Os lançamentos de julho de 2022 do Amazon Prime Vídeo

O Amazon Prime Video divulgou os lançamentos do mês de julho de 2022 e conta com alguns destaques. Há a nova série de Chris Pratt, o Senhor das Estrelas da Marvel, filme com Lady Gaga, com Kristen Stewart e mais.

Os maiores destaques são A Lista Terminal, Spencer, Casa Gucci, Paper Girls e Sem Limites, minissérie estrelada por Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, o professor de La Casa de Papel.

Continua depois da publicidade

Assim sendo, há obras para fãs de diversos gêneros e alguns filmes que foram muito comentados em 2021.

Confira, abaixo, a lista completa de lançamentos do mês de julho de 2021 no Amazon Prime Video.

A Lista Terminal (Temporada 1) – Já disponível

Baseado no romance homônimo de Jack Carr, A Lista Terminal acompanha James Reece depois que todo o seu pelotão das Forças de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos (Navy SEALs) é emboscado durante uma missão secreta de alto risco. Reece volta para casa, para sua família com memórias conflitantes do evento e perguntas sobre sua culpa no acontecimento. No entanto, à medida que novas evidências vêm à tona, ele descobre que forças obscuras estão trabalhando contra ele, colocando em risco não apenas sua vida, mas também a vida daqueles que ele ama. Com Chris Pratt, Constance Wu e Taylor Kitsch.

Spencer – Já disponível

O casamento entre a princesa Diana e o príncipe Charles esfriou há muito tempo. Embora os rumores de affairs e divórcio sejam abundantes, a paz é ordenada para as festividades de Natal na propriedade da rainha. Diana conhece o jogo, mas este ano as coisas serão profundamente diferentes. Com Kristen Stewart, Timothy Spall e Sally Hawkins.

Fragmentado – Já disponível

Embora Kevin tenha evidenciado 23 personalidades para sua psiquiatra de confiança, Dra. Fletcher, ainda resta uma submersa que pode se materializar e dominar todas as outras. Compelido a sequestrar três adolescentes lideradas pela obstinada e observadora Casey, Kevin entra em uma guerra pela sobrevivência entre todos aqueles contidos dentro dele – assim como todos ao seu redor. Com James McAvoy, Anya Taylor-Joy e Betty Buckley. Direção de M. Night Shyamalan.

A Morte Te Dá Parabéns – Já disponível

Uma adolescente, tentando aproveitar seu aniversário, logo percebe que este é seu último aniversário. Isto é, se ela conseguir descobrir quem é o assassino. Ela deve reviver aquele dia, várias vezes, morrendo de uma maneira diferente a cada uma. Ela pode resolver seu próprio assassinato? Com Jessica Rothe, Israel Broussard e Ruby Modine.

O Poderoso Chefinho – Já disponível

Tim Templeton, um garoto de sete anos de idade, sempre teve uma imaginação hiperativa. E nos últimos sete anos, a vida tem sido ótima, recebendo todo o amor e carinho de seus pais. No entanto, após a chegada do Poderoso Chefinho, um novo irmão inesperado vestido com um terno preto completo com gravata e uma pasta, Tim percebe, aos poucos, que o recém-chegado tomou conta de toda a casa, roubando-lhe a felicidade.

Cinquenta Tons Mais Escuros – Já disponível

Christian e Ana decidem reatar a relação, só que desta vez não há mais regras ou punições. À medida em que eles começam a se acostumar com seu novo relacionamento, o passado de Christian começa a assombrar Ana enquanto Christian luta contra seus pensamentos mais íntimos. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan e Eric Johnson.

Corra! – Já disponível

Chris e sua namorada Rose vão ao norte de seu estado para visitar os pais dela no fim de semana. A princípio, Chris vê o comportamento excessivamente acomodado da família como tentativas nervosas de lidar com o relacionamento interracial de sua filha, mas à medida em que o fim de semana avança, uma série de descobertas cada vez mais perturbadoras o levam a uma verdade que ele nunca poderia imaginar. Com Daniel Kaluuya, Allison Williams e Catherine Keener. Direção de Jordan Peele.

Casa Gucci – Já disponível

Quando Patrizia Reggiani, uma estranha de origem humilde, se casa com um membro da família Gucci, sua ambição desenfreada começa a desvendar o legado da família e desencadeia uma espiral imprudente de traição, decadência, vingança e assassinato. Com Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino. Direção de Ridley Scott.

Sem Limites (Temporada 01) – 08 de julho

Sem Limites conta a história da primeira viagem de barco ao redor do mundo já concluída, coincidindo com a celebração do 500º aniversário da expedição. A superprodução dará vida à história épica de um grupo de marinheiros em uma viagem ao desconhecido, em uma grande série repleta de ação e aventura de seis episódios de 40 minutos cada. Com Rodrigo Santoro, Álvaro Morte e Sergio Peris-Mencheta.

Don’t Make Me Go – 15 de julho

Don’t Make Me Go conta a história de Max, um pai solo que descobre ter uma doença terminal e que, após o diagnóstico, decide viver todos os anos que perderá com sua filha adolescente Wally de uma vez, no tempo que ainda resta com ela. Com a promessa das tão esperadas aulas de direção, ele convence Wally a acompanhá-lo em uma viagem da Califórnia a Nova Orleans para sua 20ª reunião da faculdade, onde ele secretamente espera reuni-la com sua mãe que os deixou há muito tempo. Com John Cho, Mia Isaac e Kaya Scodelario.

Anything’s Possible – 22 de julho

Anything’s Possible é uma história moderna de amadurecimento focada na Geração Z. O filme acompanha Kelsa, uma confiante garota trans, enquanto ela vive o último ano do colégio. Seu colega de classe Khal se apaixona por ela e cria coragem para convidá-la para sair, apesar do drama que ele sabe que isso pode causar. O que acontece é um romance que mostra a alegria, a ternura e a dor do amor juvenil.

Paper Girls (Temporada 1) – 29 de julho

Nas primeiras horas da manhã, após o Halloween de 1988, quatro entregadoras de jornal – Erin, Mac, Tiffany e KJ – estão em sua rota de entrega quando são pegas no fogo cruzado entre viajantes do tempo em guerra, mudando o curso de suas vidas para sempre. Transportadas para o futuro, essas garotas devem descobrir uma maneira de voltar para casa ao passado, uma jornada que as colocará cara a cara com as versões adultas de si mesmas.

Enquanto lidam com o fato de que seus futuros são muito diferentes do que seus ‘eus’ de 12 anos imaginavam, elas estão sendo caçadas por uma facção militante de viajantes do tempo conhecida como Old Watch, que proibiu as viagens no tempo para que possam permanecer no poder. Para sobreviver, as meninas precisarão superar suas diferenças e aprender a confiar umas nas outras e em si mesmas.

As datas estão sujeitas à alteração sem aviso prévio.

Sobre o autor Redação