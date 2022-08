Os principais lançamentos de filmes da Netflix até dezembro de 2022

A Netflix divulgou a lista com os lançamentos de filmes na plataforma de streaming até dezembro e há muitas novidades chegando.

Os destaques vão para Enola Holmes 2, Glass Onion, continuação de Entre Facas e Segredos, dentre outros.

De fato, há obras para fãs de todos os gêneros e há outros lançamentos que não incluímos aqui. Confira a lista com os principais lançamentos de filmes na Netflix até dezembro, abaixo.

Lou – 23 de setembro

Lou (Allison Janney) leva uma vida tranquila, acreditando ter abandonado seu passado perigoso. Até que uma mulher desesperada (Jurnee Smollett) implora por sua ajuda para salvar a filha sequestrada. Em meio a uma grande tempestade, as duas se arriscam em uma missão de resgate que coloca seus limites à prova e revela terríveis segredos do passado. O filme é estrelado pela vencedora do Oscar Allison Janney e a indicada ao Emmy Jurnee Smollett, com Logan Marshall-Green e Ridley Asha Bateman. Direção de Anna Foerster, roteiro de Maggie Cohn e Jack Stanley e produção de JJ Abrams, Hannah Minghella e Jon Cohen, da Bad Robot.

O Homem do Jazz – 23 de setembro

Contando a história de um amor proibido arrebatador, “O Homem do Jazz” se passa ao longo de quarenta anos de segredos e mentiras, ao som do blues contagiante do sudeste dos Estados Unidos. Com roteiro, direção e produção de Tyler Perry, vencedor do Oscar Humanitário de 2021, o filme é estrelado por Joshua Boone e Solea Pfeiffer como os amantes predestinados Bayou e Leanne. No elenco, também estão Amirah Vann, Austin Scott, Milauna Jemai Jackson, Brent Antonello, Brad Benedict, Kario Marcel, Lana Young e Ryan Eggold. Na trilha sonora, há uma canção original interpretada por Ruth B., músicas com arranjo e produção de Terence Blanchard, vencedor de vários Grammys e indicado duas vezes ao Oscar, música de Aaron Zigman, e coreografia de Debbie Allen.

Blonde – 28 de setembro

Baseado no best-seller de Joyce Carol Oates, “Blonde” reimagina a vida de um dos maiores ícones de Hollywood, Marilyn Monroe. Da infância volátil como Norma Jeane até a fama e os relacionamentos, “Blonde” mistura realidade e ficção, explorando a divisão cada vez maior entre o lado público e o lado privado da atriz. Com roteiro e direção de Andrew Dominik, o filme é estrelado por Ana de Armas, Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel e Evan Williams.

O Telefone do Sr. Harrigan – 05 de outubro

O Telefone do Sr. Harrigan faz parte da coleção “If It Bleeds”, de Stephen King, sobre um menino que vive em uma cidade pequena e faz amizade com um bilionário mais velho e recluso. Os dois acabam se conectando por causa dos livros e de um iPhone, mas quando o homem morre, o jovem descobre que nem tudo que está morto se foi, ao perceber que consegue se comunicar com o amigo direto do túmulo através do celular que foi enterrado com ele.

Esposa de Aluguel – 13 de outubro

Luiz (Caio Castro) é um homem de 30 anos que nunca se envolveu profundamente com nenhuma mulher além de sua mãe e três irmãs. Para atender ao último desejo da mãe controladora e evitar ficar de fora do testamento, o autoproclamado eterno solteiro contrata uma esposa de aluguel.

A Maldição de Bridge Hollow – 14 de outubro

Um pai (Marlon Wayans) e a filha adolescente (Priah Ferguson) são obrigados a se unir para salvar a cidade do caos quando um espírito antigo e travesso faz as decorações de Halloween ganharem vida.

