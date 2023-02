Outer Banks: 6 mistérios que a 3ª temporada não resolveu

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 3ª temporada de Outer Banks termina com um final bastante satisfatório – e ao mesmo tempo, propõe uma nova aventura para os Pogues. A série teen faz um ótimo trabalho ao resolver a trama do terceiro ano, mas os novos episódios chegam ao fim sem desvendar grandes mistérios.

“Os Pogues se aventuram pelo Caribe e descobrem novos territórios, mas acabam se envolvendo em uma caçada perigosa em busca de uma cidade perdida”, diz a sinopse oficial da 3ª temporada de Outer Banks.

O elenco de Outer Banks é liderado por Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (JJ), Austin North (Topper) e Drew Starkey (Rafe).

Mostramos abaixo os 6 mistérios que a 3ª temporada de Outer Banks termina sem responder; confira! (via ScreenRant)

O que aconteceu durante o salto temporal?

A 3ª temporada de Outer Banks começa e termina com um salto temporal. O último episódio do terceiro ano traz um final feliz para os Pogues, após o grupo encontrar a verdadeira El Dorado. No entanto, a produção não revela exatamente o que aconteceu durante o salto temporal.

Por meio de uma conversa entre John B e Sarah, a série mostra o que aconteceu com os outros personagens, revelando algumas coisas que ficaram de fora das cenas. Esse período deve ser abordado com mais profundidade no quarto ano.

Como os Pogues provaram a existência de El Dorado?

O final da 3ª temporada de El Dorado deixa bem claro que os Pogues destruíram a rota de entrada para El Dorado. Sendo assim, como eles provaram que haviam realmente encontrado a cidade mítica? O terceiro ano falha em abordar essa importante questão.

Existe a possibilidade dessa pergunta não ser respondida na série, já que os Pogues de Outer Banks conseguiram guiar outras pessoas para a escavação na direção correta. Por outro lado, a questão também pode ser avaliada de maneira mais profunda na 4ª temporada da produção.

Como John B se livra da acusação de Topper?

O nono episódio da 3ª temporada de Outer Banks, Topper confronta os Pogues e convence a promotoria a processar John B pelo ataque. A acusação, aparentemente, não dá resultado, já que o protagonista já aparece fora da prisão após o salto temporal do terceiro ano.

A série, no entanto, não revela como ele conseguiu se livrar da acusação de Topper. Sobre isso, existem algumas teorias. O caso pode ter simplesmente sido arquivado por um juiz, dada a conexão de John B com El Dorado. Também existe a possibilidade de, por algum motivo, Topper ter retirado a acusação.

Ward realmente morreu?

Na 3ª temporada de Outer Banks, Ward Cameron sacrifica-se para salvar a filha. No entanto, muitos fãs da série ainda desconfiam que o personagem não morreu. Afinal de contas, ele (quase) morre em todas as temporadas da série, apenas para reaparecer novamente.

Dessa vez, dadas as circunstâncias do sacrifício, tudo indica que Ward morreu de verdade. Se o personagem retornar, a emocionante cena de sua morte seria apenas um desperdício. Porém, o episódio final da 3ª temporada também conta com um momento que foca em Ward após sua morte, o que também aumentou as suspeitas dos fãs.

Como a morte de Ward afeta Rafe?

Na 3ª temporada de Outer Banks, Rafe ameaça John B, dizendo que “se algo acontecer com Ward”, o encontrará. A morte de Ward, dessa forma, deve trazer consequências importantes para o acordo de Rafe no quarto ano da série teen da Netflix.

O personagem, provavelmente, entrará em rota de colisão com a irmã e com os Pogues – mais uma vez. No entanto, ainda não sabemos exatamente como o sentimento de luto irá se manifestar no personagem. Ele pode, inclusive, assumir o caminho contrário e se reconciliar com Sarah.

O novo mistério de Outer Banks

O desfecho da 3ª temporada de Outer Banks também introduz um novo mistério para a série. Após encontrarem El Dorado, os Pogues recebem a visita de um cliente misterioso que oferece à equipe uma nova (e importante) missão: encontrar o tesouro perdido do pirata Barba Negra.

No último episódio, esse cliente misterioso entrega aos Pogues um livro com pistas sobre o ouro do pirata, que é um dos mais conhecidos da história mundial! Esse mistério, obviamente, será a principal aventura dos Pogues no quarto ano de Outer Banks.

Todos os episódios de Outer Banks estão disponíveis na Netflix.

