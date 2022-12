Os lançamentos de dezembro no Star+

O Star+ divulgou a lista de lançamentos de dezembro de 2022 e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming da Disney.

Os destaques vão para A Última Chance, Amsterdam, a quarta temporada de What We Do in the Shadows e Veja Como Eles Correm.

Continua depois da publicidade

The Handmaid’s Tale também chega com quatro temporadas na plataforma, junto do documentário Legacy: A Verdadeira História dos Lakers.

Confira, abaixo, as novidades do Star+ em dezembro de 2022.

A Última Chance (2 de dezembro)

A Última Chance conta a história de Candela (Aitana Ocaña), uma jovem que trabalha em uma empresa de logística e está correndo atrás do seu sonho de se tornar cantora. Sua vida muda quando Fede Ariza, um importante produtor de uma gravadora, a ouve cantar em um bar.

Na mesma noite, Candela encontra Diego (Miguel Bernardeau), um antigo colega do ensino médio que está lutando para se tornar um boxeador profissional. Na história deles, ambos irão aprender a superar a decepção, a ilusão, o amor e a amizade.

Amsterdam (7 de dezembro)

Amsterdam do aclamado cineasta David O. Russell, é um épico policial original sobre três amigos íntimos que se encontram no centro de uma das tramas secretas mais chocantes da história dos EUA.

Passado na década de 1930, esta história fascinante e ricamente intrincada entrelaça, de forma brilhante, fato histórico com ficção em uma grande experiência cinematográfica protagonizada pelo ganhador do Oscar® Christian Bale, pela duas vezes indicada ao Oscar® Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Zoe Saldaña, o ganhador do Oscar® Rami Malek e pelo duas vezes ganhador do Prêmio da Academia® Robert De Niro.

Escrita e dirigida pelo cinco vezes indicado ao Oscar® David O. Russell, “Amsterdam” é produzida por Arnon Milchan, Matthew Budman, Anthony Katagas, David O. Russell e Christian Bale, com Yariv Milchan, Michael Schaefer, Sam Hanson, Drake e Adel “Future” Nur como produtores executivos.

Veja Como Eles Correm (14 de dezembro)

Bem-vindo ao maior assassinato já encenado! É o West End de Londres na década de 1950, e os planos para uma versão cinematográfica de uma peça de grande sucesso foram interrompidos abruptamente depois que um membro importante da equipe foi assassinado.

Quando o exausto inspetor Stoppard (Sam Rockwell) e seu ávido ajudante novato, o agente Stalker (Saoirse Ronan), assumem o caso, os dois se veem em um enigma intrigante dentro do glamoroso e sórdido submundo do teatro. Quanto mais investigam o misterioso homicídio, mais percebem que o fazem por sua conta e risco.

Veja Como Eles Correm é protagonizado por Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Ruth Wilson, Reece Shearsmith, Harris Dickinson, Charlie Cooper, Shirley Henderson, Lucian Msamati, Pippa Bennett-Warner, Pearl Chanda, Paul Chahidi, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Tim Key, Ania Marsone David Oyelowo. Dirigido por Tom George, o longa é dirigido por Mark Chappelle produzida por Damian Jones e Gina Carter.

Summer of Soul (16 de dezembro)

Em sua aclamada estreia como cineasta, Ahmir Thompson, o Questlove, apresenta um documentário tocante e forte. Esse é um filme sobre música, mas também sobre história e foi criado a partir de um evento épico que celebrou a história, a cultura e a moda negras.

American Dad – Temporada 18 (21 de dezembro)

American Dad! gira em torno do agente super patriótico da CIA Stan Smith (com voz de Seth MacFarlane) e nas desventuras de sua família nada convencional em Langley Falls, Virgínia.

Stan aplica em sua vida doméstica as mesmas medidas drásticas usadas em seu trabalho na CIA, e sua esposa Francine (Wendy Schaal), que não sabe de nada, tem uma lealdade inabalável que a torna cega para a arrogância dele. Sua filha ativista de esquerda Hayley (Rachael MacFarlane), no entanto, não deixa por menos, e sabe exatamente como tirar o pai do sério.

O irmão de Hayley é Steve (Scott Grimes), um nerd demasiado confiante que passa seu tempo jogando videogame e é obcecado pelo sexo oposto.

O gabinete Smith ainda conta com dois membros pouco convencionais: Roger (MacFarlane), um alienígena atrevido, sarcástico e rotineiramente inadequado, e Klaus (Dee Bradley Baker), um peixinho dourado louco por atenção com o cérebro de um esquiador olímpico alemão.

Legacy: A Verdadeira História dos Lakers (7 de dezembro)

Legacy: A Verdadeira História dos Lakers, esta série documental de 10 episódios sobre a lendária equipe de basquete produzida pela diretora executiva e proprietária majoritária dos Lakers, Jeanie Buss, e dirigida pelo ganhador do Prêmio Emmy® Antoine Fuqua, captura a notável ascensão e o sucesso sem precedentes de uma das franquias esportivas mais dominantes e icônicas no esporte profissional.

