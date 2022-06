Os melhores filmes da Netflix para ver no Dia dos Namorados

Com o Dia dos Namorados se aproximando, nada melhor do que passar a data especial em uma sessão de cinema a dois. Para a alegria dos assinantes, a Netflix conta com ótimos filmes para a comemoração. Na plataforma, os espectadores podem encontrar histórias de amor, comédias românticas, filmes quentes e muito mais.

Normalmente, filmes de romance costumam fazer muito sucesso no catálogo internacional na Netflix. Em 2022, longas como Combinação Perfeita, Ainda Estou Aqui e Amor em Obras fizeram muito sucesso na plataforma.

Continua depois da publicidade

Vale lembrar que, no Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho como homenagem ao Santo Antônio, o famoso “Santo Casamenteiro”.

Listamos abaixo os 7 melhores filmes para assistir na Netflix no Dia dos Namorados; confira.

Combinação Perfeita

Combinação Perfeita estreou na Netflix em 2022, e não demorou para se tornar um verdadeiro fenômeno na plataforma. O filme romântico permaneceu por mais de uma semana como líder do Top 10 do streaming. O sucesso do longa não é uma surpresa, já que sua trama é divertida e emocionante.

O filme acompanha a história de Lola, uma empresária ambiciosa que viaja à Austrália para conquistar uma cliente. Em meio aos deslumbrantes cenários do país, Lola conhece um homem rústico e charmoso, por quem desenvolve uma grande paixão. Victoria Justice (Brilhante Victoria) e Adam Demos (Sex/Life) são os protagonistas.

Alguém Especial

Alguém Especial é um filme perfeito para quem está sem companhia no Dia dos Namorados. No longa, Gina Rodriguez (Jane the Virgin) interpreta Jenny, uma jornalista musical que, após terminar um longo relacionamento, decide virar a página com um fim de semana de muita diversão.

Para isso, ela conta com a ajuda das melhores amigas Blair e Erin. Além de Gina Rodriguez, o elenco de Alguém Especial conta com Brittany Snow (Crazy Ex-Girlfriend), DeWanda Wise (Ela Quer Tudo) e Lakeith Stanfield (Entre Facas e Segredos).

Amor Garantido

Amor Garantido faz sucesso na Netflix por sua abordagem criativa – e hilária – dos relacionamentos modernos. Lançado em 2020, o longa traz Rachael Leigh Cook (Josie e as Gatinhas) como Susan, uma competente advogada que acaba se apaixonando por um cliente.

A trama começa quando o ricaço Nick Evans procura a ajuda de Susan para processar um site de relacionamentos que promete “satisfação garantida”. Aos poucos, a dupla cria uma inegável conexão. Damon Wayans Jr., da série New Girl, interpreta o charmoso Nick Evans.

Orgulho e Preconceito

Orgulho e Preconceito é uma sugestão perfeita para quem gosta de “romances à moda antiga”. Lançado em 2005, o filme de época é baseado em um livro de Jane Austen. Entre as adaptações da obra da escritora para os cinemas, o longa é considerado uma das melhores.

Ambientado no século XIX, Orgulho e Preconceito conta a história de Elizabeth Bennet, uma jovem que, mesmo sem querer casar, se apaixona pelo belo e esnobe Sr. Darcy. Um dos grandes trunfos do longa é seu elenco, liderado por Keira Knightley (Piratas do Caribe) e Matthew MacFadyen (Succession).

Te Amarei Para Sempre

Baseado no livro “The Time Traveler’s Wife” (A Esposa do Viajante do Tempo), de Audrey Niffenegger, Te Amarei Para Sempre é garantia de emoção na Netflix. Prepare o lencinho, pois o longa já arrancou lágrimas de espectadores do mundo todo. Em sua estreia original, o longa se tornou um verdadeiro fenômeno de bilheteria.

Te Amarei Para Sempre acompanha Henry DeTamble, um bibliotecário bonitão que, devido a um problema genético, viaja pelo tempo e aparece em momentos cruciais da vida de seu grande amor. O elenco do drama romântico conta com Eric Bana (O Incrível Hulk) e Rachel McAdams (Doutor Estranho).

O Plano Imperfeito

O Plano Imperfeito faz sucesso na Netflix com uma mistura equilibrada de romance e comédia. O longa traz Glen Powell (Top Gun: Maverick) e Zoey Deutch (The Politician) como Charlie e Harper, uma dupla de assistentes que é obrigada a lidar com a pressão de seus patrões workaholics.

Desesperados por um pouco de sossego, Charlie e Harper bolam um plano inusitado: fazer com que os chefes se apaixonem. Divertido e tocante, O Plano Imperfeito tem 92% de aprovação no Rotten Tomatoes. Seu elenco conta também com Lucy Liu (As Panteras) e Taye Diggs (A Nova Paixão de Stella).

Ricos de Amor

Nada melhor do que terminar a lista com um filme brasileiro. Para o Dia dos Namorados, uma sugestão perfeita é a comédia Ricos de Amor. O longa conta a história de Teto, um jovem rico que, para conquistar a crush Paula, inventa uma mentira com o potencial de virar sua vida de cabeça para baixo.

Lançado originalmente em 2020, Ricos de Amor fez sucesso em sua estreia original. O elenco do longa é liderado por Danilo Mesquita (Além da Ilusão) e Giovanna Lancellotti (Insensato Coração) como os protagonistas Teto e Paula.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.