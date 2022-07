Os melhores filmes e séries com atores de Stranger Things

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a Parte 2 de Stranger Things 4 terminou com um desfecho bombástico e cheio de emoção. Vale lembrar que a série já foi renovada para uma 5ª – e última – temporada. Porém, os fãs terão que aguardar o bom tempo para conferir a conclusão. Enquanto isso, podem conferir outros filmes e séries com os astros da trama.

“Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim”, afirma a sinopse oficial da Parte 2 de Stranger Things 4 na Netflix.

A Parte 2 de Stranger Things 4 consiste em dois episódios. Um deles tem 1 hora e 25 minutos, e o outro, alcança a marca de 2 horas e meia.

Listamos abaixo os melhores filmes e séries do elenco de Stranger Things; confira.

Millie Bobby Brown – Enola Holmes

Se você curtiu a performance de Millie Bobby Brown como Eleven em Stranger Things, tem tudo para gostar do filme Enola Holmes. Na produção da Netflix, a atriz interpreta a irmã de Sherlock Holmes, uma adolescente intrépida que se envolve em um grande mistério. Além disso, Millie Bobby Brown está em Godzilla: Rei dos Monstros e Godzilla vs. Kong.

Finn Wolfhard – Os Órfãos

O intérprete de Mike em Stranger Things dá um show de atuação em Os Órfãos. O filme de terror conta a história de uma governanta que é contratada para cuidar de dois irmãos em uma mansão isolada – onde não demora a presenciar terríveis aparições sobrenaturais. O longa está na Netflix. Finn Wolfhard também atua na franquia It: A Coisa e no filme Ghostbusters: Mais Além.

Caleb McLaughlin – Alma de Cowboy

Um dos melhores filmes da carreira de Caleb McLaughlin é o faroeste Alma de Cowboy, disponível na Netflix. No longa, o Lucas de Stranger Things vive um adolescente rebelde que vai morar com o pai (interpretado por Idris Elba) durante o verão e descobre um lar em uma comunidade de cowboys negros da Filadélfia. Além disso, McLaughlin está no drama esportivo High Flying Bird, também da Netflix.

Gaten Matarazzo – Grite, Você Está Sendo Filmado

Além de interpretar Dustin Henderson em Stranger Things, Gaten Matarazzo apresenta o programa de pegadinhas Grite, Você Está Sendo Filmado. Na série da Netflix, os participantes passam por sustos terríveis e momentos chocantes diante de câmeras escondidas. O ator também integra o elenco de vozes do filme Angry Birds 2.

Noah Schnapp – Ponte dos Espiões

Uma das melhores performances da carreira de Noah Schnapp, o intérprete de Will, aconteceu antes de Stranger Things. Em 2015, o ator contracenou com Tom Hanks e Mark Rylance no drama histórico Ponte dos Espiões, dirigido por Steven Spielberg. Outros hits da carreira do ator incluem os filmes Esperando por Anya, O Halloween de Hubie e Abe.

Winona Ryder – Garota Interrompida

Antes de viver Joyce Byers, Winona Ryder já havia sido indicada ao Oscar por filmes como Adoráveis Mulheres e A Época da Inocência. Mas para muitos fãs, o melhor longa de sua carreira é Garota Interrompida. No filme, Ryder interpreta uma jovem que é mandada para um hospício após sofrer um surto psicótico. Angelina Jolie e Clea Duvall também estão no filme (que está disponível na Netflix).

David Harbour – Viúva Negra

Além de interpretar o xerife Hopper em Stranger Things, David Harbour integra o elenco do MCU no papel do Guardião Vermelho. O herói soviético aparece no filme Viúva Negra, protagonizado por Scarlett Johansson. Além disso, Harbour dá um show em produções como O Segredo de Brokeback Mountain, 007: Quantum of Solace e O Protetor.

Natalia Dyer – Acampamento do Pecado

Uma das melhores performances da carreira de Natalia Dyer, definitivamente, acontece na dramédia Acampamento do Pecado. No filme (disponível no Globoplay), a Nancy de Stranger Things interpreta uma adolescente cristã que vive seu despertar sexual em um acampamento religioso. Dyer também está nos filmes de terror Velvet Buzzsaw e Vozes e Vultos, da Netflix.

Charlie Heaton – Soulmates

Charlie Heaton integra o impressionante elenco da antologia de ficção científica Soulmates, disponível no catálogo brasileiro do Prime Video. Ambientada 15 anos no futuro, Soulmates acompanha a história de uma empresa de tecnologia que cria um teste no qual qualquer pessoa pode descobrir sua “alma gêmea”. O elenco da produção conta também com Sarah Snook e Kingsley Ben-Adir.

Joe Keery – Free Guy: Assumindo o Controle

Nos cinemas, Joe Keery é mais conhecido pelo filme Free Guy: Assumindo o Controle. No filme, o ator interpreta Walter ‘Keys’ McKey, um divertido desenvolvedor de games. Elogiado por público e crítica, o longa traz Ryan Reynolds no papel principal. No Brasil, o filme está disponível na plataforma Star+. Joe Keery também está nos filmes Spree e Slice.

As 4 temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix.