A Escola do Bem e do Mal – 19 de outubro

Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie) não podiam ser mais diferentes. Sophie, uma costureira dos cabelos dourados, sonha em deixar sua vida monótona para trás para se tornar uma princesa. Já Agatha, com seu visual sombrio e uma mãe nada convencional, tem tudo para ser uma bruxa de verdade. Ainda assim, elas são melhores amigas. Até que, em uma noite de lua cheia, uma poderosa força leva as duas para a Escola do Bem e do Mal, onde começam as verdadeiras histórias de todo conto de fada que se preze.

No entanto, algo está errado desde o início: Sophie cai na Escola do Mal, comandada pela elegante e sarcástica Lady Lesso (Charlize Theron), e Agatha vai parar na Escola do Bem, supervisionada pela alegre e gentil Professora Dovey (Kerry Washington). Como se estudar com os filhos da Bruxa Malvada (Freya Parks), Capitão Gancho (Earl Cave) e Rei Arthur (Jamie Flatters) já não bastasse, de acordo com o diretor (Laurence Fishburne), apenas um beijo de amor verdadeiro seria capaz de mudar as regras para que as garotas possam corrigir o destino. Mas quando uma figura maléfica (Kit Young) misteriosamente vinculada a Sophie reaparece e ameaça destruir a escola e o mundo inteiro, o único caminho para o final feliz é primeiro conseguir sobreviver a este conto de fadas da vida real.

O Enfermeiro da Noite – 26 de outubro

Ao suspeitar que um colega pode ser responsável pelas misteriosas mortes de vários pacientes, uma enfermeira arrisca a própria vida para descobrir a verdade. Um suspense de tirar o fôlego, baseado em fatos reais.

Nada de Novo no Front – 28 de outubro

Nada de Novo no Front conta a emocionante história de um jovem soldado alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Nas trincheiras, lutando pelas próprias vidas, Paul e seus colegas sentem em primeira mão como a euforia inicial da guerra se transforma em desespero e medo. O filme do diretor Edward Berger é baseado no best-seller homônimo de Erich Maria Remarque.

Wendell & Wild – 28 de outubro

Que tal uma fantasia animada em stop motion para desafiar as leis da vida e da morte? Da imaginação fantástica de Henry Selick e Jordan Peele chega Wendell & Wild, um conto animado sobre os irmãos demoníacos e ardilosos Wendell (Keegan-Michael Key) e Wild (Peele), que recrutam Kat Elliot – no auge dos seus problemáticos 13 anos de idade – para invocá-los até a Terra dos Vivos. Só que o Kat pede algo em troca os levará para uma aventura brilhante, bizarra e hilária como nenhuma outra, uma fantasia animada que desafia a lei da vida e da morte, tudo contado através da arte do stop motion.

Enola Holmes 2 – 4 de novembro

Seguindo os passos do irmão, Enola Holmes agora é detetive particular. Em seu primeiro caso oficial, ela é contratada para encontrar uma garota desaparecida. Mas uma perigosa conspiração desperta um mistério que só poderá ser resolvido com a ajuda de amigos — e do famoso Sherlock.

Terra dos Sonhos – 18 de novembro

Uma garota descobre um mapa secreto para Slumberland, o mundo dos sonhos. Com a ajuda de um fora da lei um tanto excêntrico, ela viaja entre sonhos e pesadelos na esperança de poder rever seu falecido pai.

O Dragão do Meu Pai – Novembro

Do aclamado estúdio de animação Cartoon Saloon, cinco vezes indicado ao Oscar (Uma Viagem ao Mundo das Fábulas, A Canção do Oceano, Wolfwalkers), e da diretora também indicada ao Oscar (A Ganha-Pão) Nora Twomey, chega um novo filme inspirado no premiado livro de Ruth Stiles Gannett. Um garotinho com dificuldades em se ajustar a uma nova cidade decide fugir — e seu destino é uma ilha distante, onde há um jovem dragão à espera de um resgate. Durante essas aventuras, o menino descobre animais ferozes, uma ilha misteriosa e uma amizade inesquecível.

