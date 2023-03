Oscar 2023: Saiba onde assistir os indicados a Melhor Filme

O Oscar 2023 ocorre no próximo domingo (12) e quem pretende fazer maratonas para ver tudo, precisa correr! Pensando nisso, apontamos onde assistir cada um dos indicados ao prêmio de Melhor Filme.

Na premiação, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo aparece na liderança com 11 indicações, incluindo Melhor Filme, Direção (para a dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert) e Melhor Atriz (Michelle Yeoh).

Logo atrás, com 9 nomeações cada, empataram os filmes Nada de Novo no Front, filme de guerra alemão da Netflix, e Os Banshees de Inisherin, sobre a Guerra Civil Irlandesa dos anos 1920.

A 95ª edição do Oscar será apresentada por Jimmy Kimmel e realizada no dia 12 de março.

Confira, abaixo, onde assistir cada um dos indicados ao Oscar de Melhor Filme.

Nada de Novo no Front chega à Netflix

Nada de Novo no Front

Nada de Novo no Front conta a emocionante história de um jovem soldado alemão durante a Primeira Guerra Mundial.

Nas trincheiras, lutando pelas próprias vidas, Paul e seus colegas sentem em primeira mão como a euforia inicial da guerra se transforma em desespero e medo. O filme do diretor Edward Berger é baseado no best-seller homônimo de Erich Maria Remarque.

Nada de Novo no Front pode ser assistido na Netflix.

Avatar 2 é um gigantesco sucesso

Avatar: O Caminho da Água

“Jake Sully e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Ney’tiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Atualmente, Avatar: O Caminho da Água está em exibição nos cinemas, mas, eventualmente, ele chegará ao catálogo do Disney+. Ainda não há data para isso acontecer e só deve chegar no streaming após sair de cartaz dos cinemas (ou seja, depois do Oscar).

Os Banshees de Inisherin

Os Banshees de Inisherin é um filme de comédia dramática, que se passa na ilha fictícia de Inisherin, em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa.

O filme acompanha dois amigos de longa data, Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), que se desentendem por causa de um ato de crueldade.

O filme é escrito e dirigido por Martin McDonagh, o mesmo de Três Anúncios para Um Crime. Os Banshees de Inisherin pode ser assistido nos cinemas brasileiros.

Austin Butler como Elvis Presley

Elvis

“O filme explora a vida e a música de Elvis Presley sob o prisma da complicada relação com o seu enigmático agente, Tom Parker”, diz a sinopse.

“A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde o início da carreira de Presley até ao seu estrelato sem precedentes, contrastando com as mudanças culturais e a perda da inocência da América. No centro desta jornada está uma das pessoas mais importantes da vida de Elvis, Priscilla Presley”, continua a sinopse.

Elvis pode ser assistido por meio do HBO Max. Austin Butler, que vive o cantor, concorre o prêmio de melhor ator.

Michelle Yeoh em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo é uma aventura multidimensional que conta a história de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), uma imigrante chinesa que se envolve por acaso em uma missão para salvar todos os universos.

Michelle Yeoh concorre ao Oscar de Melhor Atriz e é uma das favoritas ao prêmio. Atualmente, o filme está disponível no Amazon Prime Video.

Os Fabelmans é uma semiautobiografia de Steven Spielberg

Os Fabelmans

“Um retrato profundamente pessoal da infância americana do século 20, Os Fabelmans, de Steven Spielberg, narra a história de um jovem que descobre um segredo familiar devastador e revela o poder dos filmes para nos ajudar a ver a verdade sobre os outros e sobre nós mesmos”, afirma a sinopse oficial de Os Fabelmans.

Os Fabelmans pode ser assistido nos cinemas no Brasil, ou alugado em plataformas digitais como o Prime Video e Apple TV – lembrando que deve ser alugado por fora, ele não faz parte da assinatura desses serviços.

Tár

Tás é um drama psicológico que conta a história de Lydia Tár (Cate Blanchett), uma maestrina e compositora de música clássica, que enfrenta uma crise pessoal e profissional.

O filme é escrito e dirigido por Todd Field e pode ser assistido nos cinemas, visto que ainda não está disponível em qualquer serviço de streaming.

Tom Cruise em Top Gun 2

Top Gun: Maverick

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

O filme com Tom Cruise atualmente está disponível no Paramount+, que pode ser assinado separadamente, ou como um dos canais do Prime Video.

Triângulo da Tristeza

O casal de modelos de celebridades, Carl e Yaya, é convidado em um cruzeiro de luxo para os super-ricos. O que primeiro parecia ser digno de ser fotografado para as mídias sociais termina catastroficamente, quando uma tempestade brutal atinge a embarcação, deixando os sobreviventes presos em uma ilha deserta e lutando pela sobrevivência.

Atualmente, Triângulo da Tristeza pode ser assistido nos cinemas do Brasil e também por meio do Prime Video. Isso mesmo, o filme faz parte do catálogo do streaming.

Entre Mulheres

Entre Mulheres é baseado no livro homónimo de Miriam Toews e inspirado em eventos reais ocorridos na colônia de Manitoba, na Bolívia.

O filme segue as mulheres de uma comunidade religiosa, que lutam para conciliar sua fé com a realidade após serem vítimas de agressão sexual pelos homens da colônia. O filme é dirigido por Sarah Polley e indicado ao Oscar 2023.

Atualmente, Entre Mulheres Está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.