Os próximos live-actions da Disney após Peter Pan e Wendy

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Disney+, Peter Pan e Wendy tem dividido a opinião do público e da crítica especializada. O novo filme da Disney, por outro lado, está fazendo muito sucesso na plataforma! Por isso, os fãs querem saber: quais serão as próximas adaptações live-action do estúdio?

“Uma menina e seus irmãos entram numa aventura emocionante com um menino que se recusa a crescer”, diz a sinopse oficial de Peter Pan e Wendy no Disney+.

Liderado por Alexander Molony (The Big Bad Fox and Other Tales) e Ever Anderson (Viúva Negra), o elenco de Peter Pan e Wendy conta também com Jude Law (Animais Fantásticos), Jim Gaffigan (Rick and Morty), Molly Parker (House of Cards) e Yara Shahidi (Black-ish).

Mostramos abaixo todas as adaptações live-action que a Disney pretende lançar após Peter Pan e Wendy; confira!

A Pequena Sereia – 25 de maio

A Pequena Sereia é a próxima adaptação da Disney a estrear nos cinemas após Peter Pan e Wendy. Dirigido por Rob Marshall (Chicago), o filme traz Halle Bailey como Ariel, a protagonista titular. O elenco conta também com Jonah Hauer-King (Príncipe Eric), Melissa McCarthy (Ursula) e Javier Bardem (Rei Tritão).

Branca de Neve – 22 de março de 2024

Branca de Neve, o primeiro filme animado da Disney, ganhará sua aguardada adaptação live-action em 2024. O longa, que será bem diferente da animação original, terá Rachel Zegler (Shazam: Fúria dos Deuses) como a princesa e Gal Gadot (Mulher-Maravilha) como a Rainha Má. Marc Webb (O Espetacular Homem-Aranha) é o diretor.

O Rei Leão 2 – Sem data

Dado o enorme sucesso financeiro de O Rei Leão, a produção de uma sequência para o longa não é exatamente uma surpresa. O novo filme, no entanto, não adaptará a animação O Rei Leão 2. Na verdade, a continuação focará, principalmente, na origem de Mufasa e em sua rivalidade com Scar, servindo como uma espécie de “sequência-prólogo”.

Lilo & Stitch – Sem data

Ainda sem data de estreia, a adaptação live-action de Lilo & Stitch já causa polêmica nas redes sociais. Após anunciar o elenco do longa, a Disney foi acusada de “embranquecer” os personagens da animação. O filme, que será uma mistura de live-action e CGI, trará a estreante Maia Kealoha como a protagonista Lilo.

O Corcunda de Notre-Dame – Sem data

Uma das animações mais sombrias da Disney, O Corcunda de Notre-Dame também ganhará, em breve, uma adaptação live-action. Além do fato da adaptação ser um musical, pouco se sabe sobre o projeto. David Henry Kwang (Madame Butterfly) é o roteirista, e Josh Gad (Frozen) atua na produção executiva.

A Espada Era a Lei – Sem data

Lançado na década de 60, A Espada Era a Lei não é tão conhecido como as animações mais “clássicas” da Disney. Mesmo assim, o filme também ganhará uma versão live-action. O projeto, ambientado nos tempos do Rei Arthur, será comandado pelo roteirista Bryan Cogman (Game of Thrones) e pelo diretor Juan Carlos Fresnadillo (Extermínio).

O Livro da Selva 2 – Sem data

Uma das adaptações live-action mais elogiadas da Disney, O Livro da Selva terá, em breve, sua primeira sequência. O projeto adaptará outras histórias de Rudyard Kipling, além de aproveitar algumas ideias que foram cortadas no primeiro filme. Jon Favreau (O Rei Leão) retorna na direção, e Justin Marks (Top Gun: Maverick) é o responsável pelo roteiro.

Hércules – Sem data

Ainda em 2020, a Disney anunciou a produção de uma adaptação live-action de Hércules. Desde então, poucos detalhes foram revelados sobre o projeto. Ao que tudo indica, o filme será “um musical inspirado pelo TikTok”. Os Irmãos Russo (Vingadores: Ultimato) atuam na produção-executiva, enquanto Dave Callahan (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) escreve o roteiro.

Bambi – Sem data

De acordo com informações prévias, Bambi será “um espetáculo de computação gráfica fotorealista” que “tornará difícil diferenciar live-action e animação”. Ou seja: o filme terá um estilo parecido com o da adaptação “live-action” de O Rei Leão. A dupla Geneva Robertson-Dworet e Lindsey Beer comanda o roteiro da produção.

Aladdin 2 – Sem data

Como Aladdin foi uma das adaptações live-action mais lucrativas da Disney, a empresa não demorou a encomendar uma continuação para o filme. Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine) e Will Smith (Gênios) já estão confirmados na sequência. Segundo o produtor Dan Lin, o longa não adaptará (totalmente) a trama da animação Aladdin 2: O Retorno de Jafar.

Robin Hood – Sem data

Assim como a adaptação de Bambi, O Livro da Selva e O Rei Leão, Robin Hood será uma mistura de live-action de CGI fotorrealista. Anunciado ainda em 2020, o filme ainda não começou a ser gravado. Kari Granlund (Fada Madrinha) é a roteirista, e Carlos Lopez Estrada (Blindspotting) fica com a direção.

Cruella 2 – Sem data

Dado o grande sucesso financeiro e crítico de Cruella, a Disney confirmou, logo após o lançamento do filme, a produção de uma sequência. O novo longa deve ser ambientado logo após os eventos da história original, contando com o retorno de grande parte do elenco. Emma Stone (Cruella), Kirby Howell-Baptiste (Anita), Kayvan Novak (Roger), Joel Fry (Jasper) e Paul Walter Hauser (Horace) estão confirmados na sequência.

Moana – Sem data

Anunciado recentemente pela Disney, o filme live-action será inspirado nas “tradições de canto e dança dos povos polinésios”. Dwayne ‘The Rock’ Johnson retorna como Maui. Fora isso, a Disney não revelou qualquer detalhe sobre a adaptação. O filme, ao que tudo indica, ainda deve demorar uns bons anos para estrear nas telonas.

Aristogatas – Sem data

No mesmo estilo de O Rei Leão, Bambi, Robin Hood e outros filmes, o novo Aristogatas deve misturar live-action de CGI. O longa será o primeiro projeto do músico Questlove como diretor. O artista também será responsável pela trilha sonora. O roteiro, por sua vez, fica a cargo de Will Gluck (A Mentira) e Keith Bunin (Dois Irmãos).

Enquanto os filmes que listamos acima não estreiam, você pode assistir Peter Pan e Wendy no Disney+.

