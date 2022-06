Os lançamentos de junho de 2022 no Disney+

Chegou a hora de ficar por dentro das principais estreias do Disney+ em junho de 2022!

A plataforma de streaming já divulgou a sua lista de lançamentos e, neste mês, os fãs da Marvel estão em vantagem.

Além da chegada de Ms. Marvel, que apresentará uma nova heroína ao MCU, as séries dos Defensores originalmente lançadas na Netflix, também chegam ao catálogo do Disney+ ainda neste mês de junho de 2022.

Confira as estreias logo abaixo:

Ms. Marvel: Guia Para Fãs – 01 de junho

Ms. Marvel: Guia Para Fãs é um curta documental que explora com exclusividade os bastidores da inovadora série original Ms. Marvel, desde as origens nos quadrinhos até o desenvolvimento e produção da próxima série de sucesso da Marvel Studios no Disney+ . O filme inclui entrevistas com a premiada equipe de cineastas e a encantadora estrela da série, a estreante Iman Vellani.

A Extraordinária Garota Chamada Estrela em Hollywood – 03 de junho

A sequência de sucesso do Disney+ sobre Estrela, uma adolescente de voz ímpar e distinta, cuja bondade faz mágica na vida dos outros, que a acompanha de Mica, Arizona para um mundo maior de música, sonhos e possibilidades. Quando sua mãe é contratada para trabalhar em um filme, elas se mudam para Los Angeles, onde Estrela acaba conhecendo dois irmãos aspirantes a cineastas, um vizinho mal-humorado e uma musicista que Estrela admira.

Ms. Marvel – 08 de junho

Da Marvel Studios, Ms. Marvel, série original que apresenta Kamala Khan, uma adolescente muçulmana de Jersey City. Ela adora jogar vídeo games e escrever fan fictions, além de ser fã de super heróis e ter uma imaginação sem limites – especialmente se tratando da Capitã Marvel. Kamala sente que não se encaixa na escola e às vezes, nem mesmo em casa, até ela descobrir que tem superpoderes como os heróis que sempre admirou.

Ao Infinito e Além: Buzz e sua Jornada para ser Lightyear – 10 de junho

Ao Infinito e Além: Buzz e sua Jornada para ser Lightyear da Pixar Animation Studios explora a evolução de um ícone, seguindo a jornada de Buzz Lightyear, de brinquedo para Space Ranger que inspirou a criação deste brinquedo. Apresentando cineastas, contadores de histórias, artistas e membros do elenco de voz de Lightyear, o documentário detalha como o design original da figura de ação de Buzz surgiu e como esse visual se traduziu anos depois no herói da vida real que estrela Lightyear, o filme de animação Disney e Pixar que chegará aos cinemas em 16 de junho. Aprofundando o impacto cultural do brinquedo voador mais famoso da galáxia e sua importância para os cineastas da Pixar, este documentário tenta realmente mostrar o que está no infinito e além. Ao Infinito e Além: Buzz e sua Jornada para ser Lightyear é dirigido por Tony Kaplan e produzido por Sureena Mann.

Recomeço em Família – 15 de junho

Recomeço em Família é sobre famílias cujos membros têm vidas pessoais tão agitadas que não têm mais contato uns com os outros. Em cada episódio, uma família deixa suas agendas lotadas, gadgets e distrações para trás para embarcar em uma viagem de uma semana liderada pelo guia do programa para se reconectar e reconstruir os laços familiares.

Rise – 24 de junho

Depois de emigrar da Nigéria para a Grécia, Vera e Charles Antetokounmpo lutaram para sobreviver e sustentar seus cinco filhos, vivendo sob a ameaça diária de deportação. Desesperados para obter a cidadania grega, eram prejudicados por um sistema que os impedia a cada tentativa, mas a visão, a determinação e a fé da família tiraram seus membros do anonimato para dar início às carreiras de três campeões da NBA.

Trevor: O Musical – 24 de junho

Trevor: o Musical, produzido pela RadicalMedia, gira em torno de um charmoso garoto de 13 anos e sua turbulenta jornada de autodescoberta. Após um incidente embaraçoso na escola, Trevor deve reunir coragem para seguir seu próprio caminho. O musical é baseado no curta-metragem vencedor do Oscar® de 1995 Trevor, que inspirou a criação da organização sem fins lucrativos The Trevor Project, a maior agência mundial de saúde mental e prevenção de suicídio para jovens LGBTQIA+

Baymax! – 29 de junho

Baymax!, do Walt Disney Animation Studios, retorna à fantástica cidade de San Fransokyo, onde o afável e inimitável agente pessoal de saúde, Baymax, se propõe a fazer o que faz de melhor: ajudar os outros. A série de seis episódios com aventuras sobre cuidados com a saúde apresenta personagens extraordinários que precisam da exclusiva abordagem de Baymax para se curar das maneiras mais inimagináveis.

