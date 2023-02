Os lançamentos de fevereiro de 2023 do Prime Video

O Amazon Prime Video divulgou os lançamentos na plataforma de streaming em fevereiro de 2023 e há muita coisa boa chegando à plataforma de streaming.

Há diversos filmes como Meu Malvado Favorito, Invocação do Mal e Coringa, longa de sucesso da DC, e séries como Carnival Row e O Consultor.

Confira os lançamentos do Prime Video em fevereiro de 2023, abaixo.

Meu Malvado Favorito – 1º de fevereiro

Quando um autor intelectual criminal usa um trio de meninas órfãs como peões para um ótimo plano, ele descobre que seu amor o está mudando profundamente para melhor.

Como Novio de Pueblo – 1º de fevereiro

Depois de ser abandonado no altar, Diego viaja para Puerto Vallarta com seus primos, Julián e Miguel, para esquecer essa catástrofe e se divertir.

Caminhos da Memória – 1º de fevereiro

Um cientista descobre uma maneira de reviver seu passado e usa a tecnologia para procurar seu amor perdido há muito tempo.

Invocação do Mal: A Ordem do Demônio – 3 de fevereiro

O casal Ed e Lorraine Warren investigam um assassino que alega ter sido possuído por um demônio.

Harlem (Temporada 2) – 3 de fevereiro

Um grupo de quatro amigas perseguem juntas os seus sonhos após se formarem na universidade.

Joaquin Phenix como Coringa

Coringa – 3 de fevereiro

Um comediante falido enlouquece e se torna um assassino psicopata.

A Protetora – 3 de fevereiro

Uma mulher retorna do combate e faz amizade com uma família. Uma gangue de ladrões trama para roubar os objetos de valor dessa família, ela é tudo o que existe entre eles e suas vida.

Debi & Loide – Dois Idiotas em Apuros – 3 de fevereiro

Depois que uma mulher deixa uma maleta no terminal do aeroporto, um motorista bobo de limusine e sua amigo bobo embarcam em uma divertida viagem por Aspen para devolver a maleta ao proprietário.

Invocação do Mal – 3 de fevereiro

Os investigadores de atividades paranormais, Ed e Lorraine Warren, trabalham para ajudar a uma família aterrorizada por uma escura presença na sua casa.

Mar em Fúria – 3 de fevereiro

Billy Tyne é mestre do Andrea Gail, um barco de pesca. A braços com uma maré de azar, decide pescar mais longe da costa. Porém, ele e os seus homens são apanhados por uma tempestade tão forte que irá colocar em perigo as suas vidas.

O Verão da Minha Vida – 7 de fevereiro

Duncan, tímido de 14 anos, vai de férias de verão com sua mãe, seu namorado prepotente e a filha de seu namorado. Duncan tem dificuldade para se ajustar e encontra um amigo inesperado em Owen, gerente do parque aquático Water Wizz.

Os Muitos Santos de Newark – 8 de fevereiro

Um olhar sobre os anos de formação do gângster de Nova Jersey Tony Soprano.

Space Jam: Um Novo Legado – 10 de fevereiro

O astro da NBA, LeBron James, junta-se ao Pernalonga e ao resto dos Looney Tunes para esta tão esperada sequência.

Somebody I Used To Know – 10 de fevereiro

Em uma viagem para sua cidade natal, a viciada em trabalho Ally relembra seu ex Sean e começa a questionar tudo sobre a pessoa que ela se tornou. As coisas só ficam mais confusas quando ela conhece Cassidy, que a lembra da pessoa que ela costumava ser.

Operação Maré Negra (Temporada 2) – 10 de fevereiro

Uma operação realizada em novembro de 2019, girando em torno dos planos de Agustín Álvarez, pescador espanhol e ex-pugilista, de contrabandear três toneladas de cocaína entre a América Latina e a Europa. Com base em eventos reais.

Maligno – 10 de fevereiro

Madison fica paralisada por visões chocantes de assassinatos terríveis, e seu tormento piora quando ela descobre que esses sonhos acordados são, na verdade, realidades aterrorizantes.

Space Jam: O Jogo do Século – 10 de fevereiro

Os Looney Tunes procuram a ajuda da lenda do basquete Michael Jordan em uma tentativa desesperada de ganhar um jogo de basquete do qual depende sua liberdade.

Os Fantasmas se Divertem – 10 de fevereiro

Os espíritus de um casal que ja esta morto são acosados por uma insoportável familia que se mudou na sua casa, eles contratam um malvado espírito para saca-lhos da casa.

Aqueles que Me Desejam a Morte – 10 de fevereiro

Uma testemunha de assassinato adolescente está sendo perseguida por assassinos gêmeos no deserto de Montana, com um especialista em sobrevivência encarregado de protegê-lo e um incêndio na floresta que ameaça consumir todos ele.

Se Beber, Não Case! Parte II – 15 de fevereiro

Dois anos após a despedida de solteiro em Las Vegas, Phil, Stu, Alan e Doug viajam para a Tailândia para o casamento de Stu. O plano de Stu para um brunch moderado antes do casamento, no entanto, dá errado.

Se Beber, Não Case! Parte III – 15 de fevereiro

Quando um dos seus é apanhado por um gangster furioso, o Bando de Lobos deve encontrar o Sr. Chow, que fugiu da prisão e está foragido.

Cães de Guerra – 15 de fevereiro

Basado na histórica real de dois jovens, o David Peckouz e o Efraim Diveroli, que ganhram um contrato de trescentos mil milhões de dólares para armar aos aliados dos Estados Unidos no Afeganistão.

Sherlock Holmes 2: O Jogo de Sombras – 15 de fevereiro

Sherlock Holmes e seu parceiro, Dr. Watson, unem forças para enganar e derrubar seu adversário mais feroz, o professor Moriarty.

Elvis é Assim (Ed. Especial) – 15 de fevereiro

Depois de anos fazendo filmes, o rei fez um retorno triunfante aos palcos em 1970. Agora, veja as cenas dos bastidores dos ensaios para relaxar no hotel e as apresentações em um dos olhares mais íntimos de Elvis capturados em filme.

Profissão de Risco – 15 de fevereiro

Em plenos anos 70, o tráfico de drogas cresce e se espalha cada vez mais rumo aos quatro cantos do planeta.

Correspondência de Rancor – 15 de fevereiro

Dois lutadores de boxe veteranos e rivais são forçados a fazer uma luta final 30 anos após a última luta entre eles.

LEGO DC Liga da Justiça vs. Liga Bizarro – 15 de fevereiro

Quando Brainiac destrói Superman, Mulher Maravilha e Lanterna Verde, Batman e Flash precisam voltar no tempo para salvá-los.

Doutor Sono – 15 de fevereiro

Anos após os eventos de O Iluminado, Dan Torrence, agora adulto, conhece uma jovem com poderes semelhantes aos seus e tenta protegê-la de um culto que ataca crianças com poderes de permanecer imortais.

A Lenda de Tarzan – 15 de fevereiro

Tarzan, tendo se acostumado à vida em Londres, é chamado de volta à sua antiga casa na selva para investigar as atividades em um acampamento de mineração.

Carnival Row (Temporada 2) – 17 de fevereiro

Enquanto um assassino em série ataca criaturas místicas em uma escura cidade vitoriana futurista, um detetive sobre o caso se torna o principal suspeito dos assassinatos.

Mortal Kombat – 17 de fevereiro

Três artistas marciais desconhecidos são convocados para uma ilha misteriosa para competir em um torneio cujo resultado decidirá o destino do mundo.

A Cabeça de Joaquín Murrieta (Temporada 1) – 17 de fevereiro

Segue as aventuras de Joaquín Murrieta e Carrillo enquanto eles se unem para enfrentar um inimigo comum.

Aves de Rapina (Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa) – 17 de fevereiro

Depois de terminar su relação com o Coringa, Arlquina se une com o Canário Negro, Cazadora e Renee Montoya, para salvar a uma menina dum bandido.

Duro de Atuar – 24 de fevereiro

Kevin Hart interpreta uma versão fictícia de si mesmo em uma busca para conseguir o papel de filme de ação de uma vida.

Soltos em Salvador (Temporada 3) – 24 de fevereiro

Oito jovens carismáticos em uma luxuosa casa de praia em Florianópolis embarcam em uma jornada cheia de festas, brigas, dramas, diversão e relacionamentos.

Pokémon: Detetive Pikachu – 24 de fevereiro

Em um mundo onde as pessoas colecionam Pokémon para lutar, um garoto ideia um inteligente Pikachu falante que procura ser um detetive.

O Consultor (Temporada 1) – 24 de fevereiro

Segue uma relação entre empregado e chefe, perguntando até onde iremos para progredir e sobreviver.

Um Senhor Estagiário – 25 de fevereiro

O viúvo de setenta anos de idade, Ben Whittaker, descobre que a aposentadoria não é tudo o que está pronto para ser. Aproveitando a oportunidade de voltar ao jogo, ele se torna estagiário num site de moda online, fundado e dirigido por Jules Ostin.

Duna – 25 de fevereiro

Adaptação do romance de ficção científica de Frank Herbert, sobre o filho de uma família nobre encarregada de proteger um planeta temperado.

A Ilha – 27 de fevereiro

A história começa com Won Mi Ho. Uma herdeira egoísta do Grupo Daehan cujo erro faz com que ela seja enviada para a Ilha de Jeju e envolver-se com fantasmas e forças do mal.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.