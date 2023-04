Os lançamentos de maio de 2023 no Star+

O Star+ divulgou a lista de lançamentos de maio de 2023. Há muitas novidades chegando à plataforma de streaming da Disney.

Os destaques vão para A Small Light, Planners, Olhos Atentos e muito mais neste mês.

Há também novas temporadas de séries como Godfather of Harlem e Bel-Air, remake de Um Maluco no Pedaço.

Confira, abaixo, as novidades do Star+ em maio de 2023.

A Small Light – 2 de maio

Baseada em uma emocionante história real, “A Small Light”, a minissérie de oito episódios produzida pela ABC Signature e Keshet Studios para o National Geographic, conta a história de Miep Gies (Bel Powley), uma jovem despreocupada e determinada que viveu em uma época em que ser obstinada poderia resultar em sua morte. Quando Otto Frank (Liev Schreiber) pede sua ajuda para esconder sua família dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, Miep aceita sem hesitar e, nos dois anos seguintes, ela e seu valente e dedicado marido Jan (Joe Cole), ao lado de vários outros heróis sem capa, cuidaram das famílias Frank, van Pels e Pfeffer, que viviam escondidas em um anexo secreto de sua casa.

Dentre os integrantes do elenco também estão Amira Casar no papel de Edith Frank, mãe de Margot e Anne; Billie Boullet como Anne Frank e Ashley Brooke como a irmã mais velha de Anne, Margot Frank.

Planners – Temporada 1 – 5 de maio

Composta de nove episódios de 45 minutos, “Planners” segue a história de Malena Carregal (Celeste Cid), uma mulher que, após se divorciar de Marcos Gutiérrez (Gonzalo Valenzuela), deixa seu emprego na renomada agência de organização de eventos corporativos de seu ex-marido. Graças ao incentivo de Cali (Leticia Siciliani), uma enérgica amiga do passado, Malena embarca em uma nova carreira para realizar o projeto que sempre sonhou: abrir sua própria agência de organização de eventos sociais. Com Cali como sócia e a adição de um famoso designer de interiores (Guillermo Pfening) à equipe, Malena usará todo o seu conhecimento e expertise para construir sua agência, fazê-la decolar e enfrentar todos os desafios e conflitos que surgem ao organizar uma festa inesquecível.

A série combina elementos de comédia, drama e romance, apresentando os desafios de entrar no mundo dos negócios do ponto de vista da protagonista Malena. “Planners” é uma história que retrata o processo de se reinventar e o empoderamento de uma mulher que decide apostar tudo em um novo projeto e fazer uma mudança radical em sua vida, priorizando seus próprios desejos, apesar de todos os riscos que podem surgir.

Dois Tempos – 10 de maio

A série conta em tom de drama e fantasia a história de Paz (Sol Menezzes) e Cecilia (Mari Oliveira), duas garotas de épocas diferentes que viajam no tempo e acabam trocando de corpos. Paz é a influenciadora brasileira mais importante de 2022, mas vê seu mundo desmoronar quando é cancelada na internet, perdendo seguidores e contratos. Cecilia é uma escritora de 1922 que é forçada a aceitar um casamento arranjado. Trancadas em seus quartos e sem perspectiva de escapar de seus destinos, as duas fazem o mesmo pedido: “Eu não quero muito, só quero ser livre!”. O universo as escuta e as duas jovens viajam misteriosamente no tempo e uma acorda no corpo da outra. Vivendo em séculos diferentes, elas vão encarar as dores e delícias das novas realidades, enquanto repensam as questões femininas de suas respectivas épocas e descobrem seus novos papéis no mundo.

O elenco conta também com Paulo Rocha, Leonardo Bianchi, , Isabella Moreira, Luiza Nery, Dadá Coelho, Agda Couto, Martha Nowill, Isabela Mariotto, Breno Ferreira, Pâmela Germano, Duda Pimenta, Nicolas Ahnert, Letícia Novaes (Letrux) e Túlio Starling, dentre outros.

