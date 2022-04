Os lançamentos de maio de 2022 na Amazon Prime Video

Se você é assinante da Amazon Prime Video, vai ficar feliz em conferir os lançamentos programados para maio de 2022 na plataforma de streaming!

De séries clássicas, como Chapolin, a filmes recém-lançados nos cinemas, como Moonfall – Ameaça Lunar, o catálogo da Amazon Prime Video terá muitas novidades ao longo deste mês.

Abaixo, listamos apenas as estreias inclusas na assinatura Prime Video, sem os títulos dos canais adicionais Paramount+, Starzplay, MGM, Discovery+, Stingray, Looke e Loja Prime Video. É só dar play e se divertir, sem pagar nada a mais por isso!

Confira os lançamentos da Amazon Prime Video para maio de 2022:

O Chapolin Colorado (Temporada 3) – 1º de maio

Sinopse: O Chapolin Colorado nos leva às aventuras surreais de um herói de coração nobre que parece tolo e trapalhão, mas seu entusiasmo juvenil supera sua lógica ilógica para sempre salvar o dia.

Chaves em Desenho Animado (Temporada 7) – 1º de maio

Sinopse: O desenho animado baseado no programa de sucesso Chaves.

Triunfo do Amor (Temporada 1) – 1º de maio

Sinopse: Uma história de amor entre uma jovem que quer se tornar modelo profissional e um homem rico que trabalha em uma grife de moda.

Lego DC Comics: Batman Be-Leaguered – 1º de maio

Sinopse: Superman quer que Batman se junte à sua nova equipe de super-heróis, mas Batman se orgulha de ser um solitário autossuficiente.

LEGO Jurassic World – A Fuga do Indominus Rex – 1º de maio

Sinopse: Em LEGO® Jurassic World: The Indominus Escape, um desastre ocorre depois que o dinossauro Indominus escapa em uma fúria faminta. Cabe ao talentoso treinador de dinossauros Owen salvar o dia.

LEGO Marvel Super-Heróis: Vingadores Reunidos – 1º de maio

Sinopse: Os Vingadores são forçados a se unirem a Ultron quando ele tenta separar a equipe assumindo o controle da armadura do Homem de Ferro e decretando um plano nefasto para dominar o mundo.

LEGO Marvel Super-Heróis: Sobrecarga Máxima – 1º de maio

Sinopse: Homem-Aranha e os Super-Heróis da Marvel enfrentam Loki e uma equipe de supervilões em uma aventura LEGO.

Shrek 2 – 1º de maio

Sinopse: Os pais da princesa Fiona convidam ela e Shrek para jantar para celebrar seu casamento, mas eles não sabem que os recém-casados são ogros.

O Poderoso Chefão – 1º de maio

Sinopse: O patriarca de uma dinastia do crime organizado transfere o controle de seu império clandestino para seu filho relutante.

O Poderoso Chefão II – 1º de maio

Sinopse: Em 1950, Michael Corleone, agora à frente da família, tenta expandir o negócio do crime a Las Vegas, Los Angeles e Cuba. Paralelamente, é revelada a história de Vito Corleone, e de como saiu da Sicília e chegou a Nova York.

O Poderoso Chefão III – 1º de maio

Sinopse: Na tentativa de legitimar seus negócios na cidade de Nova York e na Itália em 1979, o velho mafioso Don Michael Corleone procura confessar seus pecados, enquanto tenta manter seu sobrinho Vincent Mancini sob sua proteção.

Unwanted Guest – 1º de maio

Sinopse: Quando Amy não tem para onde ir nas férias de inverno, sua amiga Christine insiste que ela fique com sua família. O que começa como uma situação de sonho se transforma em um pesadelo quando Amy começa a ficar obcecada e agir de forma estranha com seus anfitriões acolhedores.

Volcano – 1º de maio

Sinopse: Uma reunião de família dá errado quando a empregada é encontrada morta e ameaças de um assassino desconhecido colocam todos em prisão domiciliar.

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith – 5 de maio

Sinopse: Um caso de assassinato arquivado ao longo de quatro décadas. Uma amizade nascida do amor pela pesca logo se torna sinistra. Uma tática policial infame. Feita a partir de relatos em primeira mão e entrevistas com especialistas, arquivos familiares e acesso raro aos principais envolvidos, esta série documental é um conto sinuoso que explora o enigma implacável de uma busca por justiça.

Tarsilinha – 5 de maio

Sinopse: Tarsilinha é uma menina de 8 anos que parte numa viagem para salvar a memória da sua mãe. Para fazê-lo, deve encontrar as lembranças que a sua mãe guarda na sua caixa de memórias, roubada por uma lagarta de um mundo fantástico.

The Wilds (Temporada 2) – 6 de maio

Sinopse: Na segunda temporada, a sobrevivência está em jogo para o grupo de adolescentes presas em uma ilha deserta, depois de descobrirem que foram secretamente recrutadas para um elaborado experimento social. A nova temporada aumenta o drama ao revelar que as meninas não são as únicas sendo estudadas. Há um novo grupo de objetos de estudo, uma ilha de meninos adolescentes, que também deve lutar pela sobrevivência sob o olhar atento do mestre de fantoches do experimento.

Bosch: Legacy – 6 de maio

Sinopse: Bosch embarca no próximo capítulo de sua carreira e se vê trabalhando com seu antigo inimigo, Honey Chandler.

O Peso do Talento – 6 de maio

Sinopse: A versão fictícia de Nicolas Cage aceita uma oferta de US$1 milhão para participar do aniversário de um super fã perigoso, Javi Gutierrez. As coisas tomam um rumo inesperado quando Nick Cage é recrutado por uma agente da CIA e forçado a viver de acordo com sua própria lenda, canalizando seus personagens mais icônicos e amados na tela para salvar a si mesmo e seus entes queridos.