Através do acesso exclusivo à família Buss e de entrevistas reveladoras com jogadores, treinadores e executivos, esta série documental conta a extraordinária história deste império esportivo a partir de dentro, como contada pelas pessoas que o viveram.

Jeanie Buss, é a produtora executiva da série junto com o diretor Antoine Fuqua. São os produtores executivos Kevin Mann, Michael Mann e Brendan Bragg de Haven Entertainment, Jeffrey Soros e Simon Horsman de Los Angeles Media Fund (LAMF) e a executiva sênior dos Lakers Linda Rambis.

Completam a equipe, ganhadores do Prêmio Emmy® Jake Pushinsky como editor e Steven Leckart como produtor executivo e roteirista da série.

The Handmaid’s Tale – Temporadas 1 a 4 (14 de dezembro)

O drama baseado no aclamado romance homônimo de Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale, é a história da distopia de Gileade, uma teocracia onde as poucas mulheres férteis que sobraram no mundo são tratadas como animais reprodutores por líderes autoritários.

Uma delas é June Osborne (a ganhadora dos prêmios Emmy® e Globo de Ouro® Elisabeth Moss), quem narra a história, é uma jovem que sob este novo regime foi separada da sua família e obrigada a viver como criada, com seu novo nome Offred, na casa de uma dos comandantes do regime, Fred Waterford (Joseph Fiennes) e sua mulher Serena Joy (Yvonne Strahovski).

O Paciente (21 de dezembro)

O Paciente é um thriller psicológico escrito por Joel Fields e Joe Weisberg (The Americans) sobre um terapeuta, Alan Strauss (Steve Carell), que é feito prisioneiro por um paciente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson). Fortner se revela um serial killer e tem um pedido terapêutico incomum para Alan: ajudá-lo a conter seus impulsos homicidas.

Para sobreviver, Alan deve desvendar a mente de Sam e impedi-lo de cometer outro assassinato, mas Sam evita discutir assuntos cruciais para o tratamento, como falar sobre sua mãe, Candace (Linda Emond). Sozinho e em cativeiro, Alan examina seu próprio passado através de memórias de seu ex-terapeuta, Charlie (David Alan Grier), e enfrenta ondas de seus próprios problemas reprimidos, como a recente morte de sua esposa, Beth (Laura Niemi), e o doloroso afastamento de seu filho, Ezra (Andrew Leeds), um homem muito religioso.

Ao longo de sua reclusão, Alan descobre não apenas o quão profunda é a compulsão de Sam, mas também o quanto ele mesmo tem que trabalhar para consertar a ruptura criada em sua própria família. Com o tempo se esgotando, Alan luta desesperadamente para deter Sam antes de se tornar cúmplice de seus assassinatos, ou pior, uma vítima.

What We Do in the Shadows – Temporada 4 (21 de dezembro)

A quarta temporada acompanha as façanhas noturnas dos vampiros e companheiros de casa Nandor, Laszlo, Nadja e Colin Robinson enquanto navegam pelo mundo moderno de Staten Island com a ajuda de seu familiar humano, Guillermo.

Os vampiros retornam a Staten Island para encontrar sua mansão prestes a ruir… e eles não têm dinheiro para reformá-la. Enquanto a eterna busca de Nandor por amor finalmente produz resultados, Nadja realiza seu sonho de abrir a boate de vampiros mais badalada da região.

Laszlo luta com a questão da natureza versus criação enquanto tenta criar o bebê Colin para ser qualquer coisa além de um vampiro. Até Guillermo se encontra em uma poderosa jornada emocional envolvendo seu amor por sua família e pelos outros.

Outros lançamentos

2 de dezembro

Annie

Ahneun Hyungnim (Primeira temporada)

O Jogo da Mentira (Primeira temporada)

Black Rock Shooter: Amanhecer (Primeira temporada)

Em Busca de Vingança (Primeira temporada)

Desejo de Vingança (Primeira temporada)

7 de dezembro

Connect (Primeira temporada)

Future Man (Temporada 1- Temporada 3)

Resident Alien (Segunda parte da segunda temporada)

9 de dezembro

Duas Irmãs

Asura: A Cidade da Corrupção

Um Natal Coroado

Deliver Us From Evil

Exit

First Love

Eu Só Posso Imaginar

Natal Sob as Estrelas

Bem a Tempo Para o Natal

A Maldição do Bonito

Senhorita Zumbi

Um Natal Mais Doce

Tidal Wave

14 de dezembro

Jogando com o Amor (Primeira temporada)

Por que Esquecemos de Tudo? (Primeira temporada)

16 de dezembro

Os Bad Boys (1995)

Segurança de Shopping

Colega de Quarto (2011)

Queen Elizabeth II: A Royal Life – A Special Edition of 20/20

23 de dezembro

American Pie Presents: Girls’ Rules

Projeto Gemini

Os Espetáculares

Sobre o seu cadáver

Desafiando a Arte

The Night House

Veteran

Welcome to Sudden Death

28 de dezembro

Gannibal (Primeira temporada)

Impetigore: Herança Maldita

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.