Produzida pela Cinefilm e composta por 8 episódios de 35 minutos, “Dois Tempos” tem direção geral de Vera Egito e direção de fotografia de Camila Cornelsen . A concepção artística e a direção de arte são de Billy Castilho, com figurinos de Joana Porto. Os roteiros foram escritos por Mariana Tesch, Otavio Chamorro, Caroline Margoni, Tainá Muhringer e Ariana Saiegh, que também é criadora da série.

Olhos Atentos – 10 de maio

Este drama de 10 episódios acompanha Elena Santos (Mariel Molino), uma jovem com um passado complicado que trabalha como babá para uma rica família de Manhattan. Ela rapidamente descobre que todos os moradores do misterioso edifício guardam profundos segredos. Porém, o que ninguém sabe é que Elena também tem seus próprios chocantes segredos.

S.W.A.T.: Primeiros episódios da temporada 6 – 12 de maio

Nesta temporada, Daniel “Hondo” Harrelson (Shemar Moore) se vê dividido entre a lealdade ao lugar onde cresceu e a lealdade a seus “irmãos de azul”, por isso ele se esforça para preencher a lacuna entre os dois mundos. Comprometido com o trabalho e dedicado à mudança pessoal, Hondo se prepara para ser pai ao lado de sua namorada Nichelle (Rochelle Aytes), uma operadora de um centro comunitário no sul de Los Angeles.

La Situación – 17 de maio

A comédia acompanha três amigas (Natália Lage, Júlia Rabello e Thati Lopes) que se juntam para uma viagem à fronteira da Argentina com Paraguai, onde está o terreno que uma delas acabou de herdar. No caminho, acabam confundidas com outras mulheres e passam a ser perseguidas pela polícia e por bandidos locais.

Incompatível – 17 de maio

“Incompatível” conta a história de Fábio (Gabriel Louchard), um cara legal e romântico que está prestes a se casar com a garota dos seus sonhos, Taís (Giovanna Lancellotti). Até que ele vê seu relacionamento desfeito quando a noiva, após fazer um teste de compatibilidade proposto por Patrícia Bacchi (Nathalia Dill), uma popular escritora e “digital influencer”, descobre que o casal não é compatível.

Alasca: Em Busca da Notícia – 17 de maio

Da mente de Tom McCarthy, a série dramática “Alasca: Em Busca da Notícia” é estrelada por Hilary Swank no papel de Eileen Fitzgerald, uma talentosa e premiada jornalista investigativa que, após um terrível evento, deixa para trás sua luxuosa vida em Nova York para trabalhar em um jornal em Anchorage, Alaska, dando início a uma jornada para encontrar a redenção pessoal e profissional. Ao lado de Swank, a série é estrelada por Jeff Perry como Stanley Cornik, Matt Malloy como Bob Young, Meredith Holzman como Claire Muncy, Grace Dove como Rosalind “Roz” Friendly, Pablo Castelblanco como Gabriel Martin, Ami Park como Jieun Park e Craig Frank como Austin Green.

Não Estou Morta! – 24 de maio

“Não Estou Morta!” segue Nell Serrano (Gina Rodriguez), uma mulher recém- separada com recursos limitados que trabalha para reestabelecer sua vida e a carreira que deixou há dez anos. Quando começa a trabalhar escrevendo obituários, único emprego que conseguiu encontrar, Nell passa a receber conselhos sobre a vida de uma fonte estranha: dos próprios falecidos. Hannah Simone, Lauren Ash, Rick Glassman, Joshua Banday e Angela E. Gibbs completam o elenco da série criada por Casey Johnson e David Windsor, baseada no livro de Alexandra Potter.

Pacificado – 24 de maio

Tati (Cassia Gil) é uma menina introspectiva de 13 anos que luta para se conectar com seu pai, Jaca (Bukassa Kabengele), recém-saído da prisão no momento turbulento das Olimpíadas do Rio. Enquanto a polícia “pacificadora” luta para ocupar as favelas ao redor do Rio, Tati e Jaca precisam navegar entre as forças que ameaçam suas esperanças para o futuro. Nascido de uma colaboração criativa de sete anos entre a comunidade ‘Morro dos Prazeres’ e o escritor/diretor Paxton Winters, “Pacificado” oferece um retrato íntimo de uma família tentando encontrar a paz no inconstante campo de batalha que eles chamam de casa.

