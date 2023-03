Os lançamentos da semana (6 a 12 de março) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos de 6 a 12 de março de 2023 e há alguns destaques notáveis chegando ao streaming.

O primeiro deles vai para Você (You), cuja segunda parte da quarta temporada chega à Netflix.

Há também o filme Luther: O Cair da Noite, que traz Idris Elba de volta ao icônico papel titular.

Confira os lançamentos de 6 a 12 de março da Netflix:

Ridley Jones: A Guardiã do Museu – Temporada 5 (6/3/2023)

Novos poderes, mais ferramentas e muitas aventuras! Ridley e os Olhos estão a todo vapor em sua missão de proteger o museu e seus mistérios.

Voo 370: O Avião que Desapareceu (8/3/2023)

Em 2014, um avião com 239 pessoas a bordo desapareceu do radar. Esta série documental investiga o impressionante mistério do voo MH370.

Em Uma Ilha Bem Distante (8/3/2023)

Ao viajar à Croácia para conhecer a casa que ganhou de herança, uma mulher reencontra a alegria de viver e abre as portas para um novo amor.

Penn Badgley como Joe em Você

Você: Temporada 4, parte 2 (9/3/2023)

Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada rumo à redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão.

A Lição: Parte 2 (10/3/2023)

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.

Luther: O Cair da Noite (10/3/2023)

Assombrado por um assassinato que não foi resolvido, o brilhante e decadente detetive John Luther foge da prisão em busca de um serial killer.

Sobreviventes (10/3/2023)

Em uma floresta no Alasca, 16 sobrevivencialistas disputam um grande prêmio em dinheiro. Mas, para vencer, esses lobos solitários vão precisar trabalhar em equipe.

Rana Naidu (10/3/2023)

Rana Naidu é especialista em resolver os problemas dos ricos e famosos. Mas ele vai ter que enfrentar alguns desafios bem particulares agora que seu pai saiu da cadeia.

Fujii Kaze: Love all, Serve All, Stadium Live (10/3/2023)

Pela primeira vez, o aclamado cantor e compositor canta os principais hits de seu álbum premiado em um show ao ar livre.

Volte Sempre! (10/3/2023)

Um locutor de rádio aposentado vai trabalhar em um mercado para juntar dinheiro com um objetivo: ir a uma festa onde espera reencontrar seu grande amor.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.