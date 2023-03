Pânico 6: Tudo que você precisa saber antes de assistir

Prestes a estrear nos cinemas brasileiros, Pânico 6 já conquista a crítica especializada com uma trama violenta, assustadora e cheia de surpresas. O longa é uma continuação direta de Pânico, o quinto filme da franquia. Sendo assim, o que é necessário saber antes de assistir ao lançamento?

“Quatro sobreviventes dos assassinatos de Ghostface deixam Woodsboro para trás e buscam um novo começo em Nova York. No entanto, eles não demoram a embarcar em uma luta por suas vidas quando um novo assassino começa mais uma carnificina”, diz a sinopse oficial de Pânico 6.

O elenco de Pânico 6 é formado por Melissa Barrera (Club de Cuervos), Jasmin Savoy Brown (Yellowjackets), Mason Gooding (Com Amor, Victor), Jenna Ortega (Wandinha), Hayden Panettiere (Heroes) e Courteney Cox (Friends).

Mostramos abaixo tudo que você precisa relembrar antes de assistir Pânico 6 nos cinemas; confira! (via HITC)

O que acontece em Pânico 5?

A trama de Pânico 5 é ambientada 25 anos após os assassinatos do filme original. Como os fãs bem sabem, Billy Loomis e Stu Macher eram os serial killers originais de Woodsboro.

O quinto filme, como é de praxe na franquia, começa com um novo ataque do Ghostface. Dessa vez, a vítima é Tara Carpenter, a personagem de Jenna Ortega. Felizmente, ela sobrevive ao atentado, e eventualmente, é visitada pela irmã Sam no hospital.

É devido ao ataque à irmã que Sam volta para Woodsboro, junto com o namorado Richie. No hospital, a protagonista também conhece os amigos de Tara: Wes, Amber, Liv e os gêmeos Chad e Mindy.

Enquanto isso, Vince Schneider, o ex-namorado de Liv e sobrinho de Stu Macher, é assassinado pelo Ghostface.

Dewey, Gale e Sidney voltam em Pânico 5

Após mais um ataque do Ghostface, Sam começa a ter visões sobre o assassino – que vale lembrar, é Billy Loomis, seu pai.

Determinada a não perder a irmã (ou os amigos) para mais um frenesi assassino, a protagonista busca a ajuda do policial Dewey, que por sua vez, chama Sidney Prescott e Gale Weathers para ajudar na investigação.

O filme, então, revela que Martha, a mãe de Chad e Mindy, é a irmã de Randy (um personagem do filme original).

Mindy, uma fã de filmes de terror, diz que os novos assassinatos do Ghostface são uma espécie de “prólogo”, já que todas as vítimas têm vínculos com os assassinos originais.

Em sua teoria, a personagem afirma que o serial killer constrói uma nova narrativa com referências à trama original, e ao mesmo tempo, com a introdução de novos personagens, como Tara e seus amigos.

Logo em seguida, Wes e sua mãe, a xerife Judy Hicks, se tornam as próximas vítimas do assassino. Dewey consegue salvar Tara, Richie e Sam, mas infelizmente, acaba morrendo em um sacrifício heroico.

Quem é o assassino em Pânico 5?

A morte de Dewey faz Sidney Prescott voltar a Woodsboro, e eventualmente, a personagem de Neve Campbell compartilha uma aguardada reunião com Gale Weathers.

Ela também se encontra com Sam para pedir a ajuda da protagonista, mas a jovem decide deixar a cidade com Richie e Tara.

Sidney e Gale entendem a decisão de Sam, e para garantir a segurança da jovem, aceitam acompanhá-la até a casa de Amber (que vale lembrar, é a casa antiga de Stu).

Aí, em um dos momentos mais chocantes do filme, Amber se revela como o novo Ghostface. Após atirar em Liv, ela também confirma Richie como seu aliado. Os matadores se conheceram na internet, em fóruns sobre a franquia Stab (a contraparte de Pânico no universo da franquia).

Ou seja: os novos assassinatos não são perpetrados por apenas um Ghostface, mas por dois serial killers aliados. Richie é quem ataca Tara no início do filme, por exemplo.

A partir daí, tem início o grande confronto entre Amber e Richie vs. Sidney, Gale e Sam.

Por que Amber e Richie se tornam assassinos?

Ainda na casa de Amber, a dupla de assassinos diz que não gostou nada do oitavo filme de Stab, já que o longa subverte alguns dos principais elementos da franquia.

Com o objetivo de trazer a saga de volta às origens, eles criam uma série de assassinatos que, uma hora ou outra, resultaria no retorno do “elenco” original: Dewey, Sidney e Gale.

Essa série de assassinatos, segundo Amber e Richie, servirá como inspiração para o nono filme de Stab.

O que acontece no final de Pânico 5?

Com o plano dos assassinos exposto, começa a luta pela sobrevivência na cozinha da casa de Amber.

Felizmente, Gale consegue atirar em Amber e atear fogo na personagem, derrotando assim a serial killer.

Enquanto isso, Richie persegue Sam, que começa a alucinar com as visões de Billy. É a “presença” do assassino original que faz a protagonista encontrar uma faca e atingir Richie. O personagem, então, leva um tiro, o que encerra de uma vez por todas a série de assassinatos.

Gale decide não explorar os crimes em um novo livro. Afinal, esse era um dos objetivos de Amber e Richie.

É assim que Pânico 5 chega ao fim. Em Pânico 6, os personagens se mudam de Woodsboro para Nova York – onde uma nova onda de mortes não demora a começar.

Pânico 6 estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (9 de março). Veja abaixo o trailer:

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.