Scrooge: Um Conto de Natal – 02 de dezembro

A história de Natal de Charles Dickens está de volta em uma adaptação musical sobrenatural, com direito até a viagens no tempo. Correndo o risco de perder a própria alma, Scrooge tem apenas uma véspera de Natal para encarar o passado e construir um futuro melhor. Com músicas reinventadas pelo lendário compositor Leslie Bricusse, ganhador de dois Oscars, Scrooge: Um Conto de Natal vai colocar mais uma geração para cantar.

Pinóquio por Guillermo del Toro – 9 de dezembro

O cineasta e vencedor do Oscar Guillermo del Toro recria a clássica história de Carlo Collodi sobre o boneco de madeira que, em um passe de mágica, ganha vida para trazer esperança ao coração de um homem chamado Gepeto. Dirigido por Guillermo del Toro e Mark Gustafson, este musical em stop-motion acompanha as aventuras e confusões de Pinóquio em sua jornada para se tornar um menino de verdade.

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades – 16 de dezembro

Cinco vezes vencedor do Oscar, Alejandro G. Iñárritu traz BARDO, Falsa Crônica de Algumas Verdades. BARDO é uma experiência épica, visualmente deslumbrante e imersiva, ambientada na jornada íntima e comovente de Silverio, um renomado jornalista e documentarista mexicano que vive em Los Angeles, mas que, após receber um prestigioso prêmio internacional, é obrigado a retornar ao seu país natal sem saber que esta simples viagem o levará a um limite existencial. A loucura de suas memórias e medos decidiram voltar nos dias atuais, enchendo sua vida cotidiana com uma sensação de perplexidade e admiração. Com emoção e bom humor de sobra, Silverio lida com questões universais, mas íntimas, sobre identidade, sucesso, mortalidade, a história do México e os laços familiares profundamente emocionais que ele compartilha com sua esposa e filhos. De fato, o que significa ser humano nestes tempos tão peculiares.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out – 23 de dezembro

Na sequência de “Entre Facas e Segredos“, de Rian Johnson, o detetive Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo um novo grupo de suspeitos.

Ruído Branco – 30 de dezembro

Ao mesmo tempo hilário e horripilante, Ruído Branco retrata o drama de uma família americana contemporânea que tenta lidar com os conflitos da vida cotidiana em meio a questões filosóficas e universais, como o amor, a morte e a possibilidade de felicidade em um mundo repleto de incertezas.

Carga Máxima – Em breve

No primeiro filme brasileiro de ação da Netflix, Roger (Thiago Martins) é um piloto de corrida de caminhão que começa a dirigir para uma quadrilha de roubo de cargas a fim de manter sua equipe. Uma vez dentro do crime, ele terá de lutar muito para sair.

Um Natal Cheio de Graça – Em breve

Após descobrir uma traição da ex-namorada, Carlinhos (Sérgio Malheiros) leva uma desconhecida para acompanhá-lo na ceia servida na mansão de sua família. Graça, interpretada por Gkay, se revela uma convidada capaz de botar a casa abaixo. A visita não agrada muito a matriarca da família, Lady Sofia (Vera Fischer).

Depois do Universo – Em breve

O novo filme de drama romântico acompanha a talentosa pianista Nina (Giulia Be), que precisa superar os desafios de lidar com o lúpus, uma doença autoimune que pode atacar qualquer parte do corpo – o rim, no caso dela. A jovem é surpreendida por uma forte conexão com Gabriel (Henry Zaga), um dos médicos da equipe que a atende, que irá ajudá-la a superar suas inseguranças na luta para tocar nos palcos junto a uma grande orquestra de São Paulo.

Documentário sobre os Racionais MC’s – Em breve

O documentário dos Racionais MC’s, o grupo mais influente do rap nacional, mostra a origem e a ascensão do grupo formado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock. Dirigido por Juliana Vicente, traz cenas inéditas gravadas ao longo dos mais de 30 anos de carreira, além de entrevistas exclusivas, e reforça o impacto e o legado dos músicos, desde os primeiros shows nas ruas de São Paulo.

