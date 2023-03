Os lançamentos de março de 2023 no Disney+

O Disney+ divulgou os seus lançamentos de março de 2023 e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming, incluindo séries da Marvel e de Star Wars.

O mês já começa com The Mandalorian, que lança episódios semanalmente às quartas-feiras. Do lado da Marvel há Garota da Lua e o Dinossauro Demônio.

Há também Homem-Aranha 3, com Tobey Maguire, mais temporadas de Malcolm in the Middle e mais.

Confira abaixo os lançamentos do Disney+ em março de 2023:

Filmes

Homem-Aranha 3 (2007) – 10 de março

Peter Parker finalmente conquista a garota dos seus sonhos, Mary Jane Watson, e Nova York está no auge da Aranha-mania! Porém, um estranho simbionte alienígena muda a cor da roupa do Homem-Aranha para preto e traz seus demônios mais sombrios à tona, transformando-o tanto por dentro quanto por fora. Acompanhe o Homem-Aranha na batalha de sua vida, onde ele terá que enfrentar uma combinação letal de vilões que inclui o Homem-Areia, Venom e o novo Duende Verde, além do inimigo dentro dele mesmo.

A Jogada de Chang – 10 de março

Chang, um ásio-americano de 16 anos, aposta com o astro do basquete da escola que consegue enterrar no último jogo da temporada. Com 1,72m de altura, ele inicia sua jornada para aprender o arremesso, não apenas para impressionar sua paixão, Kristy, como também para ganhar o respeito de seus colegas do ensino médio. Mas, antes que consiga saltar e acertar essa cesta, ele terá que repensar tudo o que sabe sobre si mesmo, suas amizades e sua família.

Séries

O Mandaloriano é sucesso no Disney+

The Mandalorian: Temporada 3 – 1° de março

A série acompanha as jornadas do Mandaloriano (Pedro Pascal), um caçador de recompensas que se reuniu com Grogu enfrentando perigos pelo universo de Star Wars. Nos novos episódios, enquanto a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria, Din Djarin cruzará caminhos com antigos aliados e fará novos inimigos ao mesmo tempo que ele e Grogu continuam sua jornada juntos.

Garota da Lua e o Dinossauro Demônio – 15 de março

Garota da Lua e o Dinossauro Demônio, baseado nos quadrinhos de sucesso da Marvel, acompanha as aventuras da supergênio de 13 anos Lunella Lafayette e seu Tyrannosaurus rex de 10 toneladas, Devil Dinosaur. Quando Lunella, acidentalmente, leva o Devil Dinosaur para a Nova York dos dias de hoje, a dupla trabalha em conjunto para proteger o bairro do Lower East Side do perigo.

Reflexões Sobre a Vida com Robin Roberts: Temporada 2 – 15 de março

Junte-se a Robin Roberts em seu retorno para mais uma temporada de conversas íntimas com diversas gerações das mulheres mais inspiradoras de Hollywood. Em cada episódio temos um bate-papo profundo e inspirador que relata incríveis jornadas de auto realização. Acompanhe histórias nunca ouvidas sobre como essas inovadoras personalidades aprenderam sobre clemência, encontraram a realização, conquistaram a convicção e abraçaram sua comunidade. Descubra o que há de comum entre elas e entenda como suas histórias e experiências criaram espaço para expansão e evolução.

Vozes em Ascensão: A Música de Wakanda para Sempre – 29 de março

Ludwig Göransson e Ryan Coogler expandem os limites do que pode ser uma partitura de Hollywood.

Malcolm in The Middle: Temporadas 4 à 7 – 29 de março

Malcolm, um garoto de noves anos que gosta de andar de skate e sair com o seu melhor amigo Stevie, tem sua vida de cabeça para baixo ao ser forçado a entrar na turma dos “talentos” e se vê cercado por um grupo de párias talentosos. Já que o irmão mais velho e favorito de Malcolm foi mandado à escola militar, Malcolm também deve lidar com os irmãos Reese e Dewey. Os pais dos meninos, Lois e Hal, dão duro para manter a ordem.

Mickey Mouse Funhouse: Temporada 2 – 29 de março

A Casa do Mickey Mouse é um lugar fantástico em que Funny, uma casa de brinquedo, fala e interage com Mickey, Minnie e seus amigos, e leva a turma em aventuras engraçadas, cheias de imaginação e realização de desejos.

Doogie Kamealoha: Doutora Precoce: Temporada 2 – 31 de março

Quando Walter (Alex Aiono), o primeiro amor de Lahela (Peyton Elizabeth Lee), retorna de sua turnê mundial de surf, ele não é o mesmo namorado de quem ela se despediu meses antes. Mas ela também não é a mesma garota. Isso fica claro quando Lahela conhece um cara em uma moto suja, Nico (Milo Manheim), e se depara com uma escolha: lutar pelo que ela sabe ser verdade ou dar outra chance ao amor. É tudo complicado pelas pressões de ser uma médica adolescente. Felizmente, Lahela tem sua família, colegas de trabalho e sua melhor amiga, Steph (Emma Meisel), sempre lá para apoiá-la.

Especiais

Bono & The Edge: A SORT OF HOMECOMING com Dave Letterman – 17 de março

Bono e The Edge, do U2, retornam a Dublin com Dave Letterman, refletindo sobre sua jornada como músicos e amigos. O especial mostra filmagens inéditas e entrevistas que detalham o processo de composição e a inspiração por trás de seus maiores sucessos. Durante o período de isolamento de 2020, Bono e The Edge passaram tempo revisitando muitas de suas canções icônicas e as regravaram para o público atual. Quando deixaram o isolamento, Bono convidou Dave para visitar a dupla em Dublin e ir a um show especial no prédio do antigo Ambassador Cinema, no topo na Rua O’Connell. Dirigido por Morgan Neville, este é o filme de um show, uma aventura de viagem e a história de uma das amizades mais marcantes da história do rock and roll.

Outras estreias

Primal Survivor: Mighty Mekong (série) – 1 de março

Zog and the Flying Doctors (filme) – 3 de março

Os Vingadores Confidencial: Viúva Negra & Justiceiro (filme) – 3 de março

Doc McStuffins: The Doc is 10! (especial) – 3 de março

Pop Goes to the Vet with Dr. Joya (série) – 8 de março

Rumo ao Desconhecido (série) – 15 de março

Mpower (série) – 15 de março

A Arca das Girafas (especial) – 24 de março

