Os melhores filmes e séries da Netflix para ver após Stranger Things 4

Com o lançamento de sua 4ª temporada, Stranger Things provou-se, mais uma vez, a série mais popular da Netflix. Já renovada para o quinto ano, a produção começa a preparar o terreno para seu desfecho. Porém, os fãs terão que aguardar um bom tempo para conferir os novos episódios. Enquanto isso, vale a pena assistir outros filmes e séries na plataforma.

“Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim”, afirma a sinopse oficial da Parte 2 de Stranger Things 4 na Netflix.

A 4ª temporada de Stranger Things termina com um cenário apocalíptico. Além de trazer a morte de personagens queridos, os novos episódios oferecem pistas importantes sobre a conclusão da série – desde o plano de Vecna até a conexão do vilão com Will.

Enquanto a 5ª temporada de Stranger Things não estreia na Netflix, listamos abaixo os 7 melhores filmes e séries para assistir na plataforma.

Locke & Key

Entre as produções originais da Netflix, Locke & Key é a mais parecida com Stranger Things. Afinal, a série também acompanha um grupo de jovens que embarca em uma intensa jornada sobrenatural. Baseada nas HQs de Joe Hill e Gabriel Rodriguez, a série tem 2 temporadas na plataforma.

Locke & Key, como indica o título, acompanha a história da Família Locke. Após a misteriosa morte do pai, os irmãos Nina, Tyler e Kinsey se mudam com a mãe para uma casa antiga, onde descobrem chaves mágicas que revelam grandes poderes e guardam incríveis segredos.

Enola Holmes

Se você gosta de Stranger Things pela performance de Millie Bobby Brown como Eleven, tem tudo para curtir também Enola Holmes. No filme, a atriz interpreta a irmã mais nova de Sherlock Holmes, uma intrépida adolescente que se envolve em um grande mistério na Inglaterra vitoriana.

Em Enola Holmes, a protagonista só tem 16 anos, mas faz de tudo para encontrar a mãe desaparecida e ajudar um jovem lorde fugitivo. Além de Millie Bobby Brown, o elenco do longa conta também com Henry Cavill (Superman) e Helena Bonham Carter (Harry Potter).

Superstition

Produzida originalmente pela emissora Syfy, Superstition faz sucesso entre o público brasileiro da Netflix. Com 1 temporada na plataforma, a série conta com personagens carismáticos, eventos sobrenaturais, tramas intrigantes e muitas reviravoltas. Ou seja: é perfeita para os “órfãos” de Stranger Things.

Superstition conta a história de uma família com dons sobrenaturais que luta para manter uma pequena cidade do sul dos EUA livre de espíritos malignos e possessões demoníacas. Seu elenco é liderado por Mario Van Peebles (Um Milhão de Coisas), Robinne Lee (50 Tons de Liberdade) e Demetria McKinney (Motherland: Fort Salem).

Rua do Medo

A franquia Rua do Medo conta com 3 filmes na Netflix. Cada um deles é ambientado em uma época diferente: 1994, 1978 e 1666. Com uma estética bastante parecida à de Stranger Things, os longas de terror são ótimas sugestões para os fãs da série. Vale lembrar que a franquia é baseada nos livros de R.L. Stine.

No centro da saga Rua do Medo está uma maldição sobrenatural que espreita sobre a cidade de Shadyside. Os filmes contam com espíritos vingativos, assassinos sanguinários e muita violência. Além disso, trazem duas estrelas de Stranger Things no elenco: Sadie Sink (a intérprete de Max) e Maya Hawke (a Robin).

A Ordem

No mesmo estilo de Stranger Things, a trama de A Ordem é protagonizada por jovens que se envolvem em uma sinistra batalha sobrenatural. Lançada em 2019, a série conta com 2 temporadas na plataforma, cada uma delas com 10 capítulos. Em sua estreia original, a produção garantiu grandes elogios da crítica especializada.

Em A Ordem, o universitário Jack Morton entra para uma seita secreta com o objetivo de vingar a morte da mãe. A partir daí, o protagonista acaba no meio de uma guerra entre lobisomens e feiticeiros. Com Jake Manley (Amor com Data Marcada) no papel principal, a série conta com Sarah Grey (Bates Motel) e Sam Trammell (True Blood) no elenco.

A Hora do Espanto

Fãs de Stranger Things sabem que a nostalgia dos anos 80 é essencial para a trama – e o estilo – da série. Por isso, nada melhor do que assistir um clássico da década após conferir a reta final da 4ª temporada. Entre os filmes disponíveis na Netflix, um dos melhores é A Hora do Espanto, lançado em 1985.

Em A Hora do Espanto (Fright Night), William Ragsdale (Lista Negra) interpreta Charley Brewster, um adolescente que, após descobrir que seu elegante vizinho é um vampiro, decide dar fim à sua sede de sangue. Para derrotar o sinistro Jerry Dandrige, ele conta com a ajuda do ator Peter Vincent.

Hemlock Grove

Assim como Stranger Things, Hemlock Grove se passa em uma pequena cidade que guarda grandes segredos. Com 3 temporadas na Netflix, a série é um dos maiores sucessos de terror da plataforma. Mas atenção: devido ao seu alto grau de violência, a trama é recomendada para maiores de 18 anos.

Ou seja: Hemlock Grove é basicamente “Stranger Things para adultos”. A série aborda os eventos sobrenaturais que acontecem na cidade de Hemlock Grove, marcada pela presença de criaturas da noite, psicopatas e muito mais. O elenco da série conta com Famke Janssen (X-Men) e Bill Skarsgård (It: A Coisa).

Todas as temporadas de Stranger Things estão na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.