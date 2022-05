Os lançamentos de maio de 2022 no Disney+

Maio já está rolando, e tem várias coisas boas chegando ao catálogo do Disney+ ao longo deste mês.

Para os próximos dias, algumas das principais novidades da plataforma de streaming incluem a estreia de Obi-Wan Kenobi, aguardada série spin-off de Star Wars que trará detalhes sobre a vida do mestre Jedi que dá título ao programa, estrelada por Ewan McGregor.

O filme Os Tênis Encantados, remake moderno de Cinderela, e a animação Tico e Teco: Defensores da Lei, também estão entre os projetos mais aguardados pelos assinantes.

Confira os lançamentos do Disney+ logo abaixo!

The Quest: A Missão – 11 de maio

“The Quest – A Missão” é uma série de competição imersiva e inovadora que leva oito adolescentes para o mundo fantástico e fictício de Everealm, onde eles devem salvar um reino cumprindo uma antiga profecia. Durante essa série de oito episódios, os heróis ficam imersos em um mundo de fantasia com um castelo, uma família real, Moiras etéreas e uma Feiticeira com sede de destruição e poder.

Os Tênis Encantados – 13 de maio

El é um futuro designer de tênis do Queens que trabalha no estoque da loja de calçados da sua falecida mãe. Ele esconde seu talento artístico do padrasto estressado e de dois meio-irmãos mesquinhos, que estragam qualquer oportunidade que aparece para ele. Até que El conhece Kira King, a filha toda independente de Darius King, lenda do basquete e magnata dos tênis. Com o incentivo da melhor amiga e um toque de magia do Fado-Padrinho, El cria coragem para usar seu talento e correr atrás do sonho de virar um designer de verdade no ramo dos tênis. El está pronto para amarrar os cadarços e sonhar alto. Contém sequências de luzes que podem afetar pessoas fotossensíveis.

Tico e Teco: Defensores da Lei – 20 de maio

De volta após 30 anos, “Tico e Teco Defensores da Lei” mostra os antigos astros da Disney na Los Angeles dos dias atuais. Nessa comédia de ação que mistura live-action com animação, o Tico e o Teco estão vivendo entre animações e humanos em Los Angeles, mas suas vidas são bem diferentes agora. Já faz décadas que a série de sucesso deles foi cancelada, e o Tico (dublado por John Mulaney) cedeu a uma vida de domesticidade suburbana como um vendedor de seguros. O Teco (dublado por Andy Sandberg), por outro lado, fez cirurgia computadorizada e aposta na nostalgia na tentativa de reviver seus dias de glória. Quando um antigo membro do elenco desaparece misteriosamente, o Tico e o Teco precisam recuperar a amizade perdida e assumir suas personas de Defensores da Lei mais uma vez para salvar seu amigo.

Fim de Semana em Família – 25 de maio

Todos os fins de semana, Fred cuida de suas filhas, Clara (15), Victoire (12) e Romy (9). Cada uma delas tem uma mãe diferente com a qual moram durante a semana. Uma nova madrasta se junta à essa mistura feliz quando Fred se apaixona loucamente por Emma, uma Canadense, estudante de doutorado em psicologia infantil.

Cozinhas de Emergência – 27 de maio

Cozinhas de emergência, de Ron Howard, apresenta o chef José Andrés e a evolução de sua organização sem fins lucrativos, World Central Kitchen, ao longo de doze anos ̶ passando de um desconexo grupo de voluntários a uma das organizações de ajuda humanitária mais conceituadas no setor de assistência em catástrofes. Devido ao aumento sem precedentes dos desastres naturais causados pela mudança climática, essa história é mais importante do que nunca.

Obi-Wan Kenobi – 27 de maio

Obi-Wan Kenobi, a nova minissérie da Lucasfilm, exclusiva da Disney+, estrela Ewan McGregor como o icônico Mestre Jedi. A história começa 10 anos após os dramáticos eventos de STAR WARS: A VINGANÇA DOS SITH, onde Obi-Wan Kenobi enfrenta sua maior derrota: a queda e corrupção de seu melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker. A série marca o retorno de Hayden Christensen no papel de Darth Vader. Completando o elenco estão Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold são os produtores executivos.

Veja também as outras estreias:

04 de maio

Invasion Earth

Yukon: Plantão Veterinário

06 de maio

Amazonia Eterna

O Lar das Crianças Peculiares

11 de maio

PJ Masks – Heróis de Pijama Temporada 5

A Vida por um Fio – mporada 1

T.O.T.S.: Serviço de Entrega de Filhotes – Temporada 2

18 de maio

Molly McGee e os Fantasmas – Temporada 1

Gabby Duran – Babá de Aliens – Temporada 1

Os Top Dez dos Anos 80 – Temporada 1

Aprendendo com Disney Junior – Temporada 2

Engenharia Fantástica – Temporada 1

20 de maio

The Snale and the Whale

25 de maio

Tal Sydney, Tal Max – Temporada 1

Lacinhos da Minnie: Organizadora de Festas: Witness to Disaster – Temporada 1

Austrália: Vida Selvagem – Temporada 1

27 de maio

Elcano e Magalhães: A Primeira Volta ao Mundo

Bikes

Programação sujeita a alterações. Disponíveis somente no Disney+.