Os lançamentos de março de 2023 no Prime Video

O Amazon Prime Video divulgou os seus lançamentos de março de 2023 e há muita coisa boa chegando à plataforma de streaming.

Há diversos filmes como Rogai Por Nós, Fúria Incontrolável e A Queda; e em séries, estreia a segunda temporada de DOM e a primeira de O Poder.

Confira abaixo os lançamentos do Prime Video em março de 2023:

Rogai por Nós – 1º de março

Uma mulher surda é visitada pela Virgem Maria e de repente ouve. À medida que as pessoas se reúnem para testemunhar os seus milagres, acontecimentos aterradores desenrolam-se. Serão eles obra da Virgem Maria ou algo muito mais sinistro?

Triângulo da Tristeza – 2º de março

Um navio de cruzeiro para os super-ricos afunda, deixando alguns sobreviventes, incluindo algumas celebridades da moda. Todos ficam presos em uma ilha.

Daisy Jones & The Six: Temporada 1 – 3 de março

Siga o sucesso da banda de rock Daisy Jones e The Six através da cena musical de Los Angeles da década de 1970 em sua busca para se tornar um ícone global.

Sayen – 3 de março

Sayen está caçando os homens que assassinaram sua avó. Usando seu treinamento e conhecimento da natureza, ela é capaz de virar o jogo sobre eles, aprendendo sobre uma conspiração de uma corporação que ameaça as terras ancestrais de seu povo.

Cidade de Mentiras – 8 de março

Russell Poole e Jack Jackson investigam os assassinatos dos rappers Notorious Big e Tupac Shakur.

Luta Por Justiça – 11 de março

A historia do renomado advogado de defesa dos direitos civis Bryan Stevenson, enquanto relata suas experiências e detalha o caso de um prisioneiro condenado a morte que ele lutou para libertar.

A Queda – 15 de março

As melhores amigas, Becky e Hunter, arriscam tudo quando sobem ao topo de uma torre de rádio de dois mil pés.

Turma de 2007 – 16 de março

Quando um maremoto apocalíptico atinge durante a reunião de dez anos de uma escola secundária só para meninas, um grupo de mulheres deve encontrar uma maneira de sobreviver no pico da ilha de seu campus do ensino médio.

2ª temporada de DOM

Dom: Temporada 2 – 17 de março

Inspirada na história real de Pedro Dom, a série acompanha um policial que dedica a sua vida na luta contra as drogas; e também seu filho Pedro, que vai de um jovem usuário de cocaína a um dos mais procurados criminosos do Rio de Janeiro.

Fúria incontrolável – 17 de março

Após um confronto com um homem instável num cruzamento, uma mulher torna-se o alvo da sua fúria.

Swarm – 17 de março

A obsessão de uma jovem por uma estrela pop toma um rumo sombrio.

Sin Huellas – 17 de março

Duas mulheres socialmente marginalizadas acabam como suspeitas de um assassinato cuja cena do crime elas tinham acabado de limpar.

Perfect Addiction – 24 de março

Uma treinadora de boxe de sucesso descobre que seu namorado, um campeão reinante, a traiu com sua própria irmã. Ela se propõe a se vingar treinando o único homem capaz de destroná-lo: seu arqui-inimigo Kayden.

Pedro Coelho 2: O Fugitivo – 24 de março

Thomas e Bea são agora casados e vivem com Peter e a sua família de coelhos. Aborrecido da vida no jardim, Peter vai para a grande cidade, onde conhece personagens sombrias e acaba por criar o caos para toda a família.

Disque Jane – 24 de março

Uma mulher casada com uma gravidez indesejada vive numa época na América onde não pode fazer um aborto legal.

A Luz do Demônio – 29 de março

Uma freira se prepara para realizar um exorcismo e fica cara a cara com uma força demoníaca com laços misteriosos com seu passado.

O Menino e o Tigre – 30 de março

Um filme de aventura de fantasia live-action ambientado nas florestas tropicais do Himalaia.

The Power é a nova série de super-heróis do Prime Video

O Poder – 31 de março

Um grupo de adolescentes misteriosamente desenvolve um poder especial que lhes permite eletrocutar as pessoas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.