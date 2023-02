Outras séries e filmes para ver o elenco de Outer Banks

Os fãs de Outer Banks podem comemorar: antes mesmo da estreia do terceiro ano, a série teen foi renovada para a 4ª temporada! No entanto, os próximos episódios ainda devem demorar um bom tempo para chegar ao catálogo da Netflix. Enquanto isso, os espectadores de Outer Banks podem matar a saudade do elenco em diversas produções da TV e do cinema.

“Os Pogues se aventuram pelo Caribe e descobrem novos territórios, mas acabam se envolvendo em uma caçada perigosa em busca de uma cidade perdida”, diz a sinopse oficial da 3ª temporada de Outer Banks.

Continua depois da publicidade

O elenco de Outer Banks é liderado por Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope) e Rudy Pankow (JJ).

Já assistiu à 3ª temporada de Outer Banks na Netflix? Confira abaixo outros filmes e séries com os atores e atrizes mais queridos da produção.

Chase Stokes – Tell Me Your Secrets

Atualmente com 30 anos de idade, Chase Stokes vive um adolescente em Outer Banks! Até hoje, a série da Netflix traz a performance mais famosa da carreira do ator. Stokes também está na série de mistério Tell Me Your Secrets, do Amazon Prime Video.

Protagonizada por Lily Rabe (American Horror Story), Tell Me Your Secretas acompanha a história de uma sobrevivente de assassinato, um estuprador em busca de redenção e uma mãe enlutada pela perda da filha. Na série, Chase Stokes vive Adam, um jovem que vive um affair com Mary, a personagem de Amy Brenneman.

Outros projetos do ator incluem também as séries First e Daytime Divas. Stokes também vive Reed na 1ª temporada de Stranger Things.

Madelyn Cline – Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Se você curtiu a performance de Madelyn Cline como Sarah Cameron em Outer Banks, Glass Onion: Um Mistério Knives Out é a sugestão perfeita para assistir após a série na Netflix. Nesse filme de mistério, Cline tem uma das melhores atuações de sua carreira.

Glass Onion é uma continuação do filme Entre Facas e Segredos. No longa, o detetive Benoit Blanc viaja à Grécia para investigar um assassinato entre o eclético grupo de amigos de um bilionário da tecnologia. Madelyn Cline vive Whiskey, a namorada do streamer Duke Cody, vivido por Dave Bautista (Guardiões da Galáxia).

Além de atuar em Outer Banks e Glass Onion, Madelyn Cline também está em filmes como Boy Erased e séries como The Originals e Stranger Things. No hit da Netflix, a atriz vive Tina.

Madison Bailey – American Horror Stories

Em Outer Banks, Madison Bailey vive Kiara ‘Kie’ Carrera. Antes de começar sua carreira como atriz, Bailey passou toda a adolescência trabalhando como modelo. A série Constantine, integrante do Arrowverso, representa seu primeiro projeto na TV.

Se você deseja conferir uma performance bem diferente da atriz, vale a pena assistir à 1ª temporada de American Horror Stories, o spin-off da antologia American Horror Story. Na série de terror, cada episódio conta uma história diferente.

Madison Bailey atua em “Drive In”, o 3º episódio da 1ª temporada de American Horror Stories, que fala sobre um vídeo amaldiçoado que leva quem o assiste à loucura. No Brasil, a série está disponível no Disney+.

Jonathan Daviss – Justiceiras

Nascido no Texas, Jonathan Daviss vive Pope – o ‘cérebro’ dos Pogues – em Outer Banks. Atualmente com 24 anos, o ator conta com poucos projetos em sua filmografia. Seu primeiro filme foi o drama histórico Deliverance Creek, lançado em 2014.

Além de Outer Banks, Daviss também está em outro hit da Netflix: a comédia Justiceiras. Protagonizado por Camila Mendes (Riverdale) e Maya Hawke, o filme acompanha a história de Drea, uma das garotas mais populares de uma escola de elite que, após perder seu status, embarca em uma jornada de vingança junto com uma nova aluna do colégio.

No filme, Jonathan Daviss interpreta Elliot, o melhor amigo de Max, vivido por Austin Abrams (The Walking Dead).

Rudy Pankow – Uncharted: Fora do Mapa

Na trama de Outer Banks, Rudy Pankow impressiona por sua ótima atuação como JJ. Nascido no Alaska, o ator começou sua carreira artística ainda na adolescência, participando principalmente de curtas-metragens.

Rudy Pankow, além de fazer muito sucesso em Outer Banks, está no elenco da adaptação cinematográfica do game Uncharted, lançada em 2022. No filme – que tem Tom Holland (Homem-Aranha) e Mark Wahlberg (Transformers) no elenco principal – Pankow interpreta Samuel ‘Sam’ Drake, o irmão perdido do protagonista Nathan.

No Brasil, Uncharted: Fora do Mapa está disponível no HBO Max. Outros projetos do ator incluem participações pequenas em séries como Solved e The Politician.

Todos os episódios de Outer Banks estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.