O Culto Secreto – 24 de maio

“O Culto Secreto”, a primeira ficção original australiana composta de oito episódios, é um thriller psicológico baseado no best-seller policial “In The Clearing” do autor J.P. Pomare, inspirado nos cultos sombrios da Austrália e do mundo. Filmada em Vitória, Austrália, a série narra os pesadelos de um culto e de uma mulher forçada a confrontar os demônios de seu passado para evitar o sequestro e submissão de crianças inocentes no futuro. A série entra na mente e no corpo do espectador, borrando as linhas entre passado e presente, realidade e pesadelo, de uma forma realmente perturbadora. Teresa Palmer, Miranda Otto e Guy Pearce lideram um elenco estelar de talentos australianos formado por Hazem Shammas, Mark Coles-Smith, Kate Mulvany e Julia Savage.

Bel-Air: Temporada 2 – 24 de maio

O reboot da icônica sitcom dos anos 90 “Um Maluco no Pedaço” retorna para uma segunda temporada, na qual Will (Jabari Banks) e a família Banks começam a ver que seus sonhos não correspondem mais ao mundo de Bel-Air. Ao deixar de lado suas respectivas regras, cada personagem terá que decidir quais saltos dar para alcançar o sucesso pessoal.

Godfather of Harlem: Temporada 3 – 24 de maio

A terceira temporada traz “Bumpy” Johnson (Forest Whitaker) lutando pelo controle do Harlem ao lado dos outros concorrentes ao trono, também conhecidos como a máfia cubana, os rivais italianos, os implacáveis assassinos latinos e, finalmente, a CIA. “Godfather of Harlem” é uma série dramática que une o submundo do crime e o movimento dos direitos civis durante um período tumultuoso na história dos Estados Unidos. Completam o elenco da terceira temporada Ilfenesh Hadera como Mayme Johnson, Jason Alan Carvell como Malcolm X, Lucy Fry como Stella Gigante, Antoinette Crowe-Legacy como Elise Johnson e Erik Harvey como Del Chance.

The Kardashians: 1º episódio da 3ª temporada – 25 de maio

As câmeras são ligadas novamente para registrar as vidas de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie enquanto navegam pela maternidade, a criação dos filhos após a separação e o crescimento de seus impérios. Os laços familiares serão testados e surgirão algumas tensões, mas elas seguirão unidas durante a tempestade.

Esportes ao vivo

Os assinantes do Star+ podem esperar por um dos meses mais movimentados de atividades esportivas internacionais. A eletrizante UEFA Europa League chegará ao fim, com as semifinais na quinta-feira, 11 e 18, entre Juventus x Sevilla e Roma x Bayer Leverkusen, e a final na quarta-feira, 31, na Puskas Arena, em Budapeste, Hungria.

Além disso, as finais da Serie A e da Ligue 1 e todos os jogos da CONMEBOL Libertadores. No melhor do automobilismo, a ITT IndyCar Series apresentará a icônica corrida das 500 milhas de Indianápolis, nos EUA, e a MotoGP continuará com a lendária corrida de Le Mans, na França.

Há também o final dos playoffs e as aguardadas finais das duas conferências da NBA. Cobertura excepcional do tênis em Roland Garros e do golfe no PGA Championship, além dos jogos de beisebol da MLB e das variadas escalações do ESPN KNOCKOUT.

Outros lançamentos

3 de maio

Especial

● Psy Summer Swag 2022

Série

● Mayday (AKA Air Crash Investigation) (S22)

5 de maio

Filmes

● Four Good Days

● Gifted Hands

Séries

● Taste The Nation (S2)

10 de maio

Séries

● Real Housewives of Atlanta (S14)

● Lambert Contre Lambert: Au Nom De Vincent (S1)

● Race (S1)

12 de maio

Filmes

● Along Came Polly

● Boogie

● Brothers By Blood

● F9 The Fast Saga

19 de maio

Filmes

● White Men Can’t Jump

24 de maio

Filmes

● Ela e Eu

Séries

● Link: Eat, Love, Kill (S1)

● Crazy Love (S1)

● Dr. Romantic (S3)

26 de maio

Filmes

● Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It

● Street Gang: How We Got to Sesame Street

31 de maio

Séries

● Aktris (S1)

