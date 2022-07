Os maiores mistérios não respondidos por Thor 4

Sucesso nos cinemas do mundo todo, Thor: Amor e Trovão trouxe grandes novidades para a Fase 4 do MCU. Mesmo terminando com um final bombástico e emocionante, Thor 4 falha em explicar mistérios importantes, relacionados ao destino dos personagens e ao cânone da Marvel.

“Após os eventos de Vingadores: Ultimato, Thor tenta alcançar a paz interior. Porém, o asgardiano é forçado a voltar à ação e recrutar Valkyrie, Korg e Jane Foster para enfrentar Gorr, o Carniceiro dos Deuses”, afirma a sinopse oficial do Thor 4.

No Rotten Tomatoes, Thor: Amor e Trovão garantiu apenas 67% de aprovação crítica. A nota do público foi um pouco mais generosa: 80% da audiência gostou do longa.

Se você já conferiu Thor 4 nos cinemas, veja abaixo os 7 mistérios que, de acordo com o site Looper, o filme termina sem responder.

A origem da Necrosword

Nas HQs da Marvel, a origem da Necrosword – a lâmina de ônix empunhada por Gorr, o Carniceiro dos Deuses – é profundamente explicada. Entre os quadrinistas Jason Aaron e Donny Cates, a história e a natureza da arma ganham contornos interessantes e bem construídos.

Porém, em Thor: Amor e Trovão, a arma não é explicada de maneira satisfatória. A trama do longa deixa claro que os deuses conhecem a existência da Necrosword e temem os poderes da arma. No entanto, o filme não fala sobre a origem da espada – exceto por uma breve discussão sobre os efeitos colaterais de seu uso.

Onde estava Sif?

Interpretada por Jaimie Alexander, a guerreira Lady Sif apareceu em Thor e Thor: Mundo Sombrio. Além de uma pequena participação na série Loki, a personagem sumiu do MCU. Sendo assim, fica a questão: onde estava Sif antes de reaparecer na trama de Amor e Trovão?

O fato da personagem não participar de alguns dos eventos mais importantes do MCU – como os de Ragnarok e Vingadores: Ultimato – não faz muito sentido. No entanto, a explicação para a ausência de Lady Sif é bastante simples: Jaimie Alexander estava ocupada com as filmagens da série Blindspot.

O papel dos deuses da Terra

Thor: Amor e Trovão introduz Omnipotence City, um lugar de encontro para deuses de diversos panteões. O local é governado por Zeus, o líder do panteão grego dos deuses da Terra. Porém, de acordo com o site Looper, o fato do personagem de Russell Crowe liderar a cidade é, no mínimo, exagerado.

De acordo com a NASA, existem cerca de 100 bilhões de planetas em nossa galáxia. Sendo assim, as chances de um deus da Terra comandar a Omnipotence City é, basicamente, uma em 100 bilhões. Porém, a decisão narrativa faz sentido. Afinal de contas, Amor e Trovão é um filme, e não uma história real.

O que aconteceu com a Odinforce?

Nas HQs da Marvel, a Odinforce é uma das mais poderosas e versáteis fontes de energia do universo. Por isso, Odin é um dos personagens mais formidáveis do cânone da Marvel. Porém, esse poder simplesmente sumiu do MCU após a morte do asgardiano (que ocorre em Ragnarok).

Sendo assim, para onde foi a Odinforce depois da morte de Odin? Esse é mais um mistério que Thor: Amor e Trovão falha em responder. Nos quadrinhos, essa força é passada de rei para rei. No entanto, isso não acontece no MCU – o que levanta mais uma questão: de onde vieram os poderes de Thor?

A hierarquia cósmica do MCU

Outra questão importante que não é abordada em Thor: Amor e Trovão envolve a hierarquia cósmica do MCU. Na trama do longa, dois Celestiais participam da reunião dos deuses. Porém, os personagens não são entidades divinas, mas sim seres cósmicos.

Além disso, todos os deuses parecem conhecer a existência da Eternidade e de seu irmão gêmeo Infinito. Sendo assim, será que constantes universais e entidades abstratas coexistem pacificamente com os deuses propriamente ditos? E qual é a relação (ou parentesco) entre esses seres?

Como funciona Valhalla?

Thor: Amor e Trovão revela que Valhalla – o paraíso dos deuses asgardianos – existe de verdade. Após sua morte, Jane Foster é recebida de braços abertos por Heimdall. Nessa nova dimensão, o personagem de Idris Elba aparece feliz, saudável e sereno. Mas afinal: como funciona a estrutura desse paraíso?

Se Heimdall está em Valhalla, será que Odin também está? E além disso, o que aconteceu com Frigga, Loki, Skurge e os Três Guerreiros? Por que eles não aparecem no novo filme? E se Jane Foster pôde chegar à Valhalla por ter empunhado do Mjolnir, Steve Rogers poderá compartilhar o mesmo destino?

O mistério da arma de Thor

Em Thor: Amor e Trovão, a Rompe-Tormentas ganha uma “personalidade” muito interessante. A arma do asgardiano é, claramente, um objeto senciente, assim como a capa do Doutor Estranho. Em dado momento, Rompe-Tormentas sente “ciúmes” do Mjolnir.

Porém, fica a dúvida: qual é a verdadeira natureza dessa arma? O próprio filme pode ter revelado a resposta. Quando Thor coloca a Rompe-Tormentas no solo, ela cria raízes. Assim como Groot renasceu por meio de um pequeno ramo, a arma também parece ser capaz de reconstruir sua empunhadura.

Thor: Amor e Trovão está em cartaz nos cinemas. O filme deve estrear em breve no Disney+.

