Os lançamentos de janeiro de 2023 no Star+

O Star+ divulgou a lista de lançamentos de janeiro de 2023. Há muitas novidades chegando à plataforma de streaming da Disney.

Os destaques vão para O Menu, com Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy, Koala Man, nova animação de um dos criadores de Rick and Morty, e Kaçis: Fuga Terrorista, primeira série turca do Star+.

Muitos filmes também chegam à plataforma, como a trilogia Jurassic Park, e também animes, como Bleach.

Confira, abaixo, as novidades do Star+ em janeiro de 2022.

Kaçis: Fuga Terrorista – 4 de janeiro

Composta de oito episódios de 60 minutos, Kaçis: Fuga Terrorista segue a história de Mehmet, um fotógrafo de guerra que nunca atingiu o sucesso que desejava, seu amigo Ilker, um repórter, e Zeynep, uma ativista, que se juntam a um grupo da Alemanha e cruzam ilegalmente a fronteira turca para investigar uma aldeia Ezidi.

A aldeia é invadida por uma organização terrorista radical e eles são capturados. Alguns membros da equipe são assassinados, enquanto Zeynep e os outros são feitos reféns. Zeynep, por ser mulher, e Ilker, por não ser um homem como eles, são submetidos a todo tipo de crueldade. Enquanto isso, Mehmet consegue evitar o sequestro e tenta sobreviver sozinho. Mehmet tem apenas uma opção para salvar a si e a seus amigos: se infiltrar na organização e se passar por um deles.

Koala Man – 9 de janeiro

Koala Man acompanha Kevin, um pai de meia-idade, e sua identidade não tão secreta, cujo único superpoder é uma paixão ardente por seguir as regras e acabar com os pequenos crimes na cidade de Capto.

Embora possa parecer como qualquer outro subúrbio australiano, as forças do mal, tanto cósmicas quanto as criadas pelo homem, estão à espera para atacar os daptonianos desavisados. Em uma missão para limpar sua cidade natal, e muitas vezes envolvendo sua família frustrada em suas aventuras, o Koala Man está pronto. Ele fará o que for preciso para derrotar os gênios do mal, os terrores sobrenaturais ou, pior ainda, os idiotas que não colocam o lixo para fora nos dias certos.

A série é do criador e animador australiano Michael Cusack (YOLO: Crystal Fantasy, Smiling Friends), que também dá voz ao herói protagonista, e o cocriador de Solar Opposites e Rick and Morty, Justin Roiland, é o produtor executivo ao lado de Dan Hernandez e Benji Samit, roteiristas de “Pokémon: Detetive Pikachu”, também responsáveis pelo roteiro da animação. Michael Cowap também atua como produtor executivo. Koala Man é uma produção da 20th Television Animation.

A Ilha das Sombras – 11 de janeiro

A Ilha das Sombras é uma história de ficção científica repleta de suspense ambientada em uma pequena ilha à qual Shinpei Ajiro retorna após a morte de seu amigo de infância, Ushio Kofune. Seu amigo Sou Hishigata suspeita que algo está por trás da morte de Ushio e que mais mortes podem acontecer pelos eventos que começam a ocorrer a sua volta.

O Menu – 18 de janeiro

Um casal, Margot (Anya Taylor-Joy) e Tyler (Nicholas Hoult), viaja para uma ilha na costa do Noroeste do Pacífico para jantar em um sofisticado restaurante, Hawthorne, onde o recluso e renomado chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) prepara um menu luxuoso para um pequeno grupo de clientes especiais. Com o passar da noite, a tensão aumenta em todas as mesas enquanto segredos são revelados e pratos inesperados são servidos.

O Menu é uma comédia de terror produzida pela Hyperobject Industries/Gary Sanchez e dirigida por Mark Mylod.

Com as performances de Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Reed Birney, Judith Light, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Rob Yang, Mark St. Cyr e John Leguizamo, o roteiro é de Seth Reiss e Will Tracy.

Os produtores do filme são Adam McKay, Betsy Koch e Will Ferrell, o diretor de fotografia é Peter Deming, ASC, com design de produção de Ethan Tobman e edição de Christopher Tellefsen, ACE. Colin Stetson é o compositor da trilha sonora e o figurino é de Amy Westcott.

