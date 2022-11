Os mistérios que a 2ª temporada de Wandinha precisa resolver

Logo após estrear na Netflix, Wandinha se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência. Dada a enorme popularidade da série de Tim Burton, tudo indica uma renovação para uma 2ª temporada. Em seus próximos episódios, o spin-off de A Família Addams precisa resolver diversos mistérios, deixados em aberto após a conclusão do primeiro ano.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Continua depois da publicidade

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo os 7 maiores mistérios que a 2ª temporada de Wandinha precisa responder na Netflix; confira.

Por que Wandinha e Morticia não se dão bem?

As primeiras cenas de Wandinha deixam claro que a protagonista não se dá muito bem com a mãe – a icônica Morticia Addams. Quando Morticia deixa Wandinha na Escola Nunca Mais, por exemplo, a personagem de Jenna Ortega diz não querer seguir os passos da mãe.

A antipatia de Wandinha parecer nutrir por Morticia pode ser explicada por uma simples rebeldia adolescente. No entanto, muitos fãs acreditam que há algo mais profundo na “briga” entre mãe e filha. Por isso, a série da Netflix deve abordar essa trama na 2ª temporada.

Qual é a Seita da mãe de Bianca?

Uma das personagens mais interessantes de Wandinha é Bianca. Interpretada por Joy Sunday, ela é a “abelha rainha” da Escola Nunca Mais, introduzida como uma das principais rivais da protagonista. Bianca também é uma sereia com interessantes habilidades psíquicas.

No decorrer da 1ª temporada, a série da Netflix revela que Bianca fugiu de casa após sua mãe se casar com um líder de seita – que desejava usar os poderes da personagem para doutrinar os seguidores. Mas afinal: que seita é essa? A 2ª temporada deve abordar essa referência com mais profundidade.

Quem é o pai de Xavier?

O ex-namorado de Bianca (e parte do triângulo amoroso vivido por Wandinha) é o talentoso (e torturado) artista Xavier Thorpe. Um dos alunos mais famosos da Escola Nunca Mais, Xavier tem o poder de transformar suas obras de arte em entidades vivas.

A 1ª temporada de Wandinha também revela que o pai de Xavier é um famoso mágico profissional, que utiliza poderes reais em espetáculos. Xavier não gosta de ser comparado ao pai, mas também não consegue parar de falar sobre ele. Por isso, a identidade do “papai Thorpe” deve ser revelada na 2ª temporada.

Será que Tyler vai voltar?

Falando em triângulos amorosos, Wandinha também se aproxima de Tyler, o jovem atendente da cafeteria de Jericho. Porém, o desfecho da 1ª temporada revela que, na verdade, Tyler é a criatura Hyde, responsável por todos os assassinatos misteriosos que assolam a cidade.

Vale lembrar que o monstro era controlado por Marilyn Thornhill, uma descendente do fanático religioso que fundou a cidade de Jericho. Sendo assim, fica a dúvida: será que Tyler retornará na 2ª temporada de Wandinha? E, ainda mais importante: o personagem é somente uma vítima de Marilyn, ou também tem culpa pelas mortes?

Quem está perseguindo Wandinha?

Em uma das últimas cenas da 1ª temporada de Wandinha, a protagonista abre um misterioso envelope cheio de fotos secretas. A identidade do fotógrafo permanece envolta em mistério. Como uma das fotos foi tirada no último dia de aula, o responsável continua à solta.

Portanto, a 2ª temporada de Wandinha deve revelar quem é o stalker da protagonista. Alguns fãs acreditam que um aluno da Escola Nunca Mais é o responsável pelas fotos. Outros, dizem que a série introduzirá um novo personagem justamente para assumir a culpa.

Qual é o poder especial de Gomez?

Quem já conferiu a 1ª temporada de Wandinha sabe que todos os estudantes da Escola Nunca Mais são “desajustados” – ou seja: adolescentes com habilidades especiais, como vampiros, lobisomens, sereias e górgonas. Marilyn Thornhill é a primeira “padrão” a ingressar na escola.

Gomez e Morticia, os pais de Wandinha, também estudaram na Escola Nunca Mais. É por isso que os fãs querem saber: qual é o poder especial de Gomez? Como o personagem de Luis Guzmán quase não aparece na 1ª temporada, o mistério pode ser resolvido no segundo ano.

O que o mundo acha dos desajustados?

A maneira como Wandinha aborda a relação dos desajustados com o mundo “padrão” também precisa ser esclarecida na 2ª temporada. Afinal de contas, ao que tudo indica, a sociedade em geral parece saber da existência de pessoas com poderes especiais.

O pai de Xavier, como citamos acima, é um famoso mágico. Ou seja: o público sabe que existem monstros, criaturas místicas e pessoas com poderes especiais. Será que somente os moradores de Jericho odeiam os desajustados? Ou existe uma intolerância geral contra os “estranhos”? Todas essas questões devem ser resolvidas na 2ª temporada.

Enquanto a plataforma não renova Wandinha para a 2ª temporada, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.