Togo – Em breve

Traficantes de pequeno porte estão tomando as ruas de Montevidéu e extorquindo os cuidadores de carros estacionados na rua para que trabalhem para eles. Porém, um deles, Togo, resistirá até as últimas consequências para proteger seu território e seus vizinhos da violência.

Matrimillas – Em breve

Um jovem casal com filhos passa por uma crise e parece estar esgotado todas as oportunidades para resolver seus problemas conjugais. Como último recurso, eles decidem usar um aplicativo que dá (ou subtrai) pontos para cada boa ação que fazem um ao outro. No início, esta parece ser a solução que eles esperavam, até que a obsessão de acumular pontos e a conquista por independência sairá do controle.

Viva o México – Em breve

Rosendo Reyes e sua família pobre e numerosa, como abutres famintos, aguardam ansiosamente a morte do patriarca da família, Dom Francisco Reyes, para saber como ele distribuirá sua herança. Para surpresa e fúria de todos, sua fortuna continua nas mãos de seu neto Pancho, o único da família que teve sucesso na vida e que todos consideram um “fifi” presunçoso e arrogante. Pancho volta à sua cidade natal para receber a herança, mas sua presença e riqueza inesperada despertam a inveja, o ressentimento social e a ganância de toda a família, que tentará manter o imenso tesouro de Pancho a qualquer preço.

Natal outra Vez? – Em breve

Após sofrer uma queda na véspera de Natal, o rabugento Chuy desmaia e acorda um ano depois, sem se lembrar do ano que passou. Ele logo percebe que está condenado a continuar acordando na véspera de Natal após a véspera de Natal, tendo que lidar com as consequências do que seu outro eu fez nos outros 364 dias do ano.

Garota do Século 20 – Em breve

Em 1999 – o último ano do século 20 – Bo-ra, de dezessete anos, encontra seu primeiro amor: um relacionamento doce e puro, mas de partir o coração. Anos depois, no século 21, notícias sobre sua primeira paixão revivem seu romance adolescente, que ela pensava já ter esquecido.

O Milagre – Em breve

Irlanda, 1862 — uma garota para de comer, mas milagrosamente continua viva sem problemas. A enfermeira inglesa Lib Wright é transferida a um pequeno vilarejo para observar Anna O’Donnell, de 11 anos de idade. Turistas e peregrinos também aparecem em massa para ver a menina que sobreviveu sem comer durante vários meses. Será que ela é uma santa que sobrevive graças à energia divina ou há algo mais sinistro por trás dessa história? Esse suspense psicológico inspirado no fenômeno das “garotas em jejum” do século XIX é uma adaptação do aclamado romance de Emma Donoghue (O Quarto de Jack).

Ardente Paciência – Em breve

A história de amor de um jovem pescador que sonha em ser poeta, e que ao se tornar o carteiro de Pablo Neruda, se envolve em um mundo de metáforas e versos para realizar não apenas seu desejo como escritor, mas também conquistar Beatriz, a mulher de seus sonhos.

Matilda: O Musical – 25 de dezembro

Uma adaptação do premiado musical de Tony e Oliver. Matilda Wormwood (Alisha Weir) é uma garotinha curiosa, inteligente e criativa, mas tem os piores pais do mundo (Stephen Graham e Andrea Riseborough). Eles se contentam em ver programas ruins na TV e fazer tramoias para ganhar dinheiro, mas ela adora se perder nas páginas de um bom livro. Eles vivem gritando, são egoístas e sem educação, mas ela é muito observadora e está sempre inventando pequenos atos de rebeldia e vingança.

O Amante de Lady Chatterley – em breve

Baseado no clássico romance de D.H. Lawrence, uma história muito à frente do seu tempo, o filme acompanha a vida de Lady Chatterley, uma mulher rica e privilegiada que deixa de amar o homem com quem se casou e se envolve em uma tórrida relação com um guarda florestal, cheia de intimidade e desejo. Apaixonada, ela quebra todas as tradições para buscar a felicidade nos braços do amado.

A Netflix pode mudar as datas dos lançamentos sem aviso prévio.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.