Demolidor (Temporadas 1 à 3) – 29 de junho

Conheça a vida de Matt Murdock, um advogado durante o dia e vigilante à noite. Após perder a visão em um acidente quando criança, Murdock usa seus sentidos aguçados para combater o crime nas ruas de Nova York quando o sol se põe. Mas seus esforços acabam entrando em rota de colisão com Wilson Fisk, também conhecido como “Rei do Crime”, e outras figuras do submundo. Embora o trabalho diário de Murdock retrata um homem que acredita no sistema, seu alter ego segue na direção oposta, fazendo justiça com as próprias mãos para proteger seu bairro.

Jessica Jones (Temporadas 1 à 3) – 29 de junho

Quando uma tragédia põe fim à sua curta carreira como super heroína, Jessica se instala em Nova York e abre sua própria agência de detetives, acionada em casos envolvendo pessoas com habilidades especiais. Sofrendo de síndrome de estresse pós-traumático, Jessica quer fazer o bem, mas seu principal objetivo não é salvar o mundo: ela quer apenas salvar seu apartamento e sobreviver a cada dia.

Luke Cage (Temporadas 1 e 2) – 29 de junho

Ao adquirir uma superforça e pele indestrutível após um experimento sabotado, Luke Cage se torna um fugitivo tentando reconstruir a vida no Harlem. Mas quando se vê forçado a sair das sombras para lutar por sua cidade, ele precisa confrontar o passado que havia deixado para trás.

Punho de Ferro (Temporadas 1 e 2) – 29 de junho

O jato particular que transporta a família bilionária Rand cai misteriosamente no Himalaia. Quase vinte anos depois, Danny Rand, o único sobrevivente do acidente, retorna a Nova York como o imortal Punho de Ferro. Danny descobre rapidamente que a vida em Nova York pode ser tão desafiadora quanto no mosteiro onde passou os últimos vinte anos. Esta série da Marvel acompanha a jornada de Danny Rand como Punho de Ferro na cidade de Nova York.

Os Defensores (Temporada 1) – 29 de junho

Os Defensores da Marvel é a história do Demolidor, também conhecido como Matt Murdock, da Jessica Jones, do Luke Cage e do Punho de Ferro, também conhecido como Danny Rand, um quarteto de heróis únicos com um mesmo objetivo: salvar a cidade de Nova York. Essa é a história de quatro figuras solitárias, que carregam seus próprios desafios e que, relutantemente, percebem que podem ser mais fortes se decidirem se unir.

O Justiceiro (Temporadas 1 e 2) – 29 de junho

Frank Castle, também conhecido como O Justiceiro, acredita que precisa se vingar dos criminosos responsáveis pelo trágico assassinato da sua família. No entanto, ele logo descobre uma enorme conspiração por trás dos eventos que aconteceram, envolvendo o tempo em que ele serviu à Marinha. Em paralelo com desentendimentos com integrantes da polícia, o seu ex-melhor amigo Billy Russo e o ex-analista da NSA Micro, Frank busca descobrir a verdade de uma vez por todas.

Novos episódios:

Obi-Wan Kenobi – Toda quarta-feira

Voluntários: Tudo Pela Ciência – 15 de junho

Outras estreias:

Cavalieri di Castelcorvo (Temporada 1) – 01 de junho

Puppy Dog Pals (Temporada 4) – 01 de junho

Planeta Selvagem: México (Temporada 4) – 01 de junho

Reabilitação Canina (Temporada 2) – 01 de junho

Jane Goodall: A Esperança – 03 de junho

A Tática do Guepardo – 03 de junho

PJ Masks – Heróis de Pijama (Temporada 5) – 08 de junho

Vampirina (Temporada 3) – 08 de junho

Aprendendo Com Disney Junior (Temporada 3) – 08 de junho

Segredos do Fundo do Mar (Temporadas 3 e 4) – 08 de junho

O Sabor do Destino – 08 de junho

Anfibilândia (Temporada 3) – 15 de junho

Spidey e Seus Amigos Espetaculares (Temporada 1) – 15 de junho

Congo Selvagem – 15 de junho

Cargas Impossíveis (Temporada 1) – 15 de junho

Felinos da Tailândia – 17 de junho

Descobrindo a Índia (Temporada 1) – 22 de junho

Engenharia Fantástica (Temporada 1) – 22 de junho

Tigres Selvagens da Rússia (Temporada 1) – 24 de junho

A Última Peça – 24 de junho

Programação sujeita a alterações. Disponíveis somente no Disney+.

