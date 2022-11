Os lançamentos da semana (4 a 6 de novembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos do fim de semana de 4 a 6 de novembro e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming.

O destaque vai para Enola Holmes 2, continuação do filme estrelado por Millie Bobby Brown (Stranger Things) e Henry Cavill.

Há ainda séries, documentários, programação infantil e muito mais chegando ao serviço.

Sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix de 4 a 6 de novembro de 2022.

Enola Holmes 2 – 4 de novembro

Em seu primeiro caso oficial, Enola (Millie Bobby Brown) precisa encontrar uma menina desaparecida. Para isso, ela conta com a ajuda dos amigos e do irmão Sherlock (Henry Cavill).

Lookism – 4 de novembro

Em uma sociedade que favorece a beleza, um estudante leva uma vida dupla, alternando entre corpos com aparências totalmente opostas.

O Cavaleiro do Rei – 4 de novembro

Com a morte do rei, um cavaleiro obedece à tradição e se sacrifica para servir seu governante no além. Só que uma súbita tragédia acontece.

The Fabulous – 4 de novembro

Quatro amigos correm atrás do sonho de entrar para a elite da moda enquanto lidam com empregos exigentes, dilemas amorosos e a vida noturna coreana.

Cinco Dias Sem Nora – 4 de novembro

Antes de cometer suicídio às vésperas da Páscoa, uma mulher judaica elabora um plano para reunir a família.

Os Corretores de Beverly Hills – 4 de novembro

Quando a filha do chefe entra para os negócios da família, ela precisa dar um jeito de ser levada a sério pelos corretores mais experientes da Agency .

Manifest: Temporada 4 – 4 de novembro

Em meio ao caos, a família Stone e os passageiros do voo 828 tentam entender seus chamados e os sinais sinistros que continuam a aparecer.

O Segredo da Família Greco: Temporada 1 – 4 de novembro

Baseada em fatos reais, esta série mostra a história de uma família que parece perfeita, mas sequestra milionários para manter seu alto padrão de vida e status social.

Simon Chama – 4 de novembro

Acompanhe a história de Simon, um adolescente que sonha em morar fora e escapar das dificuldades e responsabilidades da vida.

A Metamorfose dos Pássaros – 4 de novembro

A análise de uma mulher sobre a história da própria família traz reflexões sobre a vida, a morte de o impacto emocional da dor.

Mar – 4 de novembro

Insatisfeita com a vida sossegada, uma viúva em busca de mudanças embarca em um veleiro rumo a uma aventura de autodescoberta.

Perigo na Floresta – 4 de novembro

Uma acidente na floresta com o ônibus da prisão deixa um grupo de criminosos expostos aos perigos da vida selvagem e a um assassino misterioso.

Soa – 4 de novembro

De balões estourando a patos grasnando no lago, este filme imersivo explora o impacto do som em nossas vidas.

Orgasmos à Venda: O Lado Sombrio da OneTaste – 5 de novembro

Uma empresa de bem-estar sexual ganha fama e seguidores com a prática de “meditação orgástca”, até acusações alarmantes virem à tona.

