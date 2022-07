Os lançamentos do fim de semana (22 a 24 de julho) na Netflix

O penúltimo fim de semana de julho traz algumas novidades na Netflix, embora sejam dias com menos conteúdo do que a plataforma costuma trazer.

O destaque vai para Agente Oculto, com Chris Evans e Ryan Gosling, filme de ação, que chega já na sexta-feira à plataforma de streaming.

Há também a terceira temporada de Vidrados, My Unfamiliar Family, A Pura Verdade e mais.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix logo abaixo:

Agente Oculto – 22 de julho

Um agente oculto da CIA descobre segredos da agência e é caçado mundo afora por um dissidente sociopata que coloca sua cabeça a prêmio. Dirigido pelos Irmãos Russo e estrelado por Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Regé-Jean Page.

ONE PIECE: Novos Episódios – 22 de julho

Com seus amigos capturados pelo governo, os Chapéus de Palha se preparam para um grande ataque contra os militares da ilha de Enies Lobby.

Vidrados: Temporada 3 – 22 de julho

A oficina do vidro recebe 10 novos artistas talentosos para desafios divertidos inspirados no espaço sideral, no circo, nos sete pecados capitais e muito mais.

My Unfamiliar Family – 22 julho

Uma família que se afastou ao longo dos anos tenta reatar os laços enquanto enfrenta obstáculos da vida.

A Pura Verdade – 23 de julho

Um teatro histórico foi destruído. De coração partido, o lendário dramaturgo William Shakespeare decide ir para perto de sua família.

Alquimia das Almas – 23 de julho

Uma feiticeira poderosa no corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família.

Última Chance – 24 de julho

Um policial decadente faz de tudo para salvar a filha do chefe das mãos de um sequestrador com a ajuda de uma repórter que filma toda a perseguição. Com Aaron Eckhart, de Batman: O Cavaleiro das Trevas, e Ben McKenzie, de Gotham.

