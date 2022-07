Os lançamentos do fim de semana (15 a 17 de julho) na Netflix

A Netflix já revelou os lançamentos do fim de semana entre os dias 15 e 17 de julho. Há alguns destaques na programação, especialmente dentre os filmes.

Persuasão, estrelado por Dakota Johnson (50 Tons de Cinza) chega à plataforma de streaming. Outro destaque é Raça e Redenção.

De fato, há obras para todos os estilos, para todos os gostos, complementando o catálogo sempre em crescimento da Gigante do Streaming.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix logo abaixo:

Persuasão – 15 de julho

Oito anos após ser persuadida a não se casar com um homem de origem humilde, Anne Elliot tem uma segunda chance no amor. O filme é estrelado por Dakota Johnson, Cosmo Jarvis e Henry Golding.

Alba – 15 de julho

Alba acorda na praia com sinais de que sofreu um estupro, mas não se lembra de nada. Até que ela descobre que os estupradores são amigos de seu namorado.

Mãe, Não Faça Isso!: Temporada 1 – 15 de julho

Depois da morte do marido, uma mulher de 60 anos decide reencontrar o amor, para alegria e desespero das filhas. Baseada em uma história real.

Backstreet Rookie: Temporada 1 – 15 de julho

Uma funcionária audaciosa e um gerente bem-intencionado se unem para manter uma loja de conveniência de pé

Rainha da Vila: Temporada 1- 15 de julho

Uma organizadora de eventos volta a seu vilarejo natal no Quênia depois de 10 anos. Lá, ela confronta o passado e uma companhia mineradora que ameaça destruir seu lar.

Farzar – 15 de julho

Vivendo em uma colônia humana em um mundo alienígena, príncipe Fichael jura acabar com o mal do mundo. Até que ele descobre que o pai é o maior vilão de todos. Produzida pelos mesmos criadores de Paradise Police.

Match VIP – 15 de julho

Usando os serviços de uma agência especializada em encontros com pretendentes cobiçados, uma mulher divorciada planeja se vingar da amante do ex-marido.

Manifest: Temporada 1 – 15 de julho

Um avião aterrissa misteriosamente cinco anos depois da decolagem, levando os passageiros a viverem a estranheza de retornar a um mundo que seguiu a vida sem eles.

Manifest: Temporada 2 – 15 de julho

Assombrada por visões perturbadoras, a família Stone busca outros passageiros do voo 828 e tenta mudar o próprio destino.

Manifest: Temporada 3 – 15 de julho

Entre revelações e acontecimentos avassaladores, outros passageiros começam a ouvir os chamados.

Em Um Passe de Mágica – 15 de julho

Para se casar com o amor de sua vida, um mágico que nem gosta de futebol precisa dar um jeito de levar o time local às finais de um campeonato.

Raça e Redenção – 15 de julho

Em 1971, um debate sobre integração racial de estudantes na Carolina do Norte faz com que uma ativista dos direitos civis se aproxime de um líder da Ku Klux Klan.

Passado Violento – 17 de julho

Um ex-assassino que trabalha como coletor de lixo em Nova York precisa retomar velhos hábitos para proteger sua jovem vizinha de um chefe do crime. Com Adrien Brody.

Caçada Selvagem – 17 de julho

Um ex-especialista militar precisa enfrentar a natureza selvagem do Alasca para resgatar o filho das mãos de sequestradores perigosos.

Netflix Is a Joke: Melhores Momentos – 17 de julho

Grandes nomes do stand-up falam sobre sexo, filhos, política, gente mesquinha e muito mais neste compilado com os melhores momentos de Netflix Is a Joke.

As Aventuras de Sunny Bunnies: Temporada 3 – 17 de julho

Coelhinhos fofos vivem aventuras incríveis, resolvem problemas e se divertem por toda parte. Com eles, não tem tempo ruim!

