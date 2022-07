Os próximos 11 filmes da Marvel após Thor 4

Thor: Amor e Trovão introduz novos personagens, faz modificações em figuras queridas e traz grandes desenvolvimentos para a trama corrente do MCU. Sucesso nos cinemas, o longa vem dividindo a opinião da crítica especializada. Após Thor 4, a Marvel conta com mais 11 filmes previstos em seu cronograma de lançamentos.

Dirigido e roteirizado por Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Amor e Trovão traz Chris Hemsworth (Resgate) como o personagem-título. O elenco do longa conta também com Natalie Portman (Cisne Negro), Tessa Thompson (Westworld) e Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas).

“Após os eventos de Vingadores: Ultimato, Thor tenta alcançar a paz interior. Porém, o asgardiano é forçado a voltar à ação e recrutar Valkyrie, Korg e Jane Foster para enfrentar Gorr, o Carniceiro dos Deuses”, afirma a sinopse oficial do Thor 4.

Listamos abaixo os próximos 11 filmes que a Marvel vai lançar após Thor: Amor e Trovão; confira.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – 10 de novembro de 2022

O primeiro lançamento da Marvel após Thor: Amor e Trovão é Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a aguardada continuação de Pantera Negra. Dirigido por Ryan Coogler, o filme chega após a trágica morte de Chadwick Boseman, ocorrida em 2020. No longa, Letitia Wright (Shuri) deve assumir um papel mais importante. O elenco também traz os reforços de Dominique Thorne (Ironheart), Tenoch Huerta (Narcos: México) e Michaela Coel (I May Destroy You).

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania – 16 de fevereiro de 2023

Quantumania é o terceiro filme do Homem-Formiga no MCU. Pouco se sabe sobre a trama do longa, mas Jonathan Majors (Lovecraft Country) foi confirmado como o vilão Kang, o Conquistador. No elenco do filme, retornam Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (O Hobbit), Michael Douglas (Atração Fatal) e a novata Kathryn Newton (Big Little Lies) como Cassie Lang. Além disso, o filme tem Peyton Reed na direção.

Guardiões da Galáxia 3 – 5 de maio de 2023

Guardiões da Galáxia 3 é mais um projeto do cineasta James Gunn. Enquanto o longa não estreia nos cinemas, os fãs da Marvel podem conferir as aventuras dos Guardiões em Thor: Amor e Trovão e no especial de natal da equipe, que deve chegar ao Disney+ em dezembro de 2022. O filme também trará a estreia de Will Poulter (Midsommar: O Mal Não Espera a Noite) como Adam Warlock. O elenco do longa também traz Maria Bakalova (Borat 2) e Daniela Melchior (Esquadrão Suicida).

The Marvels – 27 de julho de 2023

The Marvels é a continuação de Capitã Marvel. O longa será protagonizado por Brie Larson (Carol Danvers), Iman Vellani (Ms. Marvel) e Teyonah Parris (WandaVision). Poucos detalhes foram revelados sobre a trama do longa. Dados os eventos da série Ms. Marvel, tudo indica que a produção será ambientada nos dias atuais, diferentemente do filme original, que se passa nos anos 90. Além disso, o filme trará mais uma vez Samuel L. Jackson (Invasão Secreta) como Nick Fury.

Quarteto Fantástico – Sem previsão

Após a compra da Fox pela Disney, os direitos sobre Quarteto Fantástico e X-Men foram transferidos ao MCU. Na época, Kevin Feige confirmou a intenção de produzir um reboot da Primeira Família da Marvel. Interpretada por John Krasinski (Um Lugar Silencioso), uma variante de Reed Richards, o Sr. Fantástico, foi introduzida em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porém, não se sabe se o ator retornará na versão oficial da equipe. O filme ainda não tem data de estreia.

Blade – Sem previsão

Em 2019, a Marvel confirmou a produção de um filme de Blade, o Caça-Vampiros. No longa, o personagem será interpretado por Mahershala Ali (Moonlight: Sob a Luz do Luar). Vale lembrar que, em uma trilogia lançada entre 1998 e 2004, Blade ganhou vida pela atuação de Wesley Snipes (O Demolidor). A cena pós-créditos de Eternos, por exemplo, faz referência à introdução de Blade no universo cinematográfico da Marvel.

Deadpool 3 – Sem previsão

Deadpool, um dos anti-heróis mais populares da Marvel, foi introduzido aos cinemas em uma franquia da Fox. Após uma jogada de mestre da Disney, os direitos sobre o personagem voltaram ao MCU. Logo, Deadpool 3 trará Ryan Reynolds como o personagem. Pouco se sabe sobre a trama, mas os representantes da Marvel já confirmaram que ele será o “primeiro filme proibido para menores do MCU”. O longa ainda não tem previsão de estreia.

Capitão América 4 – Sem previsão

Como indicam os eventos da série Falcão e o Soldado Invernal, Capitão América 4 trará Sam Wilson, o personagem de Anthony Mackie, como o herói titular. Após o sucesso da produção do Disney+, os roteiristas Malcolm Spellman e Dalan Musson foram confirmados no novo filme do Capitão América. A Disney não divulgou detalhes sobre a trama do longa, mas acredita-se que ele seguirá os mesmos temas da série.

Shang-Chi 2 – Sem previsão

Em dezembro de 2021, a Marvel confirmou a produção de Shang-Chi 2, a sequência de A Lenda dos Dez Anéis. O longa, ao que tudo indica, será ambientado logo após os eventos do primeiro filme. Com isso, Simu Liu (Selling Sunset) e Awkwafina (Oito Mulheres e um Segredo) retornarão como Shang-Chi e Katy. Além disso, Meng’er Zhang (The Witcher) também está confirmada como Xu Xialing, a irmã do herói titular.

Thunderbolts – Sem previsão

Por intermédio de Valentina Allegra de Fontaine, a personagem de Julia Louis-Dreyfuss, a Marvel já começou a preparar a trama de Thunderbolts. Visto como uma espécie de “Esquadrão Suicida do MCU”, o filme trará desenvolvimentos interessantes para o arco de diversos vilões e anti-heróis. O longa deve contar com Wyatt Russell (A Mulher na Janela) como o Agente Americano e Florence Pugh (Adoráveis Mulheres) como a nova Viúva Negra.

X-Men – Sem previsão

Atualmente, o evento mais aguardado do MCU é a introdução dos X-Men. Infelizmente, ele é o último da lista de lançamentos da Marvel. Ou seja: ainda pode demorar um bom tempo para chegar aos cinemas. Além da temática mutante, a Disney não revelou detalhes sobre o projeto. Por isso, não sabemos quem está no elenco, o teor da história ou os personagens envolvidos.

