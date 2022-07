Os lançamentos da semana de 4 a 10 de julho na Netflix

A segunda semana de julho traz algumas boas novidades para fãs de todos os gêneros na Netflix.

A plataforma de streaming já liberou a lista com os principais lançamentos desses próximos dias, incluindo a terceira temporada de Control Z, Boo, Bitch e o terror Marcas da Maldição.

Outras séries, filmes, desenhos, animes e documentários também estreiam em julho no streaming.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix entre 4 e 10 de julho, logo abaixo:

O Tio de Outro Mundo – 04 de julho

Após ficar em coma por 17 anos, um homem de meia-idade acorda falando uma língua desconhecida e exibindo poderes mágicos.

Olá, Adeus e Tudo Mais – 06 de julho

Clare e Aidan combinam de terminar a relação antes da faculdade, sem mágoas. Mas o encontro de despedida promete ser inesquecível. Estrelado por Jordan Fischer.

Control Z: Temporada 3 – 06 de julho

Sofia, Javi e os amigos tentam seguir em frente no último ano, mas atividades hackers de uma conta conhecida atrapalham os planos.

A Garota da Foto – 06 de julho

Neste documentário, uma mulher encontrada quase morta à beira de uma estrada deixa um filho, um homem que diz ser seu marido e um mistério que mais parece um pesadelo.

O Rei dos Stonks – 06 de julho

Um ambicioso gênio das finanças está disposto a mentir e trapacear para fazer com que sua questionável startup alcance fama e sucesso.

Veloz, Furioso e Apaixonado – 06 de julho

O campeão de um esporte inusitado luta para conciliar sua vida amorosa com a defesa do título de empilhador de copos mais rápido do mundo.

Vinland Saga – 07 de julho

O jovem Thorfinn se junta ao bando do mercenário Askeladd, assassino de seu pai, para se vingar da morte dele. Anime baseado na história dos vikings.

O Mundo de Karma: Temporada 3 – 07 de julho

Karma cresce como filha, irmã e artista. Seja fazendo novos amigos ou defendendo o que é certo, ela transforma o mundo com muita rima e diversão.

Boo, Bitch – 08 de julho

É o último ano da escola, e duas amigas estão prontas para curtir a vida ao máximo! O único problema é que agora uma delas é um fantasma…

Os Segredos de Manscheid: Temporada 2 – 08 de julho

Morando na cidade grande, Luc Capitani aceita um trabalho novo e se envolve na investigação de um assassinato ligado ao submundo do crime.

A Fera do Mar – 08 de julho

Uma menina entra escondida no navio de um grande caçador de monstros marinhos. Juntos, eles iniciam uma jornada épica por águas desconhecidas. Com Karl Urban, Jared Harris e Dan Stevens.

Você Radical com Ranveer Singh e Bear Grylls – 08 de julho

Neste especial interativo, você pode ajudar o superastro Ranveer Singh e o aventureiro Bear Grylls a enfrentar o deserto sérvio e achar uma flor rara.

Ligações Perigosas – 08 de julho

A estudiosa Célène se apaixona pelo rebelde Tristan, sem saber que faz parte de uma aposta entre ele e Vanessa, a rainha das redes sociais da escola.

Inestimável – 08 de julho

Ao visitar o memorial de um massacre, uma fotógrafa acaba atraída por uma mulher local. Mas o romance traz à tona lembranças dolorosas de um passado em comum.

Série Grandes Jornadas Pokémon: Parte 3 – 08 de julho

Goh segue os conselhos de Ash e aperfeiçoa suas habilidades. Cada batalha é um treino para que Ash seja o melhor no Campeonato da Coroação Mundial!

Prisioneiro da Madrugada – 08 de julho

Uma equipe armada cerca uma prisão psiquiátrica para resgatar um serial killer. Mas a batalha que se segue surpreende a todos.

Como Criar um Quarto do Sexo – 08 de julho

De um porão secreto bem rock ‘n’ roll a um spa luxuoso, a designer Melanie Rose cria espaços eróticos para casais neste reality show picante.

Marcas da Maldição – 08 de julho

Seis anos atrás, Li Ronan quebrou um tabu religioso e foi amaldiçoada. Agora, ela precisa proteger a filha das consequências de seus atos.

Ride on Time: Temporada 4 – 08 de julho

Mergulhe no universo das boy bands japonesas nesta série documental reveladora.

A Netflix pode mudar as datas de estreias.

