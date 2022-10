Os lançamentos da semana (31 de outubro a 6 de novembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 31 de outubro a 6 de novembro e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming.

Um dos destaques está a segunda temporada de Young Royals, que vai acompanhar o príncipe Wilhelm temendo em perder o que ama por conta de seus deveres reais.

Sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix em 31 de outubro a 6 de novembro.

Inside Man: Temporada 1 (31/10/2022)

Um prisioneiro americano que está no corredor da morte e resolve mistérios para passar o tempo ajuda uma jornalista britânica a procurar uma amiga desaparecida.

Amor Rural: Temporada 1 (31/10/2022)

Um veterinário da cidade grande se muda para o interior a contragosto e acaba conhecendo uma policial que guarda um doce segredo.

Rogue: O Assassino (1/11/2022)

Depois que seu parceiro é assassinado e todas as pistas levam a um criminoso cruel, o agente do FBI Jack Crawford sai em busca de vingança neste suspense cheio de ação.

Para a Rússia com Amor (1/11/2022)

Um empresário dedicado conquista o coração de uma viajante de espírito livre, mas também precisa cair nas graças do severo pai dela.

Young Royals: Temporada 2 (1/11/2022)

Lutando para aceitar seus novos deveres reais, Wilhelm teme que o título de príncipe herdeiro coloque em risco tudo o que ama.

Kimi ni Todoke (1/11/2022)

A tímida Sawako ganhou o apelido de “Sadako” na escola por conta de sua aparência. Mas coisas começa a mudar depois que ela faz amizade com o popular Kazehaya.

O Reino Infantil (1/10/2022)

Nesta série animada, as crianças aprendem a se comunicar, trabalhar em equipe e exercitar a criatividade com histórias e músicas.

Molang: Temporada 2 (1/10/2022)

Molang tem uma imaginação de sobra e um coração imenso, e Piu Piu gosta mesmo é de brincar. Descubra a delícia que é viver em um mundo de cores pastéis!

Era Uma Vez Dois Irmãos (1/10/2022)

Dois filhotes de tigre gêmeos são separados: um é vendido para o circo e o outro virado o amado bichinho de um solitário menino, até ele ser enviado para um destino cruel.

Acampamento Intergaláctico (1/11/2022)

Ronaldo acredita em alienígenas. Quando ele e sua irmãzinha conquistam uma vaga para participar do Acampamento Intergaláctico, eles descobrem algo extraordinário.

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 6 (1/11/2022)

Gabby, Pandy e seus colegas felinos vivem novas aventuras na casa mágica, onde brincam de se fantasiar, viram super-heróis e aprontam muito!

Barbie: It Takes Two (1/11/2022)

Da praia à cidade grande, o caminho das amigas de Malibu e Brooklyn é repleto de diversão em busca de seus sonhos em Nova York!

Hackers no Controle (1/11/2022)

Acusada de assassinato após expor uma violação de privacidade, uma hacker precisa fugir da polícia enquanto tenta descobrir quem armou para ela.

12 Presentes de Natal (1/11/2022)

Uma artista fracassada começa a trabalhar como personal shopper de um publicitário estressado. Mas ele não está interessado apenas nas compras.

Na Terra do Natal (1/11/2022)

Ao herdar o terreno da avó, uma nova-iorquina precisa decidir se vende tudo ou recupera a produção de árvores de Natal da família em uma cidadezinha festiva.

Gol Contra (2/11/2022)

Baseada no assassinato de Andrés Escobar, esta série mostra a ligação entre o futebol e o tráfico de drogas na Colômbia dos anos 1980 e 1990.

Sally: Fisiculturismo e Assassinato (2/11/2022)

Amigos, familiares e a própria Sally McNeil relembram o chocante assassinato de um fisiculturista, cometido em um dos dias mais românticos do ano.

O Príncipe Dragão: Temporada 4 (3/11/2022)

Dois anos depois, Claudia está ainda mais envolvida com a magia do mal. Callum, Ezran e seus amigos tentam impedi-la de libertar o poderoso Aaravos.

Panayotis Pascot: Quase (3/11/2022)

Panayotis Pascot, fenômeno da TV francesa, fala sobre sua vida amorosa e sua criação neste especial de comédia hilário.

Blockbuster (3/11/2022)

O gerente da última Blockbuster em atividade luta para manter a loja aberta e a equipe feliz em meio à concorrência feroz e ao caos sentimental.

Lookism (4/11/2022)

Em uma sociedade que favorece a beleza, um estudante leva uma vida dupla, alternando entre corpos com aparências totalmente opostas.

Enola Holmes 2 (4/11/2022)

Em seu primeiro caso oficial, Enola (Millie Bobby Brown) precisa encontrar uma menina desaparecida. Para isso, ela conta com a ajuda dos amigos e do irmão Sherlock (Henry Cavill).

O Cavaleiro do Rei (4/11/2022)

Com a morte do rei, um cavaleiro obedece à tradição e se sacrifica para servir seu governante no além. Só que uma súbita tragédia acontece.

The Fabulous (4/11/2022)

Quatro amigos correm atrás do sonho de entrar para a elite da moda enquanto lidam com empregos exigentes, dilemas amorosos e a vida noturna coreana.

Os Corretores de Beverly Hills (4/11/2022)

Quando a filha do chefe entra para os negócios da família, ela precisa dar um jeito de ser levada a sério pelos corretores mais experientes da Agency .

Manifest: Temporada 4 (4/11/2022)

Em meio ao caos, a família Stone e os passageiros do voo 828 tentam entender seus chamados e os sinais sinistros que continuam a aparecer.

O Segredo da Família Greco: Temporada 1 (4/11/2022)

Baseada em fatos reais, esta série mostra a história de uma família que parece perfeita, mas sequestra milionários para manter seu alto padrão de vida e status social.

Simon Chama (4/11/2022)

Acompanhe a história de Simon, um adolescente que sonha em morar fora e escapar das dificuldades e responsabilidades da vida.

A Metamorfose dos Pássaros (4/11/2022)

A análise de uma mulher sobre a história da própria família traz reflexões sobre a vida, a morte de o impacto emocional da dor.

Mar (4/11/2022)

Insatisfeita com a vida sossegada, uma viúva em busca de mudanças embarca em um veleiro rumo a uma aventura de autodescoberta.

Perigo na Floresta (4/11/2022)

Uma acidente na floresta com o ônibus da prisão deixa um grupo de criminosos expostos aos perigos da vida selvagem e a um assassino misterioso.

Soa (4/11/2022)

De balões estourando a patos grasnando no lago, este filme imersivo explora o impacto do som em nossas vidas.

Orgasmos à Venda: O Lado Sombrio da OneTaste (5/11/2022)

Uma empresa de bem-estar sexual ganha fama e seguidores com a prática de “meditação orgástca”, até acusações alarmantes virem à tona.

