precisam encarar a exigente indústria do entretenimento enquanto equilibram seis relacionamentos, carreiras e sonhos.

Legal High (31/1/2023)

nesta nova versão da série homônima japonesa, um advogado ambicioso e uma novata certinha formam uma dupla improvável nos tribunais.

Girls5eva: Temporada 3 (1/2/2023)

Depois de emplacar um hit nos anos 90, um grupo feminino decide voltar aos palcos, enfrentando uma realidade bem diferente de quando estava no auge da fama.

Volta ao Mundo em 80 Dias – Uma Aposta Muito Louca (1/2/2023)

Um inventor aceita o desafio de dar a volta ao mundo em 80 dias e parte em uma aventura épica na companhia de um funcionário e de um artista.

Warsha (1/2/2023)

Um operador de guindaste sírio aceita um trabalho desafiador e acaba redescobrindo sua identidade nos céus de Beirute.

O Atirador Fantasma (1/2/2023)

Encarregados de proteger um gasoduto contra terroristas, atiradores suspeitam de uma falha de segurança quando entram na mira de um atirador fantasma.

Meekah (1/2/2023)

Meekah e seu melhor amigo Blippi vivem aventuras cheias de emoção e exploram as maravilhas da ciência e da natureza.

Gunther: O Cachorro Milionário (1/2/2023)

Quer mais loucura do que um cachorro com uma herança milionária? Aqui vai: o cuidador de Gunther também levava uma vida de luxo com um séquito digno de um líder de culto.

Entre Armas e Brinquedos (1/2/2023)

Um Noel à beira da falência coloca a fábrica de brinquedos a serviço dos militares, mas terá que fugir de um assassino contratado por um menino vingativo.

Eu Gosto, Só que Não (1/2/2023)

Bryana sai de Sinaloa para expandir os negócio da família na Cidade do México. Lá, ele se apaixona por Claudia, mas ela desconfia do seu trabalho.

Poeira (1/2/2023)

Um homem volta à sua cidade natal para recuperar um carregamento de cocaína. Mas, para isso, ele vai ter que contar com a ajuda de sua família e amigos excêntricos.

O Desabrochar de um Sonho (1/2/2023)

Trabalhando de governanta no dormitório de uma boy band fracassada, uma ex-professora resolve ajudar os garotos a finalmente realizarem o sonho de estrelato.

Freeridge (2/2/2023)

Um grupo de amigos adolescentes compra uma caixa estranha e agora precisa reverter a maldição que está estragando suas vidas.

Make My Day (2/2/2023)

Em um planeta distante e gelado, prisioneiros forçados a escavar uma rara fonte de energia fazem uma descoberta terrível.

Galinha Pintadinha (2/2/2023)

Animações com canções brasileiras que educam as crianças. Galinha Pintadinha e sua Turma é uma produção 100% brasileira que traz cultura e diversão em desenho animado.

Classes (3/2/2023)

Três jovens de um bairro pobre entram em uma conceituada escola de elite em Déli, onde segredos e fofocas podem ter consequências fatais.

Destemida (3/2/2023)

Uma adolescente australiana corre atrás do sonho de se tornar a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo sozinha.

O Lobo Viking (3/2/2023)

Uma adolescente que acabou de se mudar para uma cidadezinha testemunha um assassinato brutal. Depois disso, ela começa a ter visões e desejos bizarros.

Infiesto (3/2/2023)

Em meio aos desafios da pandemia do coronavírus, uma dupla de detetives vai atrás dos responsáveis por uma série de acontecimentos sinistros.

Em Busca de Mim (3/2/2023)

Uma mulher atormentada por seus problemas familiares sai de férias, mas acaba indo parar em um intenso retiro de autoajuda.

Bloodshot (4/2/2023)

Neste drama de ficção científica, um soldado é ressuscitado através de uma nova tecnologia e parte em busca de vingança. Baseado em uma série de quadrinhos.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.