The Kids in the Hall – 12 de maio

Sinopse: A icônica trupe de comédia canadense The Kids in the Hall retorna dos mortos com um reboot de sua inovadora série de esquetes.

Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls – 13 de maio

Sinopse: A super estrela Lizzo está em busca de mulheres confiantes e duronas para participar de sua turnê mundial, e apenas as dançarinas mais talentosas terão o que é preciso para se destacar nos palcos mundiais com ela e se juntar ao grupo de elite das BIG GRRRLS.

Cobweb – 13 de maio

Sinopse: O filme se passa em uma pequena cidade, em uma casa comum onde um menino ouve um misterioso som de dentro das paredes — e suspeita que seus pais estão escondendo um terrível segredo.

Moonfall: Ameaça Lunar – 13 de maio

Sinopse: Uma força misteriosa puxa a Lua para fora de sua órbita ao redor da Terra e a envia em rota de colisão com a vida tal como a conhecemos.

A Summer Romance – 15 de maio

Sinopse: Richard voa para Montana para comprar um rancho de 2.500 acres com problemas financeiros e construir um resort. Porém, Sam, a dona do resort, é uma mulher bonita e solteira, por quem ele se interessa.

Love at the Sea – 15 de maio

Sinopse: Olivia Grayham organiza um cruzeiro culinário e tem tudo planejado até o último detalhe, até que ela descobre que estará lidando com um diretor de cruzeiro novato que tem seu próprio jeito de fazer as coisas.

Love at the Shore – 15 de maio

Sinopse: A bem-sucedida e determinada mãe solo Jenna Thompson escreve romances para adolescentes e tem apenas cinco semanas para entregar seu próximo livro à sua editora. Então, as férias anuais na praia com seus filhos serão férias de trabalho para Jenna. Ao chegar, a família logo conhece seu novo vizinho, o confiante e descuidado surfista Lucas McKinnon, com quem dividirão paredes e um pátio no próximo mês.

Amor Conectado – 15 de maio

Sinopse: Uma criadora de aplicativo de namoro vê suas opiniões sobre o amor desafiadas quando ela volta para casa na Flórida e se reconecta com seu namorado do ensino médio.

Amor de Verão – 15 de maio

Sinopse: Uma mãe viúva consegue um estágio de verão em uma empresa de tecnologia e chama a atenção de dois executivos muito diferentes enquanto aprende sobre contabilidade, design de aplicativos e encontra o amor.

Magnum P.I. – 16 de maio

Sinopse: Thomas Magnum, um ex-membro da Marinha, é um investigador particular. Ele mora no Havaí, na propriedade do autor multimilionário Robin Masters gerenciada por Juliett Higgins, uma ex-agente do MI6. Ele tem um talento incrível para se envolver em casos envolvendo crimes graves. Nesses casos, ele é auxiliado e incentivado por seus amigos íntimos Rick e TC.

Bang Bang Baby – 19 de maio

Sinopse: Alice é uma adolescente que se envolve no mundo do crime de Milão por amor ao pai. Para isso, Alice usará sua imaginação, influenciada pela música, televisão e cultura pop de sua época: os anos 80.

Night Sky – 20 de maio

Sinopse: Abrangendo espaço e tempo, Night Sky acompanha Irene e Franklin York, um casal que, anos atrás, descobriu uma câmara enterrada em seu quintal que inexplicavelmente os leva a um planeta estranho e deserto. Eles guardam cuidadosamente seu segredo desde então, mas quando um jovem enigmático entra em suas vidas, a existência tranquila dos Yorks é rapidamente balançada… e a câmara mistificadora que eles achavam que conheciam tão bem acaba sendo muito mais do que eles jamais poderiam ter imaginado.

Agulha no Palheiro Temporal – 20 de maio

Sinopse: Nesta emocionante história de amor em um futuro próximo, Nick e Janine vivem em felicidade conjugal, até que o ex-marido de Janine tenta separá-los usando a namorada de faculdade de Nick. À medida que as memórias e a realidade de Nick desaparecem, ele deve decidir o que está disposto a sacrificar para manter – ou deixar de lado – tudo o que ama.

Clarice – 27 de maio

Sinopse: Um ano depois de capturar o serial killer Bufallo Bill com a ajuda de Hannibal Lecter, a agente do FBI Clarice Starling retorna ao trabalho de campo, ainda tendo que lidar com as sequelas psicológicas de sua experiência anterior.

Emergency – 27 de maio

Sinopse: Preparados para uma noite de festa lendária, três estudantes universitários devem pesar os prós e os contras de chamar a polícia quando confrontados com uma situação inesperada.

Bestseller – 27 de maio

Sinopse: Um romancista que está enfrentando um bloqueio criativo conhece uma escritora iniciante. Desesperado, ele decide usar a história dela para seu próximo romance. Ao mesmo tempo, um assistente de cinema está planejando algo cruel para destruir ele e seus entes próximos.

Hannibal (Temporadas 1 a 3) – 27 de maio

Sinopse: A série explora o relacionamento entre o renomado psiquiatra Hannibal Lecter e um jovem perfilador criminal do FBI que é assombrado por sua capacidade de simpatizar com assassinos em série.

The Contractor – Mercenário – 27 de maio

Sinopse: Depois de ser removido dos fuzileiros navais, James Harper se junta a uma organização paramilitar para apoiar sua família da única maneira que ele conhece.

The Perfect Bride – 31 de maio

Sinopse: Uma jovem começa a suspeitar que a noiva de seu irmão, uma atraente inglesa, é na verdade uma serial killer que mata homens na véspera de seus casamentos.