Os lançamentos da semana (5 a 11 de dezembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 5 a 11 de dezembro na plataforma de streaming e há muitas novidades.

Os destaques da semana ficam para o filme Pinóquio por Guillermo del Toro, uma nova adaptação do clássico, a para a segunda temporada de La Casa de Papel: Coreia.

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix na semana de 5 a 11 de dezembro.

Mighty Express: A Grande Corrida (5/12/2022)

Nem tudo é o que parece! Nate Frete é enganado e precisa participar de uma corrida veloz que pode custar os vagões de carga da Mighty Express.

O Chefinho: Bônus de Natal (6/12/2022)

Na véspera de Natal, o Chefinho acidentalmente troca de lugar com um duende do Papai Noel e fica preso no Polo Norte.

Encomenda para o Natal (6/12/2022)

Após ter o trabalho sabotado por um colega, uma entregadora e um cliente prestativo precisam correr para entregar os presentes de Natal.

Sebastian Maniscalco: Só Eu Acho Isso? (6/12/2022)

Em um animado set de stand-up, Sebastian interpreta as pequenas agonias da vida, desde deixar a escola, cachorros sem coleira e noites de namoro com sua esposa.

As Aventuras do Pequeno Colombo (6/12/2022)

O pequeno Cristóvão Colombo e seus amigos Leo e Lisa enfrentam piratas, um monstro marinho e outros mistérios em uma jornada eletrizante em busca de um tesouro.

Brincando com Fogo: Temporada 4 (7/12/2022 – 14/12/2022)

Um novo grupo de solteiros chega para um retiro em um lugar paradisíaco. Mas eles devem resistir às tentações para conquistar o prêmio máximo.

A Flor Mais Bela (7/12/2022)

Com seus cachos e curvas, a confiante Mich sabe que nasceu para brilhar. Só falta ela convencer o pessoal da escola.

Eu Odeio Natal (7/12/2022)

Uma enfermeira solteira diz à família que está namorando, e tem 24 dias até o Natal para encontrar um namorado.

Ardente Paciência (7/12/2022)

Ao se tornar carteiro de Pablo Neruda, um jovem mergulha em um mundo que alimenta seu sonho de ser poeta para conquistar a mulher que sempre quis.

Smiley (7/12/2022)

Em Barcelona, dois homens e seu grupo de amigos enfrentam medos, inseguranças e oportunidades perdidas em busca do tão sonhado amor verdadeiro.

Sr. Meia-Noite: Cuidado com os Monstros (7/12/2022)

Um adolescente que desenvolve habilidades especiais e os seus amigos tornam-se detetives do paranormal e relatam tudo num blogue sob o pseudónimo “Sr. Meia-Noite”.

Matrimilhas (7/12/2022)

Um casal frustrado tenta salvar seu casamento com um aplicativo que premia boas ações… até que a obsessão por ganhar ameaça estragar a brincadeira.

Harry & Meghan (8/12/2022)

Em essência, o relacionamento deles se parece com muitos outros: eles se conheceram, tiveram um romance turbulento, se apaixonaram, se casaram, tiveram filhos e construíram uma vida baseada em valores compartilhados e apoio mútuo no trabalho e nas ambições um do outro. Mas o duque e a duquesa de Sussex não são um casal comum. A história deles é uma das histórias de amor mais importantes da história, e mesmo os fãs e seguidores mais conectados de sua história nunca a ouviram ser contada assim antes.

Em Plena Luz do Dia: O Caso Narvarte (8/12/2022)

Este documentário revela evidências de corrupção presentes na investigação do assassinato de cinco pessoas no bairro de Narvarte, na Cidade do México, em 2015.

Como Cuidar de um Bebê Elefante (8/12/2022)

Um casal do sul da Índia se dedica a cuidar de um bebê elefante órfão. Juntos, eles formam uma família como você nunca viu.

Pinóquio por Guillermo del Toro (9/12/2022)

Nesta animação musical, o premiado Guillermo del Toro reinventa o clássico conto do boneco de madeira que sonha em se tornar um menino de verdade.

Como Acabar com o Natal (9/12/2022)

Depois de duas festas de Natal caóticas, será que o bebê de Beauty e Sbu pode fazer as famílias Sello e Twala deixarem as diferenças de lado?

Da Decoração ao Makeover: Temporada 4 (9/12/2022)

De uma brinquedoteca com parede de escalada a um trailer luxuoso, Shea e Syd continuam criando espaços fantásticos para famílias reais.

As Linhas Tortas de Deus (9/12/2022)

Alegando sofrer de paranoia, uma detetive particular se interna em um hospital psiquiátrico para investigar a morte de um dos pacientes.

Dragon Age: Absolvição (9/12/2022)

Com um grande poder em jogo, um grupo de magos rebeldes e ladrões precisa derrotar uma força sinistra para roubar um artefato perigoso.

La Casa de Papel: Coreia: Parte 2 (9/12/2022)

Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a mente por trás do plano.

Infiltrado nas Gangues (9/12/2022)

Vivendo sob uma identidade falsa, um ex-informante da polícia tem a missão de se infiltrar em um cartel de drogas e descobre uma perigosa conexão com seu passado secreto. Assista o quanto quiser.

Aquilo Que Nos Separa (11/12/2022)

O jovem funcionário de uma gravadora vai até a casa de um excêntrico roqueiro para convencê-lo a rescindir seu contrato, mas uma improvável amizade acaba surgindo.

