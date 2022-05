Os lançamentos de junho de 2022 na Amazon Prime Video

Se você é assinante da Amazon Prime Video, vai gostar dessa lista!

A plataforma de streaming divulgou a lista com os principais filmes e séries que chegam em junho de 2022 ao seu catálogo.

O grande destaque do período fica com a terceira temporada da série The Boys, uma das séries de maior sucesso do Prime Video.

Confira a lista de estreias logo abaixo:

Tarsilinha – 01 de junho

Tarsilinha é uma menina de 8 anos que parte numa viagem para salvar a memória da sua mãe. Para isso, deve encontrar a caixa de lembranças dela, roubada por uma lagarta de um mundo fantástico.

The Boys (Temporada 3) – 03 de junho

The Boys é uma versão divertida e irreverente do que acontece quando super-heróis – que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados quanto deuses – abusam de seus superpoderes em vez de usá-los para o bem. Com a intenção de impedir os super-heróis corruptos, um grupo de vigilantes continua sua busca heróica para expor a verdade sobre o grupo The Seven e a Vought – o conglomerado multibilionário que gerencia os super-heróis e encobre seus segredos sujos. É uma luta entre o aparentemente impotente contra o superpoderoso.

Fairfax (Temporada 2) – 09 de junho

A história de quatro amigos e sua busca pela fama na Fairfax Avenue em Los Angeles.

Meu Namorado Fake – 10 de junho

Um jovem em uma situação complicada segue o conselho pouco convencional de seus melhores amigos e usa as redes sociais para criar um namorado falso para manter seu terrível ex fora de sua vida. Mas o tiro sai pela culatra quando ele conhece o verdadeiro amor de sua vida, e terminar com seu namorado fake se torna difícil.

O Jogo de Amor-Ódio – 10 de junho

Determinada a alcançar o sucesso profissional sem comprometer a sua ética, Lucy embarca num jogo impiedoso de uma só vez contra o frio e eficiente Joshua, uma rivalidade complicada pela sua crescente atração por ele.

O Verão Que Mudou Minha Vida – 17 de junho

Um drama multigeracional que gira em torno de um triângulo amoroso entre uma garota e dois irmãos, a relação em constante evolução entre mães e filhos e o poder duradouro de uma forte amizade feminina. É uma história de amadurecimento sobre o primeiro amor, a primeira decepção e a magia daquele verão perfeito.

Em Casa com os Gil – 24 de junho

Em Casa com os Gil acompanha uma das famílias musicais mais famosas do Brasil durante a criação de uma turnê histórica que reúne suas diferentes gerações no palco.

Chloe – 24 de junho

Ainda morando com a mãe e trabalhando como temporária, Becky se compara às vidas perfeitas no Instagram, sobretudo à uma conta: a de Chloe. Becky observa obsessivamente sua vida aparentemente impecável através das mídias sociais. Mas quando Chloe morre de repente, a necessidade de Becky descobrir como e por que a leva a assumir uma nova identidade e planejar um encontro com a melhor amiga de Chloe, Livia, e se infiltrar no grupo de amigas unidas de Chloe. Elenco: Erin Doherty, Billy Howle, Pippa Bennett-Warner, Jack Farthing

A Galeria dos Corações Partidos – 23 de junho

Após uma separação, uma jovem decide iniciar uma galeria onde as pessoas podem deixar bugigangas de relações passadas.

Sempre em Frente – 24 de junho

Quando a sua irmã lhe pede para tomar conta do filho, um jornalista de rádio embarca numa viagem pelo país com o seu sobrinho enérgico para lhe mostrar a vida fora de Los Angeles.

Família Monstro 2 – 24 de junho

Para libertar Baba Yaga e Renfield das garras da Caçadora de Monstros Mila Starr, a Família Wishbone mais uma vez se transforma em Vampiro, Monstro de Frankenstein, Múmia e Lobisomem. Ajudados e incentivados por seus três morcegos de estimação, a Família Monster percorre o mundo novamente para salvar seus amigos, fazer novos conhecidos monstruosos e finalmente chegar à conclusão de que ‘ninguém é perfeito’ – mesmo aqueles com falhas podem encontrar a felicidade.

The Walking Dead: Um Novo Universo (Temporada 2) – 26 de junho

A série vai se concentrar na primeira geração a crescer durante o apocalipse zumbi.

A Ilha da Fantasia – 30 de junho

Uma adaptação de terror do popular programa de TV dos anos 1970 sobre um resort em uma ilha mágica.

Palavras nas Paredes do Banheiro – 30 de junho

Diagnosticado com uma doença mental no último ano do ensino médio, um jovem pensativo luta para manter a doença em segredo enquanto se apaixona por uma garota que o encoraja a não se deixar ser definido por sua condição.

A Amazon se reserva ao direito de alterar as datas de estreias.

