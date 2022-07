Os mistérios não respondidos pela 3ª temporada de The Boys

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys chegou ao fim deixando várias perguntas no ar, além de alguns eventos bem dramáticos.

Dito isso, há muito o que ser explorado na vindoura quarta temporada da série do Amazon Prime Video.

Assim sendo, o Looper separou alguns dos maiores mistérios que não foram respondidos pela terceira temporada da série.

Veremos quais são eles, abaixo.

Poderes residuais

Na terceira temporada de The Boys, Billy Bruto e Hughie usam o Composto V temporário, que garante a eles poderes por um curto período de tempo.

O efeito colateral é que, após usarem a substância repetidas vezes, ele provoca danos cerebrais irreversíveis, o que deve causar a morte de Billy.

Uma possível outra consequência é que ele e Hughie ganharão poderes secundários inesperados. Em certo momento da série, vemos Hughie conseguindo abrir um frasco sem dificuldade, quando em episódio anterior ele não conseguiu.

Isso pode preparar um futuro inesperado para ambos os personagens.

Billy Bruto vai se tornar vilão?

Nos quadrinhos, depois de matar o Capitão Pátria, Billy acaba se sentindo vazio e cria um plano para matar todas as pessoas com composto V no sangue.

O problema é que isso inclui os próprios rapazes. No fim, somente Hughie fica vivo para conseguir matar Billy antes dele assassinar milhares de pessoas.

Isso pode acontecer na série, embora o Amazon Prime Video tenha já feito algumas significativas alterações na trama até agora.

Futuro do Soldier Boy

No fim da terceira temporada, Soldier Boy é derrotado por muito pouco, sendo necessário que Maeve pule com ele da janela do prédio a fim de impedir o super ensandecido.

Depois disso, vemos Mallory colocando ele de volta em hibernação. Mas fica a questão: o que a CIA vai fazer com ele?

É inviável deixá-lo desacordado para sempre, então precisam arranjar uma forma de acabar com Soldier Boy, ou tirar seus poderes, de vez. Isso se não convencerem o “herói” a trabalhar com eles novamente.

Vought terá competição?

A Vought é uma ameaça constante em The Boys, controlando não apenas os heróis, como aspectos da política e a mídia.

No entanto, sem Stan Edgar como CEO, ela certamente vai desandar. Afinal, o Capitão Pátria está longe de ser um empresário competente, ou até mesmo um líder.

Com isso, pode ser que outra empresa acabe surgindo para competir com a Vought – se é que o Capitão Pátria não vai simplesmente acabar com qualquer competição de forma violenta.

Victoria Neuman será presidente?

Victoria Neuman surpreendeu os fãs de The Boys quando foi revelado que ela é a super com poderes de explodir cabeças. Na terceira temporada ela ganhou mais proeminência, ajudando a tirar Edgar do poder na Vought.

No fim da temporada, ela foi escolhida como candidata à vice-presidência na chapa junto de Robert Singer.

Com isso, ela está muito perto de se tornar presidente. Ela pode simplesmente matar Singer e tomar o poder, ou arquitetar um golpe, como fez com seu pai adotivo.

O que vai acontecer ao Profundo?

O Profundo teve uma jornada completamente errática ao longo das três temporadas de The Boys. Depois de ser expulso dos Sete e voltar, ele se tornou alguém que simplesmente quer agradar o Capitão Pátria.

Com o Capitão Pátria tendo dito que não precisa de qualquer um deles, pode ser que o Profundo mude de direção na próxima temporada, especialmente depois da ex dele ter exposto os podres do super por meio de um livro.

Capitão Pátria vai achar Maeve?

Maeve conseguiu lutar contra o Capitão Pátria e até fazê-lo sangrar no episódio final da terceira temporada de The Boys. Ela, no entanto, perdeu os poderes após ser atingida pela explosão de Soldier Boy.

Felizmente, ela foi salva pelos rapazes, que a levaram embora e, agora, ela tem a chance de ter uma vida normal junto da namorada, Elena.

O problema é que o Capitão Pátria pode descobrir que ela está viva e, caso isso aconteça, ele certamente irá atrás dela. Sem poderes, Maeve pode acabar morrendo nas mãos do super-vilão.

Trem-Bala vai se redimir?

Tanto nos quadrinhos, quanto na série de TV, o Trem-Bala é quem mata a namorada de Hughie, o que inicia a jornada do protagonista como um dos rapazes.

Na série, ele parece ter se arrependido das coisas que fez, ao mesmo tempo, ele entregou o amigo de Luz-Estrela para o Capitão Pátria, então não há como saber se ele irá se redimir.

Ele já fez muitas coisas erradas e nada vai apagar isso, mas ao menos ele pode se aliar de vez aos rapazes para acabar com o Capitão Pátria.

Nina vai voltar?

Nina é uma mafiosa cruel para quem o Francês trabalhava, mas acabou se desvinculando dela. Infelizmente, na terceira temporada, ela o força a trabalhar para ela, o que resulta em uma violenta resolução.

Nina fica viva após Kimiko matar todos os capangas dela, mas é possível que ela volte para atazanar a vida do Francês mais uma vez.

Ryan se tornará um vilão?

Ryan, filho da esposa de Billy Bruto e do Capitão Pátria é bastante inocente. Após seu nascimento, ele é criado por Becca em uma instalação secreta, onde ela o ensina o certo e o errado e tenta impedi-lo de usar seus poderes herdados.

Infelizmente, o Capitão Pátria quer se tornar uma parte maior da vida de Ryan e tenta forçá-lo a usar suas habilidades.

Ryan inicialmente se ressente do Capitão Pátria, especialmente porque seus métodos de treinamento beiram o abuso. Mas quando Tempesta (Aya Cash) ataca, Ryan usa sua visão de laser fora de controle, matando acidentalmente Becca. Com seu último suspiro, Becca pede a Billy que prometa cuidar de Ryan e não culpá-lo por sua morte.

No início da terceira temporada, Ryan está sendo criado em segredo. Billy tenta arranjar tempo para conversar por vídeo e visitar quando pode, para cumprir sua promessa a Becca. Mas, eventualmente, Ryan é levado pelo Capitão Pátria. Para piorar as coisas, depois que Pátria mata um manifestante e é prontamente celebrado por isso, Ryan dá um sorriso estranho.

Ele se tornará um vilão no futuro?

The Boys tem três temporadas disponíveis no Amazon Prime Video.

