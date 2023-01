Os personagens de Babilônia que são inspirados em pessoas reais

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Babilônia é uma verdadeira homenagem ao poder do cinema e ao desenvolvimento da indústria cinematográfica. Embora a trama do longa seja largamente fictícia, alguns dos personagens mais importantes – como os de Brad Pitt e Margot Robbie – são inspirados em estrelas da vida real.

“Decadência, depravação e excesso ultrajante levam à ascensão e queda de vários sonhadores ambiciosos na Hollywood dos anos 1920”, afirma a sinopse oficial do longa.

Além de Brad Pitt (Era uma Vez em Hollywood), Margot Robbie (Eu, Tonya) e Tobey Maguire (Homem-Aranha), o elenco de Babilônia conta também com Jean Smart (Hacks), Jovan Adepo (Watchmen) e Diego Calva (Narcos: México).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre as principais inspirações dos personagens mais importantes de Babilônia; confira!

Jack Conrad (Brad Pitt)

Na trama de Babilônia, Brad Pitt vive Jack Conrad, um astro do cinema mudo conhecido por suas festas extravagantes e excesso em todas as áreas. O personagem é um dos mais atingidos pela transição entre os filmes mudos e o cinema falado, que aconteceu na década de 1920.

Para caracterizar Conrad, o diretor Damien Chazelle se inspirou em John Gilbert, um dos atores mais famosos do cinema mudo. Conhecido tanto por seu talento artístico quanto por sua polêmica vida pessoal, Gilbert era chamado de “O Grande Amante”, tendo atuado em filmes como O Grande Desfile e O Diabo, a Carne e o Mundo.

Nellie LaRoy (Margot Robbie)

Em Babilônia, a principal inspiração de Nellie LaRoy, a estrela de cinema interpretada por Margot Robbie, é a atriz Clara Bow. Nascida em um lar pobre e abusivo, Clara Bow chegou a Hollywood com apenas 16 anos, não demorando a se tornar uma das primeiras ‘it girls’ da indústria.

Devido à origem humilde da estrela, uma grande parte da audiência americana (principalmente na época da Grande Depressão) passou a se identificar com ela, aumentando assim o faturamento de seus projetos. Assim como Nellie LaRoy, Clara Bow também sofria com o vício em drogas e problemas mentais.

Manuel ‘Manny’ Torres (Diego Calva)

No novo filme de Damien Chazelle, Diego Calva interpreta o protagonista Manuel ‘Manny’ Torres, um ambicioso assistente de câmera que deseja galgar os escalões de Hollywood e se destacar nos projetos mais importantes da indústria cinematográfica.

Nascido no México, o personagem é inspirado em vários profissionais latinos que trabalharam na Hollywood da década de 20. Um deles é Rene Cardona, um diretor, ator e roteirista cubano que, além de fazer sucesso na “Cidade Prateada”, se destacou na “Era de Ouro do Cinema Mexicano”.

Elinor St. John (Jean Smart)

A premiada atriz Jean Smart, da série Hacks, integra o elenco principal de Babilônia como Elinor St. John. A personagem é caracterizada como uma repórter pra lá de sensacionalista, disposta a tudo para revelar as maiores fofocas de Hollywood e expor os escândalos da indústria.

Segundo Damien Chazelle, Elinor St. John é inspirada em algumas das maiores fofoqueiras da Era de Ouro do cinema, como Elinor Glyn, Adela Rogers St. Johns e Louella Parsons. O visual da personagem também faz referencia ao excêntrico estilo da infame Hedda Hopper.

Sidney Palmer (Jovan Adepo)

O carismático trompetista Sidney Palmer, vivido por Jovan Adepo, é caracterizado como “o amálgama de uma miríade de astros negros da época: talentosos atores e músicos que eram obrigados a aguentar o imenso racismo da indústria do entretenimento” (segundo a revista Vanitiy Fair).

Damien Chazelle citou artistas como Duke Ellington, Louis Armstrong, Ethel Waters, Bessie Smith, Curtis Mosby, Les Hite e Sonny Clay como as principais inspirações do personagem, tanto na música quanto na atuação.

Lady Fay Zhu (Li Jun Li)

Lady Fay Zhu é, sem sombra de dúvidas, uma das personagens mais interessantes de Babilônia. Além de encantar o público de Los Angeles cantando em alguns dos mais populares cabarés de Hollywood, Zhu também trabalha escrevendo intertítulos para os filmes mudos.

A personagem é claramente inspirada em Anna May Wong, a primeira atriz asiática-americana a estrelar em um filme de Hollywood. Descendente de imigrantes do Taiwan, Wong atuou no cinema, na TV e no teatro em um carreira de quase 40 anos.

Quais personagens de Babilônia são reais?

Os personagens mais importantes de Babilônia, como você já pode perceber, não existiram de verdade – embora sejam inspirados em astros e estrelas da vida real.

Algumas figuras recorrentes do longa, por outro lado, realmente existiram. São eles: o executivo Irving Thalberg (vivido por Max Minghella, de The Handmaid’s Tale), o diretor de fotografia James Wong Howe (interpretado por Alexandre Chen), o magnata William Randolph Hearst (de Pat Skipper) e a atriz Marion Davies (vivida por Chloe Finnemann, do humorístico Saturday Night Live).

Babilônia está em cartaz nos cinemas brasileiros.

