Os momentos de Big Bang Theory que valem a pena serem pausados

The Big Bang Theory chegou ao fim há alguns anos, mas continua a fazer sucesso com os fãs de séries de comédia. Muita gente se pergunta: quais são as cenas mais divertidas da sitcom? Afinal de contas, a produção cômica conta com diversos momentos que valem a pena serem pausados.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

“The Big Bang Theory é sobre os geniais cientistas Sheldon e Leonard. Mas toda essa genialidade não os ajuda a interagir com as pessoas, especialmente as mulheres. Tudo muda quando uma beldade de espírito livre, chamada Penny, se muda para o apartamento vizinho”, afirma a sinopse da série.

O site Looper listou os 7 momentos de The Big Bang Theory que merecem ser pausados; confira abaixo.

O sorriso de Sheldon

Fãs de The Big Bang Theory sabem que Sheldon Cooper, o personagem de Jim Parsons, não se destaca por suas habilidades sociais. No entanto, no episódio “The Griffin Equivalency”, o protagonista tenta mostrar a Raj o quanto estava feliz pelas vitórias do amigo. Para isso, o personagem aposta em um sorriso sinistro – que é visto até hoje como uma das cenas mais hilárias da série de comédia.

Will Wheaton!!!

Na trama de The Big Bang Theory, o ator Will Wheaton (famoso por sua performance na franquia Star Trek) interpreta uma versão fictícia de si mesmo. O personagem é um dos grandes rivais de Sheldon, e durante as 12 temporadas da série, protagoniza alguns dos momentos mais divertidos da história. Quem não se lembra de Sheldon gritando “Will Wheaton!” sempre que o adversário levava a melhor nas competições?

Penny vestida de gorila

Durante as primeiras temporadas de The Big Bang Theory, o maior desejo de Penny era encontrar sucesso em Hollywood. Para isso, a personagem de Kaley Cuoco aceita trabalhos, no mínimo, inusitados. Penny protagoniza o filme “Serial Ape-ist”, sobre um bizarro macaco assassino. Nas filmagens, ela aparece caracterizada com uma hilária fantasia de gorila, em um momento que, segundo os fãs da série, merece ser pausado.

Sheldon vira Gollum

The Big Bang Theory também se destaca por suas referências à cultura pop. Nas 12 temporadas, a sitcom conta com inúmeros easter eggs sobre quadrinhos, filmes e séries de TV. No episódio “The Precious Fragmentation”, por exemplo, The Big Bang Theory traz O Senhor dos Anéis para o centro da trama. No capítulo em questão, Sheldon “vira Gollum” após ganhar o Anel do Poder em uma competição com os amigos.

Raj e Penny dormiram juntos?

No episódio “The Roommate Transmogrification”, exibido na 4ª temporada de The Big Bang Theory, Penny fica deprimida pelo novo relacionamento de Leonard, que começa a namorar a irmã de Raj. Após passar uma noite bebendo com Raj, Penny acorda no dia seguinte junto com o amigo. A reação da personagem de Kaley Cuoco é simplesmente hilária. No final do episódio, Raj confirma que os dois não “consumaram” o flerte.

A fantasia de Amy

Durante a 10ª temporada de The Big Bang Theory, especificamente no episódio “The Locomotion Reverberation”, Sheldon fica muito animado para se tornar um engenheiro de trens em um museu de locomotivas. Enquanto o protagonista fala sobre seus planos, Amy começa uma fantasia na qual um Sheldon sarado aparece performando todas as atividades de um engenheiro de trem. De todas as fantasias mostradas na série, essa é uma das mais surpreendentes.

Um número de Bollywood

Finalmente, um dos momentos mais inusitados de The Big Bang Theory acontece no episódio “The Thespian Catalyst”, exibido na 4ª temporada. Neste capítulo, Raj desenvolve uma crush por Bernadette e começa a imaginar as mais bizarras fantasias com a namorada de Howard. Em uma delas, os personagens de Kunal Nayyar e Melissa Rauch protagonizam um característico número de Bollywood, com música e coreografia.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.