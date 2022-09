Os lançamentos de setembro de 2022 no Amazon Prime Vídeo

O Amazon Prime Video divulgou a lista de lançamentos de setembro de 2022 na plataforma de streaming e há muitas novidades de destaque.

Neste mês estreia a aguardada série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, que se passa na Segunda Era da Terra Média, muito antes dos eventos da famosa trilogia de J.R.R. Tolkien.

Continua depois da publicidade

Há também outros filmes e séries, como Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, Goodnight Mommy e muito mais.

Confira a lista completa de lançamentos, abaixo.

Galadriel em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder – 1 de setembro

Um grupo variado de personagens, conhecidos e novos, precisa enfrentar o ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas mais escuras das Montanhas Nevoentas às majestosas florestas de Lindon; do Reino da Ilha de Númenor aos cantos mais longínquos do mapa, esses reinos e personagens vão forjar legados que irão perdurar muito além de suas existências.

All for Her – 1 de setembro

Devina tem tentado engravidar há sete anos, com inúmeras perdas gestacionais. Ela estava praticamente desistindo quando descobre que está grávida de novo. Mas quando surgem complicações, será um desafio para a saúde da mãe e do bebê.

Fatal Following – 1 de setembro

A filha de Heather desaparece e a polícia alega que a adolescente se afogou num rio. Heather se recusa a acreditar, e, após descobrir que ela pode ter se juntado a um culto mortal, a procura desesperadamente.

Missing and Alone – 1 de setembro

Após a morte de seu marido, Shannon foca sua atenção em sua filha adolescente, Chloe. Shannon e Chloe sempre foram próximas, mas Shannon percebe uma mudança no comportamento de Chloe. Quando sua filha desaparece, Shannon precisa fazer de tudo para encontrá-la antes que seja tarde demais.

Flight/Risk – 9 de setembro

As pessoas se encontram no meio de uma tragédia global quando dois aviões Boeing 737 Max caíram em 2018 e 2019. Este documentário é contado através da perspectiva de familiares afetados, suas equipes jurídicas e denunciantes.

Segredos do Passado – 9 de setembro

Aaron Falk (Eric Bana) retorna à sua cidade natal para assistir ao trágico funeral de seu amigo de infância, que assassinou sua esposa e filho antes de tirar a própria vida. Relutantemente ele decide ficar para investigar o caso e, aos poucos, começa a suspeitar que tanto a morte de seu amigo, quanto a de um jovem adolescente – ocorrida há uma década – poderiam estar conectadas.

Licorice Pizza – 10 de setembro

Licorice Pizza é a história de Alana Kane e Gary Valentine amadurecendo, se divertindo e se apaixonando em San Fernando Valley, em 1973. Escrito e dirigido por Paul Thomas Anderson, o filme acompanha o percurso traiçoeiro do primeiro amor.

Salve-se Quem Puder! – 15 de setembro

Um jovem casal de Brooklyn vai para uma cabana no interior do estado para se desconectar de seus telefones e se reconectar. Alegremente inconscientes de seus arredores, eles são deixados por conta própria enquanto o planeta é atacado.

A Subida – 15 de setembro

A subida usa o vínculo complicado entre dois amigos para dissecar as amizades masculinas de uma forma envolvente – e frequentemente engraçada.

Um Caso de Detetive – 15 de setembro

Adam Brody protagoniza essa comédia no papel de Abe Applebaum, um imaturo investigador que acaba de pegar seu primeiro caso “adulto”.

Goodnight Mommy – 16 de setembro

Os irmãos gêmeos (Cameron e Nicholas Crovetti) vão passar uma temporada com sua mãe (Naomi Watts) quando são surpreendidos pelas bandagens que cobrem seu rosto após um procedimento cirúrgico. Conforme seu comportamento fica cada vez mais irreconhecível, os gêmeos passam a desconfiar de que ela seja uma impostora, despontando em uma montanha-russa de chantagens emocionais e jogos de manipulação. Isso pode ser o prenúncio de eventos explosivos irreparáveis.

Um Assunto Privado: Temporada 1 – 16 de setembro

No final dos anos 40 na Galícia, uma atrevida jovem de classe alta com alma de detetive, Marina Quiroga (Aura Garrido) propõe encontrar o assassino que persegue há meses a cidade e fá-lo com a ajuda do fiel mordomo, Héctor (Jean Reno). Um homem discreto e prestável cuja sensibilidade e audácia são sempre um ponto chave para a investigação. Em conjunto, vão lutar contra todos os obstáculos e nem os preconceitos do género feminino, nem a resistência do novo comissário ou as tentativas da mãe de Marina para casar a filha vão impedir a descoberta da verdade.

Manhãs de Setembro: Temporada 2 – 23 de setembro

A vida de uma mulher trans que acaba de conquistar sua independência toma um rumo inesperado com a chegada de um filho que ela gerou com outra mulher dez anos antes.

Como Sobreviver Entre Irmãos – Temporada 2 – 28 de setembro

Três irmãos adultos se encontram vivendo em níveis muito diferentes de segurança financeira.

O Exorcismo da Minha Melhor Amiga – 30 de setembro

Durante o outono de 1988, duas amigas desde a quarta série, Abby e Gretchen, estudantes do segundo ano do ensino médio, têm seu destino mudado após uma noite de mergulho que dá desastrosamente errado. Gretchen fica desaparecida por uma noite inteira e volta estranha, mal-humorada, irritada, com marcas no rosto, olhos esquisitos e com as mesmas roupas.

Sua amiga Abby resolve começar uma investigação que a leva a algumas descobertas surpreendentes e aterrorizantes. Agora, o destino de Abby e Gretchen será determinado por uma única pergunta: a amizade delas é forte o suficiente para vencer o diabo?

Conspiração Explosiva – 30 de setembro

Com Bruce Willis e Luke Wilson. Um homem suspeito injustamente do assassinato de mulheres em Los Angeles decide ir atrás da verdade. Aos poucos, descobre o envolvimento de um dos detetives do caso em uma conspiração mais explosiva do que imaginava.

O Amazon Prime Video pode mudar as datas de seus lançamentos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.