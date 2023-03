Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Sombra & Ossos traz grandes reviravoltas para a protagonista Alina Starkov em sua luta contra os poderes das sombras. Os novos episódios, é claro, também introduzem vários novos personagens que desempenham papéis cruciais no Grishaverso.

“Em fuga após enfrentar Kirigan, Alina e Maly encontram novos aliados e fazem escolhas difíceis na busca por mais amplificadores”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sombra e Ossos na Netflix.

Continua depois da publicidade

Jessie Mei Li (Noite Passada em Soho), Ben Barnes (As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian) e Archie Renaux (Gold Digger) lideram o elenco principal desta adaptação dos livros do universo Grisha, escritos por Leigh Bardugo.

Mostramos abaixo todos os novos personagens da 2ª temporada de Sombra e Ossos na Netflix – conheça também seus intérpretes!

Nikolai Lantsov – Patrick Gibson

Introduzido na 2ª temporada de Sombra e Ossos, Nikolai Lantsov é o segundo filho do Rei Alexander II e da Rainha Tatiana – embora a legitimidade de seu nascimento seja questionada. O príncipe é conhecido por vários apelidos, como Raposa Esperta e Sobachka (que significa cachorrinho em Ravkan).

O personagem é interpretado pelo ator irlandês Patrick Gibson. Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como Steve Winchell na série The OA, que também é exibida pela Netflix. Outros projetos do ator incluem as séries The Tudors e The White Princess.

Wylan Hendricks – Jack Wolfe

Wylan Hendricks (à esquerda na foto acima) é um especialista em demolições que se junta aos Corvos na 2ª temporada de Sombra e Ossos. Com o passar do tempo, o personagem se torna um dos principais aliados do grupo na luta contra Pekka Rollins. Ele não é um Grisha.

Nos novos episódios de Sombra e Ossos, Wylan Hendricks ganha vida pela atuação do ator britânico Jack Wolfe. Com poucos projetos na TV, o ator é mais conhecido por suas performances no teatro, principalmente em peças de Shakespeare. Ele também fez uma pequena participação na série The Witcher.

Tolya Yul-Bataar – Lewis Tan

Os gêmeos Tolya Yul-Bataar (à esquerda na foto acima) e Tamar Kir-Bataar devem ganhar destaque na 2ª temporada de Sombra e Ossos. Aliados de Nikolai, os irmãos são Grishas de Shu Han. Tolya é fã de poesias épicas e doces, mas também tem incríveis habilidades com a espada.

O personagem é interpretado pelo ator e artista marcial britânico Lewis Tan. Com uma prolífica carreira em Hollywood, ele está em filmes como Piratas do Caribe: No Fim do Mundo, Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio, Deadpool 2, Mortal Kombat e Babilônia, além das séries Punho de Ferro e Assassinos Wu.

Tamar Kir-Bataar – Anna Leong Brophy

Como você já pôde perceber, Tamar Kir-Bataar (à direita na foto acima) é a irmã gêmea de Tolya. Bem mais esquentada do que o irmão, ela conta com incríveis poderes mágicos. Diferentemente do irmão, que luta com uma espada, Tamar usa dois machados gêmeos nas batalhas.

A intérprete de Tamar Kir-Bataar é a atriz e comediante inglesa Anna Leong Brophy. Ela é mais conhecida por atuar em séries e novelas da TV britânica, como EastEnders, Doctor Who, Traces, Last Tango in Halifax e Code 404.

Adrik – Alistair Nwachukwu

Na 2ª temporada de Sombra e Ossos, Adrik é o irmão mais novo de Nadia, uma das melhores amigas de Alina. O personagem é um Grisha da Ordem Etherealki. Ele tem o poder de manipular o ar para controlar o vento, criar tempestades e provocar furacões.

Em Sombra e Ossos, o ator britânico Alistair Nwachukwu (na foto acima) encontra seu primeiro projeto de grande porte. De acordo com o IMDB, ele tem só mais 2 créditos em sua filmografia: os curtas-metragens The Mourning Bird e Sophie and the Danegeld.

Vladim – Shobhit Piasa

Vladim integra o exército do Darkling como um dos Grishas mais poderosos. O personagem é integrante da Ordem de Fabrikator, e nela, é classificado como um Alkemi. Ou seja: ele tem o poder de controlar e manipular venenos e outras substâncias químicas.

Assim como o intérprete de Adrik, o ator de Vladim ainda é iniciante na indústria. Além de Sombra e Ossos, Shobhit Piasa (na foto acima) tem mais 5 projetos em sua filmografia. Entre eles, destacam-se as séries Ackley Bridge e The Lazarus Project.

Fruszi – Rachel Redford

Finalmente, temos Fruszi. Assim como Vladim, a personagem é um dos Grishas que integram as forças do Darkling. Integrante da Ordem Etherealk, ela é uma Tidemaker. Em outras palavras, tem a habilidade de manipular a temperatura e a composição física da água.

Sem qualquer relação com o astro Robert Redford, a atriz galesa Rachel Redford é mais conhecida por performances no teatro. Ela também é famosa por sua pequena participação como Rhea Royce (na foto acima) na 1ª temporada de A Casa do Dragão.

Você já pode assistir a 2ª temporada de Sombra e Ossos na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.