Bem-Vindos ao Wrexham – 18 de janeiro

Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) e Ryan Reynolds (Deadpool) enfrentam os desafios de administrar o terceiro clube de futebol mais antigo do mundo. Bem-vindos ao Wrexham é uma série documental que revela os sonhos e problemas de Wrexham, uma cidade operária no norte do País de Gales (Grã-Bretanha), quando duas estrelas de Hollywood tomam posse do histórico clube de futebol da cidade.

Em 2020, Rob e Ryan se uniram para comprar o time da quinta divisão dos Dragões Vermelhos com a esperança de levar o clube adiante e mostrar ao mundo uma história de superação de todas as expectativas. O problema? Rob e Ryan não têm experiência em futebol ou trabalhando juntos. De Hollywood ao País de Gales, do campo ao vestiário, do escritório ao pub, Bem-vindos ao Wrexham mostra o curso intensivo de administração de clubes de futebol que Rob e Ryan devem fazer e os destinos inseparáveis e entrelaçados de um time e uma cidade que contam com dois atores para trazer esperança e mudança para uma comunidade que precisa delas.

Darby: A Jovem Sensitiva – 27 de janeiro

Depois de passar por uma experiência de quase morte quando pequena, Darby Harper (Riele Downs) ganha a habilidade de ver os mortos. Com isso, ela acaba se tornando introvertida e se afastando de seus colegas, preferindo passar o tempo aconselhando espíritos solitários que têm assuntos pendentes na terra.

Mas tudo muda quando Capri (Auli’i Cravalho), a “abelha rainha” do grupo mais popular do colégio, morre inesperadamente em um estranho acidente com a chapinha, resultando no cancelamento de sua festa de 17 anos. Porém, do outro lado, Capri implora a Darby para intervir e convencer seus amigos a seguirem em frente com a festa conforme planejado. Para apaziguar a ira da diva dos mortos, Darby deverá sair do autoexílio e se reinventar, permitindo que ela encontre uma nova alegria na terra dos vivos.

Darby – A Jovem Sensitiva é estrelado por Riele Downs (Henry Danger), Auli’i Cravalho (Moana), Chosen Jacobs (It: A Coisa), Asher Angel (Shazam!), Wayne Knight (Seinfeld), com Derek Luke (13 Reasons Why) e Tony Danza (Who’s the Boss?), e é dirigido por Silas Howard (Dickinson). O roteiro é de Becca Greene (Good Vibes), baseado em uma história de Wenonah Wilms (Fem 101), e os produtores são Adam Saunders (Quando Nos Conhecemos) e Eddie Rubin (Blue Bayou), com Michele Weisler (A Barraca do Beijo) e Mac Hendrickson como produtores executivos.

Outras estreias

Séries com estreias de novos episódios semanalmente

Bem-vindos ao Clube da Sedução (Temporada 1)

Ahneun Hyungnim (Temporada 1)

Black Rock Shooter Dawn Fall (Temporada 1)

Big Bet (Temporada 1)

Gannibal (Temporada 1)

4 de janeiro

Bleach (Temporadas 1 a 16)

Les Amateurs (Temporada 2)

Real Housewives of New Jersey (Temporada 16 )

Small and Mighty (Temporada 1)

6 de janeiro

Pride: To Be Seen – A Soul of a Nation Presentation

Soul of a Nation: Mi Gente: Groundbreakers and Changemakers

Bisping: The Michael Bisping Story

Brian Wilson: Long Promised Road

Miracles from Heaven

Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros

Jurassic Park III

Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros

O Mundo Perdido – Jurassic Park

11 de janeiro

The Files of Young Kindaichi

12 de janeiro

How I Caught My Killer (Temporada 1)

13 de janeiro

Colombiana

Godzilla (1998)

Kajillionaire

The Closet

18 de janeiro

Bride & Prejudice (Temporada 1)

Shades of Blue (Temporada 1 a 3)

The Come Up (AKA Day To Night) (Temporada 1)

20 de janeiro

Echo Boomers

Salt

Tales From The Hood 3

The Patriot

Welcome to Sudden Death

25 de janeiro

Extraordinary (Temporada 1)

Hirowareta Otoko (AKA Lost Man Found) (Temporada 1)

27 de janeiro

About Last Night (2014)

Darby and the Dead

The Full Monty

The Requin

The Silencing

Tremors: Shrieker Island

Underworld Evolution

Wander Darkly

