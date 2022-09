Os segredos que a Netflix escondeu sobre Casamento às Cegas

Casamento às Cegas provou ser um grande sucesso para a Netflix, conquistando uma ótima audiência. No entanto, existem detalhes que os fãs provavelmente não sabem sobre este programa.

Em Casamento às Cegas, os participantes devem escolher seus parceiros às cegas. Já noivos, eles precisam enfrentar os desafios da convivência e se conhecer melhor antes do grande dia.

Continue lendo para conferir uma lista com as curiosidades que a Netflix não te contou sobre Casamento às Cegas.

Como funciona

As gravações de Casamento às Cegas começam com 15 homens e 15 mulheres. Nas primeiras semanas, o elenco vive no set, com divisão por gênero. Todos então passam por uma série de conversas nos pods que não duram mais de 10 minutos. Cada pessoa começa a restringir com quem quer continuar conversando e com quem não, e os pares que se conectam acabam passando muito tempo juntos.

Uma vez que o casamento é proposto, os casais podem se conhecer cara a cara pela primeira vez. A cada temporada, seis casais que ficam noivos são acompanhados no programa.

Os produtores não interferem nas conversas nos pods

Os produtores não podem interferir nas conversas nos pods. Essa é uma parte muito importante de Casamento às Cegas, então é essencial que aconteça com naturalidade.

Eles não podem dar conselhos nem nada do tipo. Isso atrapalharia o andamento do programa.

Se você não ficar noivo, acabou

Se você não ficar noivo em Casamento às Cegas, o programa acabou para você. Os participantes que não conseguem avançar rapidamente para a “próxima fase” são cortados.

Isso acontece porque Casamento às Cegas se concentra especificamente em casais que se conectam com rapidez. Não existe espaço para enrolação.

Alguns casais ficam noivos e ainda são cortados

Comentamos no item anterior que quem não consegue ficar noivo em Casamento às Cegas acaba sendo cortado do programa. Mas acontece que alguns casais que ficam noivos também podem ser cortados.

Não é nada pessoal, no entanto. Acontece apenas que às vezes não há espaço para todos os casais, então alguns cortes precisam ser feitos, aparentemente de maneira aleatória (pelo menos é o que dizem).

Os membros do elenco podem pedir lanches específicos

A equipe de produção está à disposição para cuidar de todos os tipos de pedidos especiais do elenco. Especialmente no que diz respeito aos lanches.

Comida e bebida não são um problema em Casamento às Cegas. Tudo para que os participantes se sintam à vontade.

Alguns membros do elenco se sentem conectados pelo resto da vida

Uma coisa em Casamento às Cegas surpreendeu os produtores: a formação de amizades no programa. Obviamente, o foco está na formação de casais, mas alguns membros do elenco viram grandes amigos – e continuam assim.

É um tipo de conexão que também pode durar pelo resto da vida. Na verdade, pode-se argumentar que Casamento às Cegas teve mais sucesso em gerar amigos do que casais.

A aparência realmente não importa?

Casamento às Cegas tenta propagar a ideia de que a aparência não importa. No entanto, alguns espectadores acreditam que existe uma contradição nisso, já que todos os participantes são pessoas convencionalmente atraentes.

Muitos apontam que Casamento às Cegas seria mais interessante se tivesse um elenco mais diversificado. Essa é a principal crítica que o programa recebe.

O amor realmente é cego?

Nem todos os casais dão certo em Casamento às Cegas. Apesar da ideia de escolher alguém com base em tudo o que você descobriu, é realmente impossível saber tudo sobre uma pessoa em tão pouco tempo.

Com base nisso, alguns acreditam que a premissa de Casamento às Cegas é incoerente. No entanto, o criador do programa se defendeu dizendo que a proposta não é afirmar que o amor é cego, e sim questionar se ele realmente é.

Casamento às Cegas está disponível na Netflix.

Sobre o autor Redação