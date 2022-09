Os próximos 15 filmes em live-action da Disney após Pinóquio

A Disney continua a refazer seus próprios filmes em live-action, algo que começou com Malévola e seguiu sendo feito nos últimos anos, como vimos recentemente com Pinóquio.

Desde que a releitura de A Bela Adormecida chegou aos cinemas, vimos os remakes de O Rei Leão, A Bela e a Fera, Mogli, Aladdin e parece que essa tendência continuará por muitos anos.

Dito isso, o Looper listou os 15 próximos clássicos da Disney, que ganharão remakes em live-action, começando por A Pequena Sereia, que chega já em 2023.

Confira, abaixo.

A Pequena Sereia

Halle Bailey interpretará Ariel em A Pequena Sereia, remake em live-action previsto para maio de 2023.

Alan Menken, que trabalhou na trilha sonora do filme original, retorna para o novo filme, que incluirá músicas de Menken e de Howard Ashman.

Awkwafina, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Javier Bardem, Melissa McCarthy, também estão no elenco.

Peter Pan & Wendy

David Lowery, diretor de Meu Amigo, o Dragão, vai comandar o remake de Peter Pan, que será focado na história de Wendy, além de mostrar mais da rivalidade de Peter com o Capitão Gancho.

Alexander Molony será o Peter Pan, enquanto Ever Anderson viverá Wendy. Jude Law interpretará o Capitão Gancho. O filme está previsto para chegar ao Disney+ em 2023.

Mufasa: O Rei Leão

O Rei Leão foi o remake animado de maior sucesso da Disney, arrecadando mais de US$ 1,6 bilhão em todo o mundo. Assim sendo, o filme ganhará um prelúdio focado no pai de Simba, com direção de Barry Jenkins.

O filme será contado em diferentes períodos de tempo à medida que muda entre o presente e o passado. Rafiki, Timão e Pumba narrarão a história de Mufasa, que mostrará como ele chegou ao poder.

Mufasa: O Rei Leão está previsto para 2024.

Branca de Neve e os Sete Anões

A Disney está trabalhando em uma versão em live-action de seu primeiro clássico animado. Marc Webb (O Espetacular Homem-Aranha) dirige o filme, que será estrelado por Rachel Zegler, de Amor, Sublime Amor. Gal Gadot vive a rainha má.

O conto de fadas terá novas músicas de Benj Pasek e Justin Paul, que escreveram as músicas de O Rei do Show e La La Land.

Lilo e Stitch

De acordo com o The Hollywood Reporter, um filme live-action está sendo produzido pelos mesmos produtores que trabalharam em Aladdin. Jon M. Chu (Podres de Ricos) está em negociações para dirigir .

O DisInsider informa que o filme irá para o serviço de streaming da Disney diretamente.

O Corcunda de Notre Dame

De acordo com o Deadline, uma versão em live-action do filme da Disney de 1996 sobre Quasimodo, que vive na torre do sino de Notre Dame está em andamento.

Alan Menken e Stephen Schwartz, que se uniram em Pocahontas, escreverão as música, enquanto Josh Gad (Frozen) está produzindo.

O filme em live-action irá adaptar tanto o filme da Disney de 1996, quanto o romance de Victor Hugo.

Aladdin 2

A Variety relata que John Gatins e Andrea Berloff estão escrevendo uma sequência do filme de 2019 com os produtores Dan Lin e Jonathan Eirich retornando.

Lin disse ao Insider em agosto de 2019 que eles estavam discutindo uma sequência.

“Ainda não posso falar muito sobre a sequência, mas saiba que estamos ouvindo os desejos dos fãs de ver outro filme de ‘ Aladdin ‘ e sentir que há mais história para contar”, disse Lin ao Insider depois que o filme ultrapassou US $ 1 bilhão em a bilheteria.

Spin-off de Aladdin

Em 2019, o THR informou que o personagem Aladdin de Billy Magnussen, o príncipe Anders, teria seu próprio filme spin-off no Disney+.

Anders é um príncipe que, sem sucesso, buscou a mão da princesa Jasmine em casamento no filme de 2019.

Robin Hood

Segundo o The Hollywood Reporter, o remake em live-action de Robin Hood será dirigido por Carlos Lopez Estrada e seguirá para o Disney+.

Mais detalhes sobre a obra não foram divulgados, tampouco se o personagem será, dessa vez, humano.

Hércules

O DisInsider informou que o filme de animação de 1997 sobre o filho de Zeus terá um remake em live-action, previsto para chegar aos cinemas.

De acordo com o The Hollywood Reporter, os diretores de Vingadores: Ultimato, Anthony e Joe Russo, produzirão, mas não dirigirão, o filme.

A Espada Era a Lei

A Disney está trabalhando em um remake de A Espada Era a Lei, de 1963, que segue um jovem Rei Arthur e suas lições com o mago Merlin.

O remake será escrito pelo roteirista e produtor de Game of Thrones, Bryan Cogman. Juan Carlos Fresnadillo foi contratado como diretor em janeiro de 2018.

Bambi

De acordo com a Variety, a Disney utilizará a tecnologia que ajudou a dar vida ao remake de O Rei Leão para refazer Bambi de forma fotorrealista.

Geneva Robertson-Dworet (Capitã Marvel) e Lindsey Beer escreverão o roteiro do filme, cujos detalhes ainda não foram divulgados.

Mogli 2

Antes do lançamento do remake da Disney de Mogli, de 1961, o estúdio já havia começado a planejar uma sequência. O filme foi um enorme sucesso, arrecadando quase US$ 1 bilhão nas bilheterias.

Jon Favreau deve retornar à cadeira do diretor para Mogli 2, junto de Justin Marks. Não há data de lançamento definida para o filme.

James e o Pêssego Gigante

A Disney está em negociações para refazer James e o Pêssego Gigante, de Roald Dahl, que foi adaptado como um filme em stop-motion em 1996.

No entanto, nenhuma informação nova foi divulgada desde 2016.

Sininho

A Sininho pode finalmente ter seu próprio filme em live-action. O THR escreveu sobre um filme em 2015, que teria Reese Witherspoon no elenco.

Se o filme em live-action de Peter Pan tiver um bom desempenho, ainda há espaço para a fada ganhar seu derivado próprio.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.