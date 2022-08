Os lançamentos da semana (8 a 14 de agosto) na Netflix

A Netflix revelou os lançamentos da segunda semana de agosto (entre 8 e 14) na plataforma de streaming. Há conteúdo para fãs de diversos gêneros.

As terceiras temporadas de Locke & Key e de Eu Nunca são os destaques, além de Iron Chef Brasil, para os fãs de realities.

Dentre os filmes, há 1917, que concorreu ao Oscar, Ted Bundy: A Confissão Final, Na Sinfonia do Coração e mais.

Confira, abaixo, os lançamentos de 8 a 14 de agosto na Netflix.

Time Zenko, Vai! – Temporada 2 – 08 de agosto

Em Porto Harmonia, esses heróis mirins resolvem qualquer problema: de cachorros robóticos em fuga a tios sonâmbulos e bebês bagunceiros!

Sai de Baixo: O Filme – 08 de agosto

Caco Antibes finalmente saiu da prisão, mas sua família está mais falida do que nunca e morando de favor com o porteiro. Lá vem ele com mais um golpe!

Eu Matei Meu Pai – 09 de agosto

Anthony Templet assassinou o próprio pai e nunca negou isso. Mas o motivo é uma questão complexa, com implicações profundas que vão muito além da família.

Locke & Key: Temporada 3 – 10 de agosto

No empolgante episódio final da série, a família Locke descobre ainda mais magia ao enfrentar um novo inimigo demoníaco determinado a roubar as chaves.

A Verdadeira História do Roubo do Século – 10 de agosto

Em entrevistas reveladoras, os mais famosos ladrões de banco da Argentina contam todos os detalhes sobre a arriscada operação criminosa de 2006.

Reformas Inacreditáveis – 10 de agosto

Uma equipe frenética arrisca tudo e idealiza planos minuciosos para transformar casas inteiras em apenas 12 horas.

Kossi, o Gênio da Trapaça – 10 de agosto

Um garoto vítima de tráfico aos 12 anos cresce e se torna um mestre da falsificação. Além de rico, ele agora também é procurado pela polícia. Baseado em fatos reais.

Iron Chef Brasil – 10 de agosto

Apresentamos o Iron Chef Brasil! Aqui, as grandes promessas da gastronomia nacional enfrentam os maiores chefs do Brasil. Apresentado por Fernanda Souza.

Casamento à Indiana: Temporada 2 – 10 de agosto

A popular casamenteira Sima Taparia volta a ajudar clientes excêntricos a encontrar sua cara-metade.

Na Sinfonia do Coração – 10 de agosto

Um músico nômade vai tocar num casamento que dá bem errado e acaba se apaixonando pela noiva. Ela se desentende com a família, e agora ele precisa salvá-la.

Cats – 10 de agosto

O famoso musical de Andrew Lloyd Webber ganha vida nova nesta adaptação que acompanha uma comunidade de gatos mágicos na noite do baile anual.

A Escola Amaldiçoada – 10 de agosto

Esta antologia de arrepiar é composta por oito histórias de terror inimagináveis que acontecem nos corredores escolares.

Ted Bundy: A Confissão Final – 10 de agosto

Tentando entender a mente de um assassino, o psicólogo do FBI Bill Hagmaier se envolve em uma relação complicada com o famoso serial killer Ted Bundy.

1917 – 10 de agosto

Na Primeira Guerra Mundial, dois soldados tentam cruzar território inimigo para entregar uma mensagem que pode salvar centenas de soldados, inclusive o irmão de um deles.

A Nossa Canção de Amor – 10 de agosto

Uma cantora country e um compositor em busca de inspiração decidem fazer uma parceria musical que tem tudo para se tornar algo a mais.

Escritório sob Ataque – 10 de agosto

Três melhores amigos se unem para defender uma valiosa mineradora contra monstros alienígenas que só têm um objetivo: saquear e exterminar.

DOTA: Dragon’s Blood: Livro 3 – 11 de agosto

Guerreiros corajosos enfrentam um inimigo imbatível. Mas será que esse sacrifício vai levar a paz a todos os mundos possíveis?

Os Homens São de Marte… e é Pra Lá que Eu Vou! – 11 de agosto

Fernanda é uma bem-sucedida organizadora de casamentos, que sonha em encontrar um grande amor, mas essa busca pode ser mais difícil do que ela imagina.

A Vida no Skate com Leo Baker – 11 de agosto

Ícone do skate, Leo Baker fala sobre o caminho que percorreu até alcançar a fama, além da enorme pressão para esconder sua identidade de gênero.

Eu Nunca…: Temporada 3 – 12 de agosto

Devi e as amigas finalmente conseguem abandonar a vida de solteiras, mas descobrem que relacionamentos não são só flores.

Código: Imperador – 12 de agosto

Um agente de inteligência recebe a missão de incriminar um político íntegro e tem que decidir até onde ousa ir em sua tarefa.

Dupla Jornada – 12 de agosto

Um caçador de vampiros tem uma semana para arrumar dinheiro para ajudar a filha. Parece que vai ter que se matar de trabalhar para ganhar a vida. Estrelado por Jaime Foxx.

13: O Musical – 12 de agosto

Após o divórcio dos pais, um pré-adolescente deixa Nova York e se muda para Indiana, onde decide organizar um grande Bar Mitzvá.

Uma Família Exemplar – 12 de agosto

Ao acidentalmente roubar dinheiro de um cartel, um professor descobre que a única chance de salvar a família é trabalhar como entregador de drogas.

Jogos Entre Amigos – 14 de agosto

Um grupo de antigos amigos se reúne para competir em desafios absurdos e, no caminho, aprendem o significado da verdadeira amizade.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.