Os personagens que devem morrer no filme de Peaky Blinders

Em 2022, a BBC lançou a 6ª – e última – temporada de Peaky Blinders. No Brasil, os episódios finais da série histórica estão na Netflix. Mesmo com a conclusão de Peaky Blinders, a trama de Tommy Shelby ainda não chegou ao fim. A série ganhará, em breve, um filme original. Por isso, os fãs querem saber: quais personagens morrerão no derradeiro longa?

“Uma notória gangue da Inglaterra de 1919 é liderada pelo cruel Tommy Shelby, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço”, afirma a sinopse oficial de Peaky Blinders na Netflix.

Criada por Steven Knight, Peaky Blinders é ambientada na cidade britânica de Birmingham. O elenco da série é liderado por Cillian Murphy (Batman Begins), e conta também com Helen McCrory (Harry Potter), Tom Hardy (Venom) e Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha).

Listamos abaixo os 5 personagens que, de acordo com informações do site Screen Rant, podem morrer no filme de Peaky Blinders; confira – e tire suas próprias conclusões.

Oswald Mosley – Sam Claflin

No final de Peaky Blinders, o líder fascista Oswald Mosley se estabelece como o maior inimigo de Tommy Shelby. Por isso, o personagem de Sam Claflin pode morrer no filme da série. A morte de Mosley representaria uma interessante liberdade criativa para o longa de Peaky Blinders, e serviria para encerrar a trama com uma boa dose de otimismo para o futuro.

Porém, se Peaky Blinders optar por seguir a história como ela realmente aconteceu, Oswald Mosley não deve morrer no vindouro filme. Afinal de contas, o personagem de Sam Claflin existiu na vida real, e só faleceu em 1980 – pairando por décadas como um espectro sobre a política do Reino Unido.

Jack Nelson

Assim como Mosley, Jack Nelson se torna um grande inimigo de Tommy Shelby na 6ª temporada de Peaky Blinders. A morte do personagem, dessa forma, pode trazer reviravoltas dramáticas para o filme da série. Vale lembrar que, ainda na 6ª temporada, o acordo de Tommy com a gangue de Nelson dá certo – o que oferece mais uma pista sobre o desfecho do personagem no vindouro longa

Como citamos anteriormente, Oswald Mosley existiu na vida real. Jack Nelson, por outro lado, é apenas inspirado em Joseph Kennedy Sr., o pai do presidente americano John F. Kennedy. O personagem, nesse sentido, não é uma versão real de Kennedy Sr. Por isso, mesmo com a inspiração tendo falecido em 1969, Peaky Blinders pode investir em um nível maior de liberdade criativa e matá-lo no filme.

Finn Shelby

Na 6ª temporada de Peaky Blinders, Finn é expulso da família Shelby após se opor à entrada de Duke e à ascensão de Isaiah na organização criminosa. No filme dos Peaky Blinders, Finn conta com algumas opções. Ele pode, por exemplo, voltar para o seio da família. Também existe a possibilidade dele se tornar um novo vilão, principalmente na trama de Duke e Isaiah.

Porém, se Finn for aceito de volta na família, o personagem provavelmente morrerá em seguida. Seja como for, a batalha final dos Peaky Blinders deve trazer a morte de vários personagens importantes, e Finn tem tudo para ser um deles, dada sua proximidade com Tommy Shelby e seu papel na família.

Arthur Shelby

A morte de Arthur Shelby é referenciada na 6ª temporada de Peaky Blinders. Ela não acontece, mas definitivamente, está relacionada à luta do personagem contra o vício em drogas. Quando Tommy revela seu plano para passar seus últimos dias longe da família, a situação de Arthur fica ainda mais complicada. Mesmo com o retorno do protagonista, Arthur deve viver seus últimos dias.

Vale lembrar que, no primeiro episódio da 6ª temporada de Peaky Blinders, o filho de Tommy referencia a morte de Arthur ao atirar no personagem com uma arma de brinquedo. Na 2ª temporada, uma cena parecida serviu como prenúncio para a morte de John Shelby. Também existe a possibilidade de Tommy desempenhar um papel importante, seja direto ou indireto, na morte de Arthur.

Tommy Shelby – Cillian Murphy

Finalmente, os fãs de Peaky Blinders querem saber: Tommy Shelby morrerá no filme da saga? Durante todas as temporadas da série, Tommy conta com um grande arco emocional. O personagem volta da Primeira Guerra Mundial como um fantasma de si mesmo, traumatizado pelos terríveis eventos do conflito. Posteriormente, ele consegue se tornar uma figura de influência na cidade de Birmingham.

Sendo assim, o que pode levar à morte de Shelby no filme dos Peaky Blinders? A 6ª temporada termina com um “funeral simbólico” para Tommy após o personagem de Cillian Murphy decidir poupar o Dr. Holford, mesmo após sua grande traição. Shelby, dessa forma, tem chances de redenção. Porém, a morte de Tommy Shelby também pode servir como pontapé inicial para os já confirmados spin-offs da série. Ou seja: o protagonista corre grande perigo.

O filme de Peaky Blinders ainda não tem data